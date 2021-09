Meilleurs chargeurs sans fil pour iPhone 2021

in

Meilleur

Tapis de recharge sans fil pour iPhone iMore 2021

Si vous avez un iPhone qui prend en charge le chargement Qi (iPhone 8 ou plus récent), vous pouvez envisager l’un de ces chargeurs sans fil pour iPhone pour l’accompagner. Le chargement sans fil offre la commodité de simplement charger votre iPhone sans avoir à tâtonner avec un câble Lightning. Alors que les combinés iPhone 8 à iPhone 11 peuvent charger jusqu’à 7,5 W, les modèles iPhone 12/12 Pro peuvent charger rapidement jusqu’à 15 W, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous magasinez. Voici quelques-uns de nos chargeurs iPhone préférés que vous pouvez obtenir dès maintenant.

Le propre d’Apple : le chargeur Apple MagSafe



Le favori du personnel

Chargez rapidement votre iPhone sans fil jusqu’à 15 W. Les aimants parfaitement alignés s’accrochent à votre iPhone 12 ou 12 Pro avec un bruit de fond satisfaisant. iPhone plus ancien ? Pas de problème, le chargeur MagSafe fonctionne avec n’importe quel téléphone compatible Qi, y compris n’importe quel modèle d’aussi loin que l’iPhone 8.

Pleine puissance : la station de base Nomad Apple Watch Edition



Tout comme la station de base d’origine de Nomad, avec une différence clé : ce modèle dispose d’un chargeur Apple Watch intégré. À cause de cela et de l’emplacement du chargeur par rapport au reste de la base, vous ne pouvez pas y installer deux iPhones à la fois. Mais cette base a toujours trois bobines de charge, ce qui en fait l’accessoire parfait pour charger votre iPhone, Apple Watch et AirPods (si le boîtier prend en charge le chargement sans fil) en un seul endroit.

140 $ chez Best Buy

Marque puissante : Mophie Wireless Charge Pad



Ce chargeur fonctionnera parfaitement avec n’importe quel iPhone prenant en charge le chargement sans fil. Il prend en charge la charge jusqu’à 7,5 W et sa surface en caoutchouc maintiendra votre nouvel iPhone en place pendant qu’il se charge.

À partir de 18 $ chez Amazon 15W : 50 $ chez Best Buy

Efficacité élégante : support de charge sans fil Muleug 3 en 1



Économisez de l’espace et chargez votre iPhone, Apple Watch et AirPod sur un seul support de charge simplifié. Obtenez jusqu’à 10 W de charge rapide sur votre iPhone ; vous devrez utiliser un adaptateur QC 3.0 qui est inclus dans la boîte.

41 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Debout : Support Anker PowerWave 7.5



Si vous souhaitez utiliser votre iPhone pendant qu’il se charge, ce support est idéal. Il est livré avec un adaptateur de charge rapide, vous n’avez donc pas à vous soucier qu’il fournisse la puissance nécessaire pour charger votre téléphone. De plus, il utilise deux bobines de charge, vous permettant d’utiliser votre iPhone en orientation portrait ou paysage pendant qu’il se charge.

40 $ sur Amazon

AirPods aussi : Chargeur sans fil Moshi Otto Q



Ce chargeur certifié Qi charge votre iPhone jusqu’à 15 W, et il peut également charger vos AirPods de deuxième génération (avec étui de chargement sans fil) ou AirPods Pro en même temps. Cet achat comprend un chargeur mural USB-C 18 W à haut rendement pour une charge rapide.

40 $ sur Amazon

Compatible iPhone : Tapis de charge sans fil Belkin Boost Up Pad 7,5 W



Fournissant jusqu’à 7,5 W de puissance à votre iPhone, le Belkin Boost Up est un élégant chargeur sans fil conçu pour l’iPhone. L’anneau surélevé au milieu du chargeur maintient votre téléphone en place, tandis que l’indicateur LED vous dira s’il est en charge.

34 $ chez Amazon 40 $ chez Walmart

Alimentation portable : Mophie Powerstation Plus XL (10 000 mAh)



La Powerstation sans fil de Mophie offre la double commodité du chargement sans fil et de la portabilité. C’est une batterie externe avec un chargeur sans fil intégré. Il dispose d’une batterie de 10 000 mAh qui peut charger deux appareils simultanément, l’un sur le chargeur sans fil et l’autre via le port USB-A inclus.

65 $ sur Amazon

Belle apparence : chargeur sans fil Native Union Drop 7,5 W



Le chargeur Drop de Native Union présente une esthétique agréable et minimale qui s’avère également fonctionnelle, car le coussin d’aspect unique sur le chargeur sert également à empêcher votre iPhone de glisser. Il charge votre iPhone avec style, avec plusieurs options de couleurs et de motifs parmi lesquelles choisir.

