Meilleurs chargeurs pour MacBook Pro avec une charge rapide et à un meilleur prix que l’officiel | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un chargeur pour votre nouveau MacBook Pro (ou Air) capable de remplacer celui officiel d’Apple pour beaucoup moins d’argent.

Félicitations pour votre nouvel ordinateur portable Apple. Si vous venez de mettre la main sur l’un des MacBook Pro 13, 14 ou 16 pouces, conservez le chargeur USB-C fourni dans la boîte, car il s’agit de l’un de leurs accessoires les plus chers.

Selon le modèle d’ordinateur portable Apple que vous possédez, un nouveau chargeur officiel coûte de 55 euros à 105 euros. Mais vous n’avez pas à dépenser autant d’argent, puisque il existe des alternatives 100% compatibles et moins chères.

Si vous souhaitez recevoir une sélection d’offres et de produits intéressants, inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire le vendredi.

Dans cette liste, nous vous recommandons les meilleurs chargeurs compatibles avec MacBook Pro que vous pouvez acheter, moins chers et que vous pouvez utiliser avec n’importe quel autre appareil, comme l’iPad.

Ces chargeurs commencent à des puissances de 65 W pour s’assurer qu’ils fonctionnent à la fois avec le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. De cette façon, vous n’aurez besoin que d’un seul chargeur pour pratiquement tous vos appareils.

Le plus petit : Anker Nano II 65W

Anker Nano II

Anker est l’un des principaux fabricants d’accessoires et de périphériques pour ordinateurs portables et mobiles que vous pouvez trouver dans des magasins comme Amazon. De plus, ils utilisent la technologie GaN dans plusieurs de leurs chargeurs, ce qui permet de minimiser la taille des chargeurs.

est Anker Nano II est un chargeur de 65W compatible avec les ordinateurs portables Apple et a une taille très compacte.

Il suffit de regarder l’image ci-dessus pour voir tout l’espace que vous gagnez, ce qui le rend parfait pour voyager ou le transporter dans un sac à dos ou une mallette.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 44,99 euros, mais si vous vous dépêchez vous pouvez économiser 15% en appliquant le coupon que vous trouverez sur leur page.

Avec 3 ports USB : TOPK 65W

TOPK 65W

Un autre chargeur de 65 W que vous pouvez utiliser avec un MacBook Pro est le 65W TOPK. Non seulement il s’agit d’un chargeur plus compact, mais il présente également plus d’avantages.

Ce chargeur possède deux ports USB-C et un port USB-A. La charge maximale est de 65W, donc si vous avez plus d’appareils connectés, vous devrez la répartir en fonction de l’appareil que vous connectez.

De plus, vous pouvez remplacer la prise par une autre d’un autre pays lorsque vous voyagez.

Le chargeur 65W TOPK ne coûte que 36,99 euros chez Amazon.

Compact et triple USB : Smpl 35W

Smp 35W

Le chargeur Smpl il est parfait pour une utilisation avec plus d’un appareil. Non seulement il a une puissance de 65W, mais il dispose également de 3 ports USB.

Il possède un port USB-A et deux ports USB-C. Il est très compact et utilise la technologie GaN pour réduire sa taille. Il ne pèse que 140 grammes et mesure 113 x 39 x 33 mm.

Grâce à sa puissance, il peut recharger un ordinateur portable Apple en moins de 2 heures.

Il est disponible sur Amazon pour 31,99 euros.

Meilleur rapport qualité/prix : UGREEN 35W

UGREEN 35W

UGREEN dispose de plusieurs chargeurs compatibles avec les ordinateurs portables tels que le MacBook Pro, mais le modèle avec le meilleur rapport qualité-prix est cette taille compacte et sa puissance de 65W.

Il n’a qu’un port USB-C, il a PowerDelivery 3.0 et QualComm QuickCharge 4.0. Il est entièrement compatible avec n’importe quel ordinateur portable Apple, ainsi qu’avec les mobiles et tablettes de toutes sortes. Vous avez juste besoin du bon câble pour les charger.

Amazon l’a disponible pour 29,99 euros, mais il y a des coupons de réduction sur sa page Amazon qui en feront une meilleure affaire.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.