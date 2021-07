Meilleurs chargeurs sans fil pour Samsung Galaxy Note 20 en 2021

Meilleur

Les meilleurs chargeurs sans fil pour le Galaxy Note 20 sont cohérents, élégants et rapides. Ils ne devraient jamais vous faire deviner si votre téléphone est correctement aligné, ni vous laisser attendre et attendre une charge lente de 5 W au lieu des profils sans fil Fast Charge de Samsung. Ce sont les chargeurs sans fil les meilleurs et les plus lumineux pour le Samsung Galaxy Note 20, que vous ayez besoin de quelque chose de léger et agile pour votre cabine de travail ou d’un support solide pour votre table de chevet.

Vitesse la plus rapide: support de chargeur sans fil Samsung 15W Fast Charge 2.0



Il s’agit à peu près du seul chargeur qui charge réellement le Note 20 à 15 W, car la plupart des chargeurs tiers de 15 W utilisent un protocole différent de celui du Fast Charge 2.0 de Samsung. Ces avantages à eux seuls en font notre premier choix pour les meilleurs chargeurs sans fil Samsung Galaxy Note 20.

65 $ sur Amazon

Chargez votre chemin ! : Anker PowerWave Alloy



Alors que la plupart des chargeurs sans fil sont toujours alimentés par Qualcomm QuickCharge, ce chargeur Anker bien conçu vous permet d’utiliser QC ou Power Delivery, donc fondamentalement, tout chargeur rapide de votre maison fonctionnera avec.

31 $ sur Amazon

Plus d’attente : Samsung Wireless Charger Duo Pad, Fast Charge 2.0



Si vous possédez une Galaxy Watch ou des Galaxy Buds et un Note 20, ce pad est parfaitement adapté pour charger les deux en même temps. Le coussin de droite est sculpté, il est donc plus facile d’aligner les petits accessoires, et les deux coussinets peuvent charger un téléphone sans fil.

70 $ sur Amazon

Vers le haut ou vers le bas : Spigen SteadiBoost Flex



Vous n’arrivez pas à décider si vous voulez un support vertical ou un chargeur plat ? Procurez-vous un chargeur qui peut faire les deux ! Le support convertible de Spigen chargera le Note 20 à 10 W, que vous l’utilisiez debout ou allongé.

30 $ sur Amazon

Charge puissante : Ampere Unravel 3+1



Peu de chargeurs Qi acceptent l’entrée Power Delivery, mais l’Unravel a besoin de cette puissance plus élevée pour charger trois appareils à 10 W en même temps. Vous pouvez également le réorganiser comme un support ou le plier en accordéon pour économiser de l’espace sur le bureau.

100 $ sur Amazon

Deux pour un : Pack de 2 chargeurs rapides sans fil certifiés Qi NANAMI 10W



Ce coussin incroyablement fin est idéal pour les bureaux bondés et les petites tables de chevet. Vous obtenez deux blocs de charge Qi de 10 W et deux câbles USB Type-C de 3,3 pieds, ce qui en fait un excellent achat.

20 $ sur Amazon

À la maison et en déplacement : Samsung Super Fast 25W Portable Wireless Charger (10 000 mAh)



La vitesse de charge sans fil de 25 W de ce chargeur Samsung est ultra rapide. Vous avez l’avantage de pouvoir l’utiliser comme une banque d’alimentation lorsque vous voyagez et un chargeur sans fil lorsque vous êtes en sécurité à la maison.

80 $ sur Amazon

Adapté au sommeil : support de charge INIU 15W avec éclairage adapté au sommeil



Si vous chargez habituellement votre téléphone pendant que vous dormez, ce support de charge de 15 W d’INIU vous sera utile. Il est doté d’un indicateur LED adaptatif pour le sommeil qui brille intensément lorsque le soleil est levé mais s’assombrit automatiquement la nuit.

16 $ sur Amazon

Allumez-vous : tapis de charge rapide sans fil Nothers 20 W avec câble USB C



Cette banque d’alimentation peut charger sans fil votre Note 20 à 20 W, et cela ne coûte pas un bras et une jambe. Vous pouvez même savoir quand votre Note 20 a fini de charger, grâce aux lumières LED qui changent de couleur.

15 $ sur Amazon

Quels sont les meilleurs chargeurs sans fil pour le Galaxy Note 20 ?

Il existe une multitude de chargeurs sans fil, mais si vous souhaitez charger le Samsung Galaxy Note 20 à la pleine puissance de 15 W annoncée par Samsung, vous devrez vous en tenir à des chargeurs propriétaires tels que le support de chargeur sans fil Samsung 15 W Fast Charge 2.0. La charge de 15 W n’est prise en charge que par une poignée de téléphones Samsung – de la série Galaxy S10 à la série Note 20 – et en tant que tel, il n’y a jusqu’à présent qu’un seul modèle de charge sans fil Samsung pour le prendre en charge.

Si vous êtes content de charger à 10W à la place, vos options explosent absolument. Si votre Note 20 est livrée avec des Galaxy Buds – ou si vous avez utilisé ce crédit de pré-commande pour une Galaxy Watch Active 2 – alors vous voudrez probablement opter pour le Samsung Duo Pad afin de pouvoir charger les deux appareils facilement sans fil couvrant votre table de chevet. Il existe également une pléthore de chargeurs sans fil bon marché comme le chargeur sans fil rapide Nanami qui sont parfaits pour se poser sur votre bureau ou dans le salon afin que vous puissiez recharger tout en regardant la télévision avec la famille.

Gardez simplement à l’esprit que la plupart de ces chargeurs ont besoin d’un chargeur Qualcomm QuickCharge 2.0/3.0 pour les alimenter s’ils n’ont pas de prise murale dans la boîte. Les chargeurs fournis avec les téléphones Samsung, ceux avec USB-A, sont parfaits pour ceux-ci si vous les avez toujours, mais si ce n’est pas le cas. Les chargeurs QC 3.0 sont nombreux et abordables de nos jours.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre chargeur sans fil, assurez-vous que votre étui n’est pas trop épais pour empêcher le chargement sans fil. Si c’est le cas, vous devrez peut-être envisager de vous procurer un nouveau boîtier moins volumineux !

