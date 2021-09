Meilleurs chargeurs portables pour Samsung Galaxy S20 en 2021

Meilleur

Meilleur chargeurs portables pour Samsung Galaxy S20

Le Galaxy S20 a une batterie assez grosse, mais avec un écran 120 Hz et des radios 5G à l’intérieur, vous ne savez jamais quand votre journée se terminera en heures supplémentaires, et vous devrez vous procurer un excellent chargeur portable pour garder votre Galaxy S20 en vie. Ou, tu sais, tu as besoin d’une banque d’alimentation sur le chemin du travail parce que tu as oublié de la jeter sur le chargeur la nuit dernière comme je l’ai fait. N’ayez crainte, les banques d’alimentation sont là et elles peuvent charger nos S20 de différentes manières.

Compatible avec les poches : Chargeur portable UGREEN PD 10 000 mAh 20 W



Choix du personnel

Cette banque d’alimentation compacte est comme un Snickers extra-gras qui peut recharger votre S20 deux fois via USB-C Power Delivery ou Fast Charge via USB-A. Et si votre partenaire a un iPhone, il le chargera à 20 W pour que vous puissiez le récupérer plus rapidement.

30 $ sur Amazon

Conçu spécifiquement pour Galaxy : Chargeur sans fil portable Samsung Super Fast 25W (10 000 mAh)



Cette banque d’alimentation prend en charge la charge sans fil de 7,5 W afin que vous puissiez compléter des accessoires comme votre Galaxy Watch ou vos Galaxy Buds, et elle prend en charge la charge rapide de 25 W via USB-C pour la série S20, ce qui signifie que vous passez moins de temps branché.

40 $ chez Amazon 80 $ chez Best Buy

Choix de valeur: GETIHU Chargeur Portable 10000mAh Affichage LED



Il n’est pas nécessaire de casser votre tirelire pour vous procurer une banque d’alimentation de qualité. Le chargeur portable de GETIHU n’est peut-être pas le plus rapide ou le plus sophistiqué, mais il offre une charge Power Delivery de 18 W, deux ports USB-A et un petit écran LED.

23 $ sur Amazon

Idéal pour Ultra : batterie externe ELECJET PowerPie 20 000 mAh



Le S20 Ultra prend en charge la charge de 45 W dans des conditions très, très spécifiques, et le PowerPie est l’une des rares banques d’alimentation à les satisfaire toutes. Vous pouvez également l’utiliser pour recharger des tablettes et des ordinateurs portables USB-C.

50 $ sur Amazon

Stabilité mince: Anker PowerCore Slim 10 000 mAh PD



Anker fabrique des chargeurs fiables qui peuvent supporter un coup et continuer à fonctionner pendant des années et des années. Ce modèle de la taille d’un téléphone est un peu plus cher que celui d’Aukey, mais il est aussi un peu mieux avec ce dos à motifs.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Passez au sans fil : iWALK 4500mAh USB C Battery Pack



Cet objet minuscule n’est peut-être pas le facteur de forme qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux batteries sans fil. Le chargeur iWalk 4 500 mAh ne peut recharger votre S20 qu’une seule fois, mais il élimine le besoin de transporter un câble et s’adapte facilement n’importe où.

30 $ sur Amazon

Look luxueux : iOttie iON Wireless Go Power Bank (10,00mAh)



Les batteries externes en métal et en plastique peuvent sembler lisses, mais les recouvrir d’un tissu en peluche est dix fois mieux ! Il y a toujours deux ports de charge filaires en plus du pad Qi, et vous pouvez l’obtenir en gris ou ce joli coeur rouge.

40 $ sur Amazon

Plus petit qu’une carte de crédit : Mini chargeur portable JSAUX 10000mAh 20W PD3.0



Bien qu’elle soit la moitié de la taille des batteries UGREEN et Samsung 10 000 mAh, cette banque d’alimentation de 20 W chargera votre S20 via USB-C ou USB-A. Il trouvera également sa place dans des sacs à main et des poches super minuscules.

25 $ sur Amazon

Celui avec de nombreux ports : Baseus 22.5W 10000mAh Power Bank 5 Ports



Si vous recherchez quelque chose de polyvalent, cette banque d’alimentation Baseus 10 000 mAh peut vous aider. Ce chargeur portable de 22,5 W est doté de PD 3.0, QC 4.0 et de cinq ports énormes. Il est également approuvé par les compagnies aériennes, vous pouvez donc l’emporter avec vous pendant le vol.

20 $ sur Amazon

Deux pour un : Miady 2-Pack Portable Charger 5000mAh



Ces barres rectangulaires minces de Miady offrent un bon rapport qualité-prix, vous permettant de gagner deux packs de chargeurs pour le prix d’un. Chaque pack a 5 000 mAh et vous obtenez un port USB A conçu pour une puissance de sortie de 5 V/2,4 A. La vitesse de charge lente est compensée par sa nature portable et son prix raisonnable.

16 $ sur Amazon

Les meilleurs chargeurs portables Galaxy S20 vous permettent de charger de plusieurs manières

Il existe plusieurs façons de charger votre S20, mais les éléments les plus importants à rechercher seront Power Delivery (PD) et Qualcomm QuickCharge (QC). Alors que Samsung prend en charge Power Delivery, le S20 ne charge en fait qu’environ 15 à 18 W avec la plupart des chargeurs PD, et la plupart des ports QC ne sont pas évalués à plus de 18 W sur une banque d’alimentation, de toute façon. Pourquoi les vitesses inférieures avec l’USB-C ? Le profil “Super Fast Charging” de Samsung est basé sur Power Delivery, mais plus précisément, une sous-certification appelée Programmable Power Supply (PPS), qui est utilisée pour modifier la vitesse de manière dynamique et charger plus efficacement pour moins d’accumulation de chaleur. Le PPS est cool, mais il existe très peu de banques d’alimentation qui le prennent en charge, et celles qui le font – les banques d’alimentation Samsung 25W et Elecjet 45W – ont tendance à facturer un supplément pour cela. À moins que vous n’ayez le S20 Ultra, vous feriez probablement mieux de vous en tenir aux chargeurs PD standard de 18 W et de vous concentrer sur la portabilité et l’abordabilité.

Qu’est-ce que ça veut dire? Chargez avec la norme et le câble que vous avez sous la main ; ils vont tous les deux charger votre S20 à une bonne vitesse, même si ce n’est peut-être pas les 25 W que vous obtiendriez avec le chargeur mural Samsung. Le chargeur portable UGREEN 10 000 mAh est notre chargeur portable compact préféré car ce facteur de forme en barre chocolatée le rend facile à transporter dans votre poche à côté de votre S20, et il offre une charge filaire de 20 W pour tout utilisateur d’iPhone dans votre foyer. Une autre excellente option est la banque d’alimentation Baseus 22,5 W de la taille d’un téléphone, qui a l’avantage d’être abordable tout en offrant beaucoup de ports et de puissance.

Bien sûr, vous aurez également besoin d’un chargeur USB-C rapide pour recharger votre batterie externe rapidement une fois rentré chez vous. Votre banque d’alimentation ne vous sert à rien si elle meurt aussi.

