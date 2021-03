Meilleurs chargeurs sans fil OnePlus 8 Pro 2021

Meilleur

Chargeurs sans fil OnePlus 8 Pro Android Central 2021

Après des années et des années de vœux et de supplications, OnePlus a répondu à nos prières et a finalement mis le chargement sans fil dans l’un de ses téléphones. Non seulement vous pouvez charger sans fil le OnePlus 8 Pro à peu près à la même vitesse que ses chargeurs filaires, mais OnePlus s’est également assuré que son dernier produit phare était compatible avec le profil Qi standard, de sorte que vous ne dépendez pas entièrement des chargeurs sans fil de première partie. Voici les meilleurs chargeurs sans fil OnePlus 8 Pro à saisir pour la vitesse, la valeur et la fiabilité.

Vitesse maximale: chargeur sans fil OnePlus Warp Charge 50 W



Choix du personnel

Pour obtenir une charge sans fil de 30 W, vous devrez acheter le chargeur sans fil OnePlus, qui est blanc brillant avec de jolis accents argentés sur le côté. OnePlus a cessé de vendre la version 30W de l’année dernière, mais vous obtiendrez toujours 30W avec le modèle 50W.

70 $ chez OnePlus

Chargeur intégré: Anker PowerWave II Stand



Anker vend une large gamme de chargeurs sans fil, mais la plupart d’entre eux ne sont pas livrés avec un chargeur secteur ou utilisent un micro-USB ancien et obsolète. Celui-ci a une prise murale intégrée et devrait charger le 8 Pro à 10W.

36 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Choix de valeur: Pad de chargement sans fil rapide amélioré de 15 W par Yootech



Ce chargeur n’est peut-être pas livré avec un chargeur mural, mais comme il peut utiliser USB-C ou Qualcomm QuickCharge, vous pouvez utiliser le chargeur que vous avez. Ce chargeur prend en charge une charge de 15 W, mais ne vous attendez pas à plus de 10 W avec le 8 Pro.

10 $ chez Amazon

Chargeur convertible: Spigen SteadiBoost



Vous ne pouvez pas choisir entre un socle de chargement plat et un support surélevé? Spigen vous permet d’obtenir les deux avec ce chargeur sans fil à charnière. N’oubliez pas que vous aurez besoin d’un chargeur QuickCharge pour l’alimenter car Spigen n’en met pas un dans la boîte.

30 $ chez Amazon

Doux look: Anker PowerWave 15 Pad



Ce coussin de chargement sans fil à rebord métallique d’Anker a un look doux et un profil plus petit pour ne pas prendre trop de place sur votre table basse ou votre table de chevet. Un adaptateur secteur n’est pas inclus.

40 $ chez Amazon

Style supplémentaire: Native Union Drop



Êtes-vous fatigué des chargeurs en plastique ternes? Native Union l’est aussi, alors ils ont recouvert celui-ci de tissus vibrants et de textures antidérapantes. Il utilise également Power Delivery ou Qualcomm QuickCharge, vous pouvez donc l’alimenter avec tout ce qui est pratique.

50 $ chez Amazon

Quel est le meilleur chargeur OnePlus 8 Pro?

OnePlus a vanté la charge sans fil de 30 W sur le OnePlus 8 Pro, mais maintenant que le OnePlus 9 Pro, la charge sans fil de 50 W est la nouvelle nouveauté. C’est pourquoi le chargeur à acheter pour le 8 Pro est le chargeur sans fil Warp Charge 50W – OnePlus a abandonné le modèle 30W au profit du chargeur plus récent et plus rapide qui se vend au même prix – mais il devrait toujours donner à votre 8 Pro une vitesse maximale. Il s’agit toujours d’une mise à niveau importante par rapport au modèle de l’année dernière car il dispose d’un câble détachable plutôt que du chargeur mural fixé en permanence du 30W. Cela signifie que vous pouvez installer le Warp Charge 50 dans plus d’endroits et le faire glisser à travers les compartiments métalliques de votre bureau. Huzzah!

Si vous préférez un chargeur sans fil plus adaptable, vous devrez vous contenter de vitesses sans fil de 10 W, ce que la plupart des autres téléphones obtiennent de nos jours. Je suis un fan du Spigen SteadiBoost Flex car je peux l’utiliser comme support ou comme coussin plat en fonction de ce que je fais – ou si mon boîtier actuel a une base PopSocket qui devient plus difficile avec les chargeurs Qi.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.