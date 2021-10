Meilleurs chargeurs sans fil Samsung Galaxy Z Fold 3 2021

Meilleur

Chargeurs sans fil Samsung Galaxy Z Fold 3 Android Central 2021

Votre nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 est doté de certaines des dernières technologies de smartphone, il n’est donc pas étonnant que vous souhaitiez profiter des nouveaux chargeurs sans fil de plus haute technologie plutôt que de vous embêter avec des câbles USB. La taille du Galaxy Z Fold 3 en fait un défi unique à charger, car il ne s’adaptera pas bien à bon nombre de nos chargeurs préférés lorsqu’il est en position dépliée. Dans cet esprit, nous avons sélectionné les meilleurs chargeurs sans fil adaptés au Galaxy Z Fold 3 et à ses différentes postures.

Charge spacieuse : Samsung Wireless Charger Trio Pad



Choix du personnel

Votre Galaxy Z Fold 3 est flexible, donc votre chargeur sans fil devrait l’être aussi. Le Samsung Wireless Charger Trio Pad offre un tas de flexibilité pour combien vous chargez et où vous le placez. De plus, il est livré avec son propre adaptateur secteur.

68 $ chez Amazon 69 $ chez Best Buy

Double-up: Moshi Sette Q 15W Dual Pad



Le Moshi Sette Q est un tapis élégant qui offre de la place pour votre Galaxy Z Fold, qu’il soit ouvert ou fermé. Avec une double charge jusqu’à 15 W, vous pouvez maximiser la charge sans fil 10 W du Fold 3 tout en prenant en charge un deuxième téléphone, en plus d’inclure une brique de charge.

100 $ sur Amazon

La vitrine : Anker PowerWave II Stand



Le support Anker PowerWave II sera le meilleur si vous voulez que votre Galaxy Z Fold 3 soit proche et droit. Il maximisera la charge sans fil de 10 W du téléphone et comprend son propre adaptateur. Cependant, avec votre téléphone ouvert et pivoté à 90 degrés, cela devrait toujours fonctionner.

38 $ chez Amazon 38 $ chez Walmart

Triple menace : Station de recharge sans fil KARTICE 3 en 1



Si vous cherchez quelque chose pour recharger votre Galaxy Z Fold 3 avec votre montre intelligente et vos écouteurs, cette station de chargement sans fil 3-en-1 fera l’affaire. Il a une conception unique et peu encombrante, il n’occupera donc pas autant de place qu’un grand tapis de charge ou un tapis.

46 $ sur Amazon

Restez simple : l’alliage Anker PowerWave



Si vous voulez juste une option abordable pour gérer la charge et que vous ne prévoyez pas d’utiliser votre Galaxy Z Fold 3 lorsqu’il est amarré, l’alliage Anker PowerWave est un choix élégant que vous pouvez utiliser avec votre propre brique de charge.

31 $ chez Amazon 31 $ chez Walmart

Pour la famille : Tapis de recharge sans fil Mophie 4-en-1



Le tapis de charge sans fil 4 en 1 de Mophie dispose de quatre bobines de charge sans fil, vous pouvez donc charger votre Galaxy Z Fold 3 ouvert ou fermé tout en ayant de la place pour les appareils électroniques de votre partenaire, bien que le support de montre soit conçu pour Apple Watch. Le kit comprend l’adaptateur mural dont vous avez besoin pour tout alimenter.

101 $ chez Amazon 150 $ chez Best Buy

Pour la route : batterie portable sans fil Samsung 25W



Vous pouvez emporter la recharge sans fil avec vous à l’aide de cette banque de batteries portable de 10 000 mAh. Il prend en charge un taux de charge Qi maximal de 7,5 W, bien qu’il puisse également produire à 25 W via USB-C. Et, vous pouvez le charger avec l’adaptateur secteur de votre téléphone.

61 $ sur Amazon

Gardez votre étui sur : Support de chargeur sans fil Lopnord



Les supports de charge sans fil verticaux sont excellents mais pas toujours adaptés aux boîtiers. Vous n’avez pas besoin de dépouiller votre précieux Z Fold 3 de ses vêtements lorsque vous utilisez ce support de chargeur sans fil de Lopnord car il n’a pas de cadre. Si vous le souhaitez, vous pouvez même plier le support de téléphone pour en faire un chargeur plat.

36 $ sur Amazon

Option de support de voiture: support de chargeur de voiture sans fil DearHot 15W Qi



Nous aimons la recharge sans fil et encore plus lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez utiliser le support de chargeur de voiture sans fil DearHot pour charger votre Galaxy Z Fold 3 sans fil pendant la conduite, il est donc parfait pour vos voyages. Il y a une pince et une ventouse comme sécurité pour votre téléphone pliable et vous obtenez une charge Qi de 15 W.

49 $ sur Amazon

Choisir le meilleur chargeur sans fil pour Samsung Galaxy Z Fold 3

Votre Galaxy Z Fold 3 peut se contenter des chargeurs sans fil les plus basiques, comme l’alliage Anker PowerWave, uniquement si vous êtes prêt à le charger pendant qu’il est plié. En position fermée, c’est fondamentalement la même forme qu’un smartphone normal pour s’asseoir sur les plus petits chargeurs conçus pour ces téléphones.

Mais, si vous voulez avoir la liberté de charger votre téléphone pendant qu’il est en position ouverte, vous aurez besoin d’un plus gros chargeur comme notre choix personnel, le Samsung Wireless Charger Trio Pad. Sinon, votre téléphone va probablement basculer et s’incliner. De même, si le dos de votre téléphone n’est pas à plat contre le chargeur, il ne se chargera probablement pas du tout.

Heureusement, il existe de nombreux blocs de charge plus grands qui prennent en charge plusieurs appareils. Cela vous donne la possibilité de jeter votre téléphone dessus et de toujours le charger ou de le fermer et de charger un deuxième, un troisième ou même un quatrième appareil à côté de votre téléphone. Remarque : le Galaxy Z Fold 3 ne prend en charge la charge sans fil qu’à des vitesses allant jusqu’à 10 W, même si un chargeur prend en charge le profil Fast Wireless Charging 2.0 de Samsung, de sorte que votre téléphone ne bénéficiera pas des vitesses supplémentaires fournies par les chargeurs sans fil 15 W+.

