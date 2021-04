Meilleurs chargeurs sans fil Google Pixel 5 2021

Meilleur

Chargeurs sans fil Google Pixel 5 Android Central 2021

L’histoire de Google en matière de charge sans fil sur ses pixels est quelque peu difficile, mais le Google Pixel 5 devrait fonctionner avec une plus grande variété de chargeurs sans fil. Oui, le Pixel 5 pourrait en fait mettre fin à la folie de la compatibilité bancale et des vitesses de charge bizarres que nous avons vues avec le Pixel 3 et le Pixel 4, grâce au profil de puissance étendu de 15 W utilisé dans le Pixel 5. Il existe de très nombreux chargeurs formidables qui prend en charge cette spécification sans fil, mais votre Pixel ne mérite que le meilleur. Ce sont les meilleurs chargeurs sans fil Pixel 5, y compris les tampons et les supports.

Pour vous et vos amis: iOttie iON Wireless Duo



Choix du personnel

Ce chargeur à deux pads dispose d’un support de charge sans fil EPP de 15 W pour compléter votre Pixel 5 à la vitesse maximale, et vous obtenez également un chargeur plat de 5 W pour vos Pixel Buds, smartwatch ou un autre téléphone. A noter, seul le modèle Dark Grey fait 15W pour le Pixel 5!

50 $ chez Amazon

Qualité durable: support de charge sans fil Belkin BoostCharge 15 W



Belkin est réapparu dans l’espace de chargement sans fil au cours de la dernière année environ avec une gamme assez impressionnante de tampons de chargement plats et de supports robustes, et j’adore le fait que pour le support 15W, ils sont passés à un facteur de forme beaucoup plus compact que les modèles 10W. utilisé.

Dossier réglable: Moshi Lounge Q



Je suis un grand fan du look de Moshi pour ses chargeurs sans fil, mais ce style coulissant a aussi un but! Cela vous permet de repositionner la bobine de charge afin qu’elle s’aligne parfaitement avec votre Pixel 5. Il existe également une version compacte avec pad.

À partir de 40 $ chez Amazon 54 $ chez Office Depot

Prise en charge QC et PD: Anker PowerWave Alloy Pad



C’est l’un des rares chargeurs sans fil qui fonctionnera bien avec Qualcomm QuickCharge ou Power Delivery, vous pouvez donc utiliser tout ce qui est pratique. L’indicateur LED est un peu brillant pour une table de chevet, cependant.

30 $ chez Amazon 30 $ chez Walmart

Propre à Google: Pixel Stand pour les téléphones mobiles Google Pixel



Le Pixel Stand a fait ses débuts avec le Pixel 3, il ne chargera donc le Pixel 5 qu’à 10 W, mais il est proprement conçu et correspond parfaitement à l’esthétique du Pixel. Il est livré avec un chargeur mural Power Delivery de 18 W.

65 $ chez Best Buy

Prêt pour la route: iOttie Easy One Touch Wireless 2



Cela ne chargera qu’à 10W, pas 15W, mais les supports de voiture d’iOttie sont les meilleurs pour la longévité et la stabilité, et cela compte plus pour un chargeur qui devra survivre à des hivers rigoureux et à des étés plus rigoureux dans votre voiture.

Chargeur compact: Pad de chargement sans fil Mophie 15 W



Mophie s’est fait un nom en créant certains des meilleurs étuis et batteries pour téléphones Android. Pourtant, ils fabriquent également des chargeurs sans fil remarquablement décents, y compris ce socle de chargement parfait pour les tables de nuit.

50 $ chez Amazon 50 $ chez Best Buy

Câble intégré: Anker PowerWave II Stand



Évitez la confusion sur le fait que votre chargeur mural est le mauvais en saisissant un chargeur sans fil avec un adaptateur secteur intégré exclusif. Vous devriez également pouvoir charger à travers des boîtiers d’épaisseur moyenne.

36 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Adhérent, profil bas: socle de chargement sans fil Belkin Boost Charge 15 W



Belkin est depuis longtemps un partenaire de recharge sans fil pour la ligne Pixel de Google. Cette tablette de 15 W est livrée avec un adaptateur secteur mural pour vous assurer d’obtenir les vitesses promises avec votre Pixel 5.

Ce sont les meilleurs socles et socles de chargement sans fil Pixel 5

La charge sans fil s’améliore avec chaque génération de téléphones Pixel. Le Pixel 5 semble avoir rendu les choses plus faciles que jamais en utilisant la même norme Qi 15 W EPP (Extended Power Profile) que d’autres fabricants comme LG utilisent depuis des années. Parmi les chargeurs sans fil EPP sur le marché aujourd’hui, j’aime particulièrement le chargeur Belkin Boost Charge 15W car il est robuste, antidérapant et disponible en noir et blanc. Il utilise un adaptateur secteur plutôt que l’USB-C, mais cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier d’obtenir des vitesses lentes parce que vous avez branché le mauvais type de chargeur mural.

Cependant, si vous souhaitez passer à la verticale avec un support de chargement sans fil, l’iOttie iON Wireless Duo est parfait pour les propriétaires d’écouteurs sans fil et est conçu sur mesure pour les Google Pixel 5 et Pixel Buds. Vous obtenez un support ultra-rapide pour votre Pixel 5 et un petit coussin plat pour charger sans fil vos Pixel Buds, Galaxy Buds ou tout autre super écouteurs sans fil que vous portez tous les jours. Si vous ne disposez pas d’écouteurs de chargement sans fil, ce deuxième pad est également un chargeur sans fil standard de 5 W pour charger une smartwatch ou un deuxième téléphone.

