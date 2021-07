Meilleurs chargeurs USB-C 100W 2021

Meilleur

Il était une fois, obtenir l’un des meilleurs chargeurs USB-C 100 W signifiait qu’il serait encombrant, coûteux et exclusif. Désormais, avec Power Delivery, vous pouvez désormais trouver des chargeurs de 100 W, avec une charge de 160 W en cours, qui chargeront rapidement même les ordinateurs portables les plus puissants et chargeront même les appareils les moins puissants comme les Chromebooks et les téléphones, ainsi que votre ordinateur portable avec facilité. La scène évolue assez rapidement sur les chargeurs 100W ces jours-ci, car le nitrure de gallium (GaN) commence à faire son chemin dans cette classe de chargeurs, mais pour le moment, nous avons un gagnant clair dans le chargeur AUKEY Omnia 100W PD.

Alimentation intelligente : chargeur Anker PowerPort Atom PD 4



Cette station de charge conviviale peut charger jusqu’à 20 V/5 A pour un appareil ou le décompose intelligemment pour charger 2 à 4 appareils à la fois. Le facteur de forme et la division de deux USB-C et 2 USB-A en font un outil idéal pour charger une grande variété d’appareils dans diverses situations.

100 $ chez Amazon 110 $ chez Best Buy

Style élégant : Chargeur de bureau Satechi 108W Pro USB-C PD



Satechi répartit la puissance de ses ports de manière plus concrète : un port fait 90W, un autre 18W et les deux ports USB-A se partagent 12W. La division de l’ensemble garantit que la charge de votre téléphone n’enlève aucune puissance à la charge de votre ordinateur portable.

80 $ chez Amazon 80 $ chez Walmart

Élégant mais robuste : Zendure SuperPort 4



Ce hub brillant a une puissance totale de 136 W, ce qui signifie que vous pouvez charger un ordinateur portable à 100 W, un téléphone à 18 W et deux appareils USB-A ! Il est également disponible en noir et a un profil beaucoup plus petit sur le bureau que la plupart des bornes de recharge de ce support.

100 $ chez Amazon 130 $ chez Best Buy

USB-A supplémentaire : Station de chargeur mural Nekteck 111W USB-C



Ce chargeur n’a qu’un seul port USB-C de 87 W – la vitesse du MacBook, bien sûr – mais il arbore quatre ports USB-A qui partagent 24 W entre deux paires de deux. Si vous avez beaucoup d’appareils plus petits comme des écouteurs, des montres intelligentes et des banques d’alimentation, c’est une bonne option abordable.

40 $ sur Amazon

Compatible QuickCharge : Chargeur mural Better Line 100W



Ce chargeur dispose d’un port USB-C de 100 W et de deux ports USB-A standard, mais il contient également un port QC 3.0, ce qui est idéal pour charger des téléphones plus anciens qui ne prennent pas en charge la charge Power Delivery. Si vous avez un téléphone plus ancien qui ne prend pas en charge PD, Qualcomm QuickCharge est ce que vous voudrez.

48 $ sur Amazon

Super-alimenté : adaptateur secteur Dell 130 W type C à 3 broches



À 130 W, ce chargeur est probablement excessif pour votre ordinateur portable actuel, à moins qu’il ne s’agisse de l’un des modèles Dell les plus énergivores. Étant donné que 130 W sont au-dessus de la limite de spécification pour Power Delivery pour le moment, certains appareils peuvent ne pas fonctionner correctement avec ce chargeur.

71 $ chez Amazon 90 $ chez Dell

Le propre d’Apple : adaptateur secteur Apple 96 W USB-C



La brique du chargeur d’Apple peut parfois devenir assez chaude, mais parfois les chargeurs officiels sont les plus faciles à faire confiance. C’est également l’un des rares chargeurs de 96 W qui est une véritable prise murale au lieu d’avoir un cordon en forme de huit de la brique au mur.

77 $ chez Amazon 79 $ chez Best Buy

Grande puissance, petit boîtier : Hyphen-X 100W 4 ports GaN PD



Cet adaptateur secteur peut sembler petit, mais il a beaucoup de puissance en raison de l’ajout de la technologie GaN. Cela l’aide à pomper jusqu’à 100 W de jus PD 3.0 pour alimenter tous vos appareils en un rien de temps. Lorsque vous utilisez les deux ports USB-C simultanément, il peut éliminer 65 W de l’un et 30 W de l’autre.

50 $ sur Amazon

Alimentation portable: Chargeur portable RAVPower 30000mAh 90W



Bien qu’il ne s’agisse pas d’un chargeur mural et qu’il n’atteigne pas tout à fait les 100 W, il offre une sortie de 90 W avec une énorme capacité de 30 000 mAh. Cette batterie de RAVPower offre des vitesses de prise murale sans avoir besoin de s’asseoir près du mur pour alimenter presque tous vos appareils mobiles.

122 $ chez Walmart 80 $ chez RAVPower

Que rechercher dans un chargeur 100W : Power Delivery

Il existe de nombreux chargeurs multiports 100 W, mais s’il n’a pas de Power Delivery, faites demi-tour et partez. Éloignez-vous! Sans port USB-C Power Delivery pouvant offrir 87 W ou plus – de préférence une charge de 20 V/5 A 100 W si vos appareils le prennent en charge – alors il n’est utile que pour charger un tas d’appareils plus petits, pas pour charger un ordinateur portable pendant que vous éditez ou jeu.

Maintenant que tant d’appareils comme les ordinateurs portables, les Chromebooks, les téléphones et plus utilisent l’UBC-C pour l’alimentation, il est logique de trouver un chargeur qui peut les recharger correctement et même vous permettre de l’emporter en déplacement. C’est pourquoi le chargeur Anker PowerPort Atom PD 4 remporte la victoire sur cette liste en raison de sa petite taille et de sa puissance de 100 W.

La plupart des chargeurs PD 100W comme le Zendure SuperPort 4 n’ont qu’un seul port USB-C ou s’ils en ont deux, le premier port est 87W-100W, et le deuxième port est plafonné à 18W. Cette configuration est idéale si vous chargez toujours un téléphone et un ordinateur portable, mais si vous faites partie d’une famille qui peut avoir besoin de charger deux Chromebooks ou un ordinateur portable et une banque d’alimentation de 26 000 mAh la veille de vos vacances en famille, vous avez besoin de quelque chose de plus. Anker peut distribuer intelligemment l’alimentation en fonction de ce qui est branché, mais plus important encore, vous pouvez brancher deux ordinateurs portables et obtenir jusqu’à 50 W de puissance pour chacun d’eux.

50 W est au-dessus de la vitesse maximale sur tous les Chromebook disponibles pour le moment, et il suffit qu’il charge la plupart des ordinateurs portables Windows et Mac lorsque vous ne brûlez pas la batterie avec des jeux hardcore ou un rendu vidéo. Si vous recherchez un chargeur 100 W que vous pouvez utiliser pour vous, votre partenaire ou pour toute la famille à utiliser dans le salon, cela fait de l’Anker le seul véritable choix.