À partir de 50 $ chez Apple À partir de 50 $ chez Amazon

Charge rapide à moindre coût : le chargeur sans fil Yootech



Le chargeur sans fil de Yootech offre jusqu’à 10 W pour les appareils compatibles. Le chargeur est doté d’une protection contre les surtensions, d’un contrôle de la température et d’autres fonctions de sécurité qui permettent également une charge efficace.

13 $ d’Amazon

Un angle coloré : le support de charge sans fil TYLT VÜ



Ce chargeur de TYLT est disponible en trois couleurs vives et place votre téléphone à un angle pour une visualisation facile. Il est doté d’une conception à trois bobines pour charger votre appareil, quelle que soit l’orientation que vous choisissez. La surface colorée est en silicone pour éviter les glissades.

À partir de 25 $ chez Amazon 33 $ chez Walmart

Alternative MagSafe : chargeur sans fil Sonix Magnetic Link + adaptateur mural USB-C



Une alternative moins chère au chargeur MagSafe d’Apple, celui-ci de Sonix charge jusqu’à 10 W et est livré avec l’adaptateur mural 18 W dont vous avez besoin pour une charge rapide. Vous pouvez également l’utiliser pour charger vos AirPods Pro.

40 $ sur Amazon

Magnifique : pierre de recharge sans fil Eggtronic Einova



Votre chargeur sans fil se trouve sur votre comptoir de cuisine, votre table basse ou votre table de chevet. Pourquoi ne pas en choisir un qui correspond au décor de votre maison ? Cette belle pierre de charge est disponible dans une variété de pierres naturelles telles que le marbre, le travertin, le grès et la lave et se charge rapidement jusqu’à 10W. Un chargeur mural et un câble tressé sont inclus.

50 $ sur Amazon

Empilable : système de charge sans fil OtterSpot



La base de chargement sans fil OtterSpot est un chargeur sans fil rapide et performant de 36 W qui charge votre iPhone ainsi que jusqu’à trois batteries simultanément. La batterie de charge sans fil 10 W, 5000 mAh fournie avec le système peut charger votre iPhone jusqu’à une charge complète lors de vos déplacements, et elle peut également charger d’autres appareils non compatibles Qi via la prise USB-C à l’arrière.

100 $ chez Apple

Bonne affaire 3-en-1 : Station de recharge sans fil Lecone



Cette station de recharge économique charge votre iPhone ou d’autres smartphones jusqu’à 10 W, ainsi que vos AirPods sans fil simultanément. Vous pouvez également charger votre Apple Watch, mais vous devrez placer votre propre disque de charge à l’endroit prévu.

24 $ sur Amazon

Support d’aubaine: Support de charge sans fil ESR Lift



Vous ne pouvez pas vous tromper avec ce support de charge sans fil. L’angle vertical signifie que vous pouvez voir et utiliser votre iPhone pendant qu’il se charge. Placez-le horizontalement ou verticalement ; de toute façon fonctionne. Vous pouvez en acheter un couple pour différentes pièces ou les garder au travail à ce prix.

20 $ sur Amazon

Posez-le : Anker PowerWave 10W Pad



Si vous préférez simplement poser votre iPhone sur un pad, c’est une excellente option. En plus de charger les anciens iPhones à 7,5 W, il chargera également les appareils compatibles comme l’iPhone 12 à 10 W. C’est beaucoup pour démarrer.

13 $ sur Amazon

Conduire et charger: Mophie Charge Stream Vent Mount



Ce chargeur se monte sur un évent dans votre voiture et maintient votre iPhone en place pendant que vous conduisez. Le Charge Stream Vent Mount utilise son adaptateur QC 2.0 inclus pour l’alimentation et est optimisé pour une charge rapide pour les appareils Apple et Samsung.

30 $ sur Amazon

Les meilleurs chargeurs sans fil pour vous

Ce sont tous d’excellents chargeurs sans fil pour iPhone qui répondent à divers besoins mais vous facilitent un peu la vie. Cela peut sembler une petite chose, mais il y a quelque chose de génial à pouvoir simplement prendre votre iPhone sur un chargeur et aller le remettre là-bas à votre retour.

Si vous en avez de la gamme iPhone 12, le chargeur Apple MagSafe est le choix évident. Il y a quelque chose de si satisfaisant à propos de ce clic lorsqu’il s’enclenche à l’arrière de votre téléphone et de l’animation qui vous montre où se trouve votre batterie en ce moment. Il existe également un tas de chargeurs spécifiquement pour l’iPhone 12.

Si vous voulez quelque chose de bon marché et de facile, optez pour le support de charge sans fil ESR Lift. À ce prix, vous pouvez en garder quelques-uns dans différentes zones de la maison ou du bureau.

Si vous devez charger plus d’un iPhone à la fois, il existe des triples chargeurs sans fil disponibles. Ceux-ci vous permettront de charger plusieurs iPhones et autres appareils compatibles Qi.