Bien que le Google Pixel Stand soit garanti pour charger le Pixel 5, il ne chargera qu’à 10W, il ne vous donnera donc pas la pleine vitesse d’un chargeur 15W comme le Belkin Boost Charge ou le chéri et bien conçu Moshi Lounge Q aurait. La hauteur réglable du Moshi permet également de s’assurer que votre téléphone s’aligne correctement sur la bobine, c’est pourquoi il mérite plus son prix que le Pixel Stand.

Dépannage de la charge sans fil sur votre Google Pixel 5

Le chargement sans fil est censé être cette chose super-facile – il suffit de le laisser tomber et de partir facilement – mais sur un téléphone Google Pixel, cela a été tout sauf cela les années précédentes, et je ne m’attends pas à ce que cette séquence change avec le Pixel 5. . Donc, si un chargeur sans fil ne charge pas votre Pixel 5 rapidement – ou pire, ne charge pas du tout – alors jetons tous les pneus avant de commencer à parler de produits ratés ou de fausses publicités.

Qu’est-ce qui alimente votre chargeur sans fil?

La plupart des chargeurs Qi sont toujours conçus pour fonctionner sur Qualcomm QuickCharge 2.0 / 3.0, mais certains modèles plus récents sont conçus pour l’alimentation Power Delivery. Si votre chargeur sans fil n’est pas fourni avec un adaptateur secteur – également appelé prise murale ou chargeur USB – cochez la case ou le manuel fourni avec votre chargeur.

Si votre chargeur est branché sur un chargeur Power Delivery (PD) et ne s’allume pas du tout, il est conçu uniquement pour les chargeurs QC. Traquez l’une de vos pièces de rechange ou achetez-en une nouvelle. Si votre chargeur se recharge lentement, vérifiez que le chargeur mural que vous utilisez est suffisamment puissant. La charge sans fil de 15 W nécessite généralement une entrée de 20 W à 24 W, alors cochez la case pour les profils d’entrée acceptés par votre chargeur.

Votre chargeur est-il lent / irrégulier, mais vous utilisez le bon chargeur mural?

Si les choses sont lentes ou incohérentes, mais que vous savez que vous obtenez la bonne quantité d’énergie, vous pourriez toujours avoir des problèmes d’alignement et d’épaisseur du boîtier. Voici comment les vérifier tous.

Retirez votre étui et voyez si le Pixel 5 obtient une charge plus cohérente. La plupart des chargeurs ont une épaisseur maximale de boîtier à travers laquelle ils peuvent se recharger, et si votre boîtier est trop volumineux ou contient une plaque métallique pour un support de voiture, le chargement sans fil ne fonctionnera pas. Si le chargeur fonctionne lorsque votre étui est éteint, vous devrez peut-être vous acheter un étui plus fin. Essayez le téléphone d’un ami ou d’un membre de la famille sur le chargeur et voyez s’il obtiendra la pleine vitesse là où le Pixel 5 ne fonctionne pas. Ce n’est pas une méthode infaillible – le profil EPP utilisé par le Pixel diffère des profils de charge sans fil rapide de Samsung et d’Apple – mais cela peut vous aider à exclure si la bobine de votre chargeur est mal alignée ou excentrique. Faites pivoter votre téléphone sur un socle de chargement sans fil plat pour vérifier et voir si votre nouveau socle de chargement Qi a un point d’alignement spécifique pour activer le chargement Qi. Habituellement, les bobines sont centrées exactement sur un pad, mais les pads de charge multi-bobines ont parfois des points morts entre chacune des bobines. Pour les supports de charge, faites pivoter le téléphone de 90 degrés et voyez si votre téléphone a de meilleures vitesses ou une charge plus cohérente. Étant donné que les téléphones varient plus en hauteur qu’en largeur, si votre téléphone heurte un point mort verticalement, il est probable qu’il atteigne toujours la bobine inférieure du paysage. Certains propriétaires de Pixel ont rencontré des problèmes après la mise à jour de mars 2021 avec des chargeurs sans fil tiers, donc si les choses fonctionnaient bien avant mais sont devenues hinky au cours des dernières semaines, vous pourriez avoir le bogue. Certains utilisateurs sont revenus au Pixel Stand, d’autres sont passés à un autre chargeur pour se recharger rapidement, et d’autres sont simplement «repositionnés» à chaque fois qu’ils essaient. Espérons qu’une mise à jour arrive bientôt.

Supposons que vous obteniez de bonnes vitesses / cohérence avec d’autres téléphones, mais pas avec le Pixel 5. Cette charge pourrait avoir des problèmes avec la façon unique dont le Pixel 5 effectue la charge sans fil. Le Pixel 5 a un dos en aluminium avec une découpe à travers laquelle la charge sans fil n’est pas bloquée.

Bien que ce soit une solution qui jusqu’à présent semble fonctionner plutôt bien, cela signifie que le Pixel 5 pourrait être plus particulier en ce qui concerne le placement sur un chargeur sans fil que la plupart des téléphones. Les chargeurs répertoriés dans la collection ci-dessus sont tous conçus pour prendre en charge le profil de charge EPP du Pixel 5, mais nous n’avons pas encore été en mesure de tester chaque chargeur Qi avec lui.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Sur la route une fois de plus

Procurez-vous l’un de ces chargeurs de voiture pour que votre Pixel 5 ne meure pas sur la route

Conduire avec votre téléphone n’utilise pas nécessairement plus d’énergie que lorsqu’il est sur votre bureau, mais diffuser de la musique sur votre voiture et l’utiliser pour la navigation le fait. C’est pourquoi il est important de vous assurer que vous disposez du bon chargeur de voiture pour le Pixel 5 afin de vous assurer de le charger au mieux de ses capacités. Voici quelques-uns des meilleurs chargeurs de voiture pour le Pixel 5.