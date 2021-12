Meilleurs chargeurs sans fil Google Pixel 6 2021

Meilleur

Sans chargeur inclus dans la boîte, coupez le cordon et passez au sans fil lorsque vous rechargez votre téléphone de la série Pixel 6. Les Google Pixel 6 et 6 Pro prennent en charge des vitesses de charge sans fil jusqu’à 21 W et 23 W, respectivement. Cependant, seul le Pixel Stand officiel (2e génération) vous donnera la puissance de sortie maximale pour chaque Pixel. Les chargeurs sans fil Qi tiers avec certification EPP (Extended Power Profile) peuvent fournir une puissance de sortie de 15 W. Dans cet esprit, nous avons rassemblé certains des meilleurs chargeurs sans fil Google Pixel 6 pour recharger votre téléphone sans tracas.

Fabriqué par Google : Pixel Stand (2e génération)



Exploitez les vitesses de charge sans fil maximales de la série Pixel 6 avec le Pixel Stand de deuxième génération. Vous bénéficierez d’une charge sans fil rapide de 21 W pour le Pixel 6 et de 23 W pour le Pixel 6 Pro.

79 $ sur Google Store 79 $ chez Best Buy

PD & QC: Alliage Anker 15W PowerWave



Les solutions d’alimentation de haute qualité d’Anker se présentent sous toutes les formes et à divers prix. Par exemple, le bloc de charge PowerWave Alloy de 15 W apporte à la fois Power Delivery et QuickCharge, ce qui le rend plus adaptable. Heureusement, il prend très peu de place et coûte moins de la moitié du Pixel Stand (2e génération) !

D’une pierre deux coups : iOttie iON Wireless Duo CERTIFIÉ PAR GOOGLE Support 10W + Pad 5W



Alors que l’iOttie iON Wireless Duo standard est destiné aux produits Apple, il existe cette version spécialement conçue pour les appareils Google. Équipé de la norme EPP, le Wireless Duo est certifié par Google et charge votre série Pixel 6 à 15W. Le support accueille votre Pixel, tandis que le pad est parfait pour charger une paire de Pixel Buds.

38 $ chez Amazon 38 $ chez iOttie

Pas cher et gai : support de charge Belkin 15W



L’option pragmatique de Belkin ménage votre portefeuille. Comme tous les autres chargeurs sans fil tiers, il ne peut pas fournir une puissance de sortie supérieure à 15 W pour votre Pixel 6. Le support de charge Belkin 15 W est de conception conviviale, éliminant ainsi le besoin de retirer votre Pixel 6 de son étui de protection.

Porta-batterie: Chargeur portable sans fil Anker PowerCore III 18W



Tous les chargeurs sans fil mentionnés jusqu’à présent doivent être connectés à un adaptateur secteur, ce qui les rend inutiles à l’extérieur. Alors, à la place, prenez le chargeur portable Anker PowerCore III pour une recharge sans fil lors de vos déplacements. Cette chose contient 10 000 mAh et charge les téléphones Pixel à 15 W.

Tapis multifonctionnel : tapis de charge sans fil multi-appareils Moshi Sette Q



Ce chargeur sans fil haut de gamme est élégant et élégant lorsqu’il est posé. Il charge plusieurs appareils en une seule fois, avec de la place pour votre Pixel 6 et un autre appareil sur le socle de charge sans fil. Ensuite, il y a le connecteur USB A supplémentaire pour recharger tout appareil plus ancien. Moshi a intégré la prise en charge EPP dans le Sette Q, offrant une charge sans fil de 15 W.

90 $ sur Amazon

Poignée antidérapante : chargeur sans fil Spigen ArcField 15W Max



Spigen connaît la valeur de votre précieux Google Pixel 6. Le chargeur sans fil ArcField 15W Max est doté de doubles couches antidérapantes pour éviter les accidents lors de la charge de votre appareil Pixel à 15W. Il est également optimisé pour lutter contre la surchauffe afin d’assurer des performances efficaces.

25 $ chez Amazon 50 $ chez Spigen

Pour votre voiture : iOttie Easy One Touch Wireless 2 (Dash Mount)



Croyez-le ou non, vous pouvez également charger sans fil votre appareil de la série Pixel 6 dans votre voiture. Le fabuleux Easy One Touch Wireless 2 d’iOttie est un support de tableau de bord et un chargeur sans fil enroulé dans un gadget astucieux. Étonnamment, il est livré avec le profil EPP pour démarrer.

Tissu sobre : Chargeur sans fil Moshi Otto Q



Moshi fabrique de magnifiques tapis de chargement avec des tissus sobres pour plus de style. À la recherche d’un bloc de charge élégant mais petit pour correspondre à la décoration de votre bureau ? L’Otto Q sert bien cet objectif. Vous n’avez pas non plus besoin de compromettre la vitesse de charge, car cette tablette alimente votre Pixel 6 à 15 W.

Chargeurs sans fil pour votre Pixel 6

Nous comprenons qu’il est frustrant de ne pas pouvoir utiliser la vitesse de charge sans fil maximale de 21 W ou 23 W de votre téléphone de la série Pixel 6. Si cela ne vous dérange pas de dépenser près de cent dollars juste pour charger plus rapidement, le Pixel Stand (2e génération) est votre choix. C’est cher, mais c’est le prix que Google vous fera payer si vous êtes absolument avoir besoin ces sorties haute puissance.

Les alternatives sont difficiles à trouver car les Pixel 6 et 6 Pro nécessitent la spécification EPP selon la norme de charge sans fil Qi pour charger sans fil à 15 W. La plupart des autres téléphones n’ont pas besoin de cette norme pour obtenir la vitesse de 15 W, donc les marques de chargeurs sans fil ne donnent pas la priorité à cette fonctionnalité. Si vous cherchez à économiser de l’argent, le support de charge Belkin 15W est la meilleure option pour un budget conservateur tout en vous offrant la vitesse de charge convoitée de 15W.

Pour les voyageurs fréquents, l’iOttie Easy One Touch 2 et l’Anker PowerCore III sont tous deux d’excellentes options en déplacement. iOttie fabrique les meilleurs chargeurs et supports de voiture sans fil, et les spectaculaires chargeurs sans fil d’Anker tuent la concurrence année après année. Alors fermez les yeux et choisissez l’un ou les deux, il n’y a pas de problème !

