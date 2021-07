Meilleurs chargeurs sans fil Samsung Galaxy S21 2021

Meilleur

Brancher votre téléphone au mur est le moyen le plus courant d’alimenter votre appareil, mais cela peut être pénible de s’occuper des câbles. C’est pourquoi nous avons rassemblé les meilleurs chargeurs sans fil Samsung Galaxy S21. Bien que la charge avec un cordon soit plus rapide à 25 W, le Galaxy S21 peut toujours fonctionner rapidement à 15 W sans fil. Voici donc les meilleurs chargeurs sans fil qui vous aideront à tirer pleinement parti de cette alimentation sans câble.

Pleine vitesse : support de chargeur sans fil Samsung 15W 2.0



Choix du personnel

Les appareils Galaxy S21 sont capables de charger sans fil 15 W, et ce support de chargeur sans fil Samsung fournira la puissance précise que vous souhaitez. En utilisant ce support, vous pouvez avoir votre téléphone en orientation portrait ou paysage tout en obtenant des vitesses de charge maximales. Il y a même un ventilateur intégré pour garder tout au frais.

Purement puissant : l’alliage Anker PowerWave



Ce chargeur sans fil d’apparence simple est capable d’effectuer une charge sans fil à grande vitesse. Votre téléphone Galaxy S21 pourra tirer pleinement parti de ce chargeur d’Anker, qui est conçu pour jusqu’à 15W. Il a également fière allure avec un design pur et épuré, peu importe où vous choisissez de le placer pour vos besoins de charge.

Chargez tout : UUTO 3 en 1 chargeur sans fil



Ce chargeur de UUTO offre plus que 15 W de charge sans fil. Il dispose de trois blocs de charge distincts intégrés en un seul pour que vous puissiez alimenter votre nouveau téléphone, Samsung Galaxy Buds Pro et votre Samsung Galaxy Watch 3 en même temps. Un adaptateur mural Quick Charge 3.0 est également inclus pour vous fournir la quantité d’énergie parfaite.

Pour la route : iOttie Easy One Touch Wireless 2



Charger votre Samsung Galaxy S21 dans la voiture ne signifie pas que vous devez le brancher lorsque vous avez ce support de téléphone d’iOttie. Non seulement ce support de téléphone gardera votre téléphone en sécurité pendant que vous conduisez, mais il vous permettra également de le charger sans le brancher. Placez simplement votre Galaxy S21 dans le support et il commencera à alimenter votre téléphone.

Élégamment sans fil : support de chargeur sans fil Native Union Dock



Donnez du style à votre nouveau téléphone avec ce superbe support de charge sans fil de Native Union. Avec ses multiples bobines de charge, vous pouvez configurer votre téléphone en mode paysage ou portrait tout en alimentant votre Galaxy S21. Il atteint son maximum à des vitesses de charge de 10 W, mais quand il est difficile de blâmer le Dock quand il a l’air aussi bien.

Choisissez votre position: Pad et support de charge rapide Seneo Type-C



Avec ce pack de deux de Seneo, vous obtenez à la fois un support qui peut charger votre Galaxy S21 à la fois en position portrait et paysage, ainsi qu’un chargeur plat pour votre téléphone. Chacun de ces chargeurs est capable de charger sans fil 15 W via les câbles USB-C inclus.

Sans fil en déplacement : batterie portable sans fil Samsung 25W



Samsung propose une excellente option qui fonctionne à merveille comme chargeur sans fil pour votre Galaxy S21 et comme banque d’alimentation portable. Ce chargeur dispose d’une batterie de 10 000 mAh qui offre une charge filaire jusqu’à 25 W et de bonnes vitesses avec les bobines Qi intégrées. Alors maintenant, vous pouvez apporter le bloc d’alimentation et laisser le câble à la maison.

Si doux : Mophie Wireless 15W Chargeur Pad



Ce chargeur sans fil de 15 W de Mophie a un design mince et compact qui peut alimenter votre Galaxy S21 à la vitesse maximale et a fière allure sur votre bureau quand il ne l’est pas. L’ultra-suède ultra-doux est une caractéristique de conception unique sur le dessus du chargeur qui est agréable au toucher et constitue un point d’atterrissage en douceur pour votre nouveau téléphone.

Offre groupée : chargeur sans fil rapide Belkin BoostCharge 15 W



Non seulement vous obtiendrez un bon chargeur sans fil de 15 W pour recharger rapidement votre téléphone, mais vous serez également prêt à sortir de la boîte. C’est parce que Belkin inclut l’adaptateur mural et le câble USB appropriés, vous n’aurez donc pas à en chercher un à l’arrivée du colis.

Charger votre Galaxy S21 comme par magie

D’accord, ce n’est pas magique, mais utiliser la recharge sans fil avec votre Samsung Galaxy S21 en donne l’impression. Bien que la vitesse de charge maximale de 15 W ne soit pas proche de ce que la charge filaire vous offre de nos jours, elle est toujours assez rapide. Pour obtenir ce tarif avec votre nouveau téléphone, vous devez être sûr d’avoir trois choses : le meilleur câble USB-C, une prise murale qui est le meilleur chargeur Samsung Galaxy S21, et bien sûr le meilleur chargeur sans fil.

Avec ces trois pièces fonctionnant ensemble, vous aurez l’expérience de charge sans fil parfaite avec votre nouveau téléphone. Nous vous recommandons d’utiliser le support de chargeur sans fil Samsung. Bien qu’il se situe peut-être dans le haut de la fourchette de prix depuis que Samsung le fabrique, il est garanti de fonctionner au mieux avec le Galaxy S21. Vous obtiendrez d’excellentes vitesses de charge, et avec son ventilateur intégré, votre téléphone restera agréable et frais tout en s’allumant.

Chaque année, Samsung lance certains des téléphones les plus populaires, et à cause de cela, il existe de nombreux produits pour vous aider à personnaliser votre téléphone pour le rendre parfait pour vous. Explorer toutes les différentes options pour le rendre unique peut être un peu de travail, mais ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut. Nous sommes sortis et avons trouvé tous les meilleurs accessoires Samsung Galaxy S21, afin que vous puissiez configurer votre téléphone comme vous le souhaitez, et cela inclut un excellent chargeur sans fil.

