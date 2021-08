Meilleurs chargeurs sans fil Samsung Galaxy Z Flip 3 2021

Meilleur

Chargeurs sans fil Samsung Galaxy Z Flip 3 Android Central 2021

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un petit numéro élégant, mais sa taille compacte et sa nouvelle forme unique n’ont pas de place pour une grosse batterie. Cela signifie que vous vous retrouverez probablement à le recharger plus fréquemment, c’est donc une raison de plus pour opter pour la commodité de la recharge sans fil. Nous avons rassemblé une variété de chargeurs sans fil qui conviennent le mieux au Galaxy Z Flip 3 en ce qui concerne sa taille, ses multiples positions pliées et la position de sa bobine de charge sans fil.

Charge +1 : Duo de chargeurs sans fil Samsung



Choix du personnel

Si vous obtenez plus d’équipement Samsung que le Galaxy Z Flip 3, vous voudrez que le Samsung Wireless Charger Duo garde les deux appareils rechargés sans fil. Il comprend son propre adaptateur secteur et s’adaptera parfaitement à votre téléphone dans ses positions fermées ou semi-ouvertes.

50 $ sur Amazon

Combo furtif : Station de recharge sans fil 3-en-1 Azurezone



Le chargeur sans fil Azurezone 3-en-1 le maintient compact, tout comme votre Flip 3. Il dispose d’un support pour votre téléphone, d’un support pour votre montre et d’un coussin pour vos écouteurs. Vous devrez cependant fournir votre propre adaptateur secteur QC 3.0.

38 $ sur Amazon

Charge verticale : support Anker PowerWave II



Ouvert ou fermé, votre Samsung Galaxy Z Flip 3 se rechargera parfaitement avec le support Anker PowerWave II. La bobine de charge inférieure du support doit s’aligner parfaitement avec celle de votre téléphone, fournissant la charge de 10 W acceptée par le téléphone. De plus, le support comprend son propre adaptateur secteur.

38 $ sur Amazon

Jus à emporter : Mophie Snap+ Juice Pack Mini



Le Zagg Snap+ Juice Pack Mini peut se fixer à l’aide d’un anneau d’aimants pour donner au Galaxy Z Flip 3 une batterie supplémentaire de 5 000 mAh lors de vos déplacements. La petite taille et le chargement sans fil le rendent facilement portable, même si vous aurez besoin de votre propre adaptateur secteur.

50 $ sur Amazon

Simple, chic : Belkin Boost Charge 15W



Le chargeur Belkin Boost 15W le maintient bien serré. Ce coussin compact maintiendra votre Galaxy Z Flip 3 en place et le gardera en forme. Les poignées autour du bord du coussin peuvent maintenir votre téléphone à moitié ouvert sans qu’il ne glisse. Et un adaptateur secteur est inclus.

40 $ sur Amazon

Abordabilité: Pad de charge sans fil rapide Yootech 15W



Si vous voulez rester simple et abordable, le tapis de charge sans fil rapide Yootech 15W est exactement cela, et il peut prendre en charge les vitesses de charge sans fil maximales du Galaxy Z Flip 3. Vous aurez juste besoin de votre propre adaptateur secteur.

10 $ sur Amazon

Obtenir le meilleur chargeur sans fil pour le Galaxy Z Flip 3

Il est important de noter que le simple fait d’acheter le chargeur sans fil le plus puissant et le plus cher ne signifie pas nécessairement que vous obtenez la meilleure option pour le Galaxy Z Flip 3. Bien que la technologie de charge sans fil ait progressé, le Galaxy Z Flip 3 ne le fait pas. profiter de la technologie la plus avancée. En fait, il ne peut prendre en charge qu’une vitesse maximale de 10 W lors de la charge sans fil. La charge filaire peut aller jusqu’à 15 W, donc de toute façon, vous n’obtenez pas les vitesses de charge incroyablement rapides que certains téléphones offrent maintenant.

Bien que le téléphone plafonne à une charge de 10 W, même si vous utilisez un chargeur de 15 W avec le profil Fast Wireless Charging 2.0 de Samsung, vous n’avez pas à craindre les chargeurs sans fil de 15 W comme l’Anker PowerWave II, car ils prendront toujours en charge le bas Vitesses de 10 W avec l’avantage supplémentaire de travailler avec d’autres téléphones.

Vous devez également faire attention à toutes les briques de charge incluses, quelque chose que les chargeurs haut de gamme comme notre premier choix, le Samsung Wireless Charger Duo, seront souvent livrés avec. Pour qu’un chargeur sans fil produise de la puissance à une certaine puissance, il doit avoir encore plus de puissance. La plupart des pads qui incluent leurs propres briques d’alimentation fourniront les vitesses maximales qu’ils annoncent pour au moins un appareil. Néanmoins, les pads qui nécessitent un bloc d’alimentation séparé (et, par extension, un achat séparé) indiqueront généralement ce dont vous avez besoin pour obtenir les vitesses les plus rapides.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protéger le(s) pli(s)

Voici les accessoires que Samsung propose avec sa nouvelle série Galaxy Z

Pour les appareils coûteux et techniquement avancés comme les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de Samsung, il est logique d’utiliser des accessoires du fabricant de ces gadgets. Samsung connaît ces téléphones de fond en comble, donc si vous voulez le meilleur du meilleur pour votre nouveau téléphone pliable, voici où chercher.

Vous retournerez pour ces cas

Meilleures coques Samsung Galaxy Z Flip 3 2021

Le Galaxy Z Flip 3 est ici dans plus de couleurs que vous ne pouvez l’imaginer, et vous devriez montrer ou protéger ces couleurs avec un étui de qualité. Ce sont les meilleurs cas de Samsung, Spigen, Incipio et au-delà.