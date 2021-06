Meilleurs chargeurs sans fil pour Google Pixel 3 et Pixel 3 XL 2021

in

Chargeurs sans fil pour Pixel 3 & 3XL Android Central 2021

Il est extrêmement important d’obtenir le meilleur chargeur Pixel 3, étant donné qu’il s’agit des premiers Pixel à proposer une charge sans fil. Cependant, Google a adopté une approche unique pour savoir comment le Pixel 3 tire le meilleur parti de la charge sans fil, en n’autorisant des vitesses de charge rapides que sur les modèles explicitement pris en charge. Cela limite considérablement votre sélection de chargeurs sans fil prenant en charge le taux complet de 10 W, mais si cela ne vous dérange pas de descendre à 5 W, il existe de nombreuses autres options qui fonctionneront très bien.

Fabriqué par Google : Google Pixel Stand



Choix du personnel

Conçu spécifiquement pour la série Pixel 3, le Pixel Stand offre des vitesses de charge rapides et transforme votre téléphone en vitrine pour Google Photos.

Compact et puissant : l’alliage Anker PowerWave



Le PowerWave 15 d’Anker est petit et portable, mais il a beaucoup de jus intégré pour garder votre Pixel 3 en marche. La société inclut un câble en nylon USB-A vers USB-C, mais vous devrez fournir l’adaptateur mural.

30 $ sur Amazon

Vitesses de charge de 10 W : tapis de charge sans fil Belkin BoostCharge



Vous obtiendrez des vitesses de charge ultra-rapides de 10 W avec le Belkin BoostCharge dans votre choix de noir ou blanc. On aime aussi sa compacité !

Support rapide : support de charge sans fil Belkin BoostCharge



Tout comme l’autre chargeur Boost Up, celui-ci offre une charge sans fil rapide de 10 W au Pixel 3. La seule différence est qu’il s’agit d’un support.

Supportez-le: Support de chargeur sans fil Samsung 15W Fast Charge 2.0



Le chargeur sans fil Fast Charge 2.0 de Samsung est doté d’un ventilateur de refroidissement intégré et comprend un chargeur mural de 25 W. Il y a même un indicateur LED sur le devant pour vous indiquer quand le jus coule. Et si vous passez à Samsung, vous pourrez contrôler le ventilateur intégré.

60 $ chez Amazon 60 $ chez Best Buy

Compatibilité universelle : Anker PowerWave II



Le chargeur PowerWave II d’Anker résout le plus gros problème avec la première itération. Au lieu de limiter les vitesses de charge et de ne pas inclure de prise murale, le PowerWave II en a un intégré. De plus, il existe des modes de charge allant de 5W à 15W.

36 $ chez Amazon 36 $ chez Newegg

Tissu à la mode : iOttie iON Wireless Mini Fast Charging Pad



Pour à peu près le même prix que le chargeur d’Anker, l’iOttie iON recharge sans effort votre Pixel 3 tout en présentant un design de tissu unique que nous adorons.

En fait portable : Anker PowerCore Wireless



Plutôt que d’avoir besoin d’être branché sur une prise de courant, ce choix d’Anker est en fait une batterie portable dotée d’un chargeur sans fil Qi. Des indicateurs LED sur le côté vous indiquent la quantité de jus restant, ainsi que deux ports USB-A et un seul port USB-C à l’extrémité. Vous pouvez même l’utiliser comme chargeur sans fil pendant que vous êtes branché au mur et que vous rechargez la banque d’alimentation elle-même.

36 $ chez Amazon 36 $ chez Walmart

Deux pour le prix d’un : Yootech Wireless Charging Bundle



Pour le prix d’un chargeur sans fil, cet ensemble de Yootech vous en offre deux : un pad et un support. Il vous suffit de fournir l’adaptateur secteur pour commencer.

22 $ ​​sur Amazon

Pour la voiture : iOttie Easy One Touch Wireless



Easy One Touch Wireless d’iOttie est conçu pour le Pixel et permet des vitesses de charge allant jusqu’à 10 W. Cela se monte directement sur le tableau de bord ou la fenêtre de votre voiture et est réglable avec le bras télescopique intégré.

La flexibilité est reine : Spigen Steadiboost



Spigen est principalement connu pour certains des meilleurs boîtiers disponibles, mais la société a un nouveau chargeur sans fil. Le Steadiboost vous permet de soutenir votre Pixel 3, ou vous pouvez le poser à plat, selon votre cas d’utilisation.

30 $ sur Amazon

Chargez avec style : Native Union Drop



Certaines personnes ne veulent pas d’un chargeur sans fil ennuyeux et fade. Le Native Union Drop résout ce problème avec ses conceptions de tissu uniques et ses vitesses de charge sans fil rapides. Vous avez le choix entre neuf modèles différents et un câble inclus, mais vous aurez besoin de votre propre adaptateur mural.

Vous voulez une charge sans fil rapide ? Préparez-vous à trouver le meilleur chargeur pour Pixel 3

Bien que les Pixel 3 et 3 XL prennent tous deux en charge la norme de charge sans fil universelle Qi, ils fonctionnent différemment des autres téléphones. Le Pixel 3 se chargera sur n’importe quel chargeur Qi, mais à moins qu’il ne s’agisse d’un chargeur officiel approuvé par Google, vous atteindrez une vitesse maximale de 5 W.

Si vous voulez profiter de la charge sans fil rapide de 10 W avec la meilleure expérience possible, nous vous recommandons de faire des folies pour le Google Pixel Stand. Non seulement cela vous donne cette vitesse de pointe, mais cela donne au Pixel 3 des fonctionnalités uniques lorsqu’il est amarré, comme l’affichage d’images enregistrées dans Google Photos et l’affichage de couleurs chaudes avant que votre alarme ne se déclenche pour vous aider à vous réveiller plus paisiblement. .

Malheureusement, le Pixel Stand n’est pas bon marché. Et certains ne veulent pas de support réel, mais préféreraient un chargeur Pixel 3. C’est là qu’intervient l’alliage Anker PowerWave, car il fournit jusqu’à 15 W de puissance et est l’un des meilleurs chargeurs sans fil, quel que soit le téléphone que vous possédez déjà. Il y a un problème avec l’alliage PowerWave, car vous devrez vous assurer d’utiliser votre propre adaptateur secteur car Anker n’en inclut pas dans la boîte.

