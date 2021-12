Meilleurs chargeurs USB-C pour Chromebook 2021

Meilleur

L’une des mises à niveau les plus essentielles que les Chromebooks ont reçues au cours des quatre dernières années est le passage d’anciens chargeurs de connecteurs cylindriques propriétaires à une charge USB-C Power Delivery simple, standard et largement adoptée. Pour cette raison, peu importe leur coût ou leur prix abordable, tous les Chromebooks sortis au cours des dernières années peuvent utiliser les mêmes chargeurs USB-C fiables. Voici les meilleurs chargeurs de remplacement pour Chromebook USB-C avec quelques-unes de mes options préférées à port unique et multiport.

J’ai le pouvoir : adaptateur secteur pour chargeur pour ordinateur portable PWR+ USB-C



Idéal pour les ordinateurs portables et les Chromebooks, obtenez 65 watts de puissance et un câble d’alimentation extra-long de 12 pieds qui peut être utile, selon l’endroit où vous travaillez. Le voyant d’alimentation bleu vif sur la brique est utile pour confirmer qu’il y a du courant.

Ultra-petit : Chargeur Chromebook pour ordinateur portable SLE-TECH Mini 45W USB C Type C



De taille ultra-petite, vous pouvez emporter ce mini chargeur de 45 W à peu près n’importe où, en le glissant dans votre sac à dos, votre mallette ou même votre poche. Mais il a du punch, fournissant de l’énergie aux Chromebooks compatibles pendant que vous êtes en déplacement. Il est donc parfait pour les étudiants et les travailleurs mobiles.

Attaché à jamais : chargeur mural Nekteck 45 W USB-C avec alimentation électrique



Ce chargeur abordable a un câble intégré, ce qui signifie que vous ne pouvez pas oublier accidentellement le câble à la maison et vous retrouver bloqué sans moyen de recharger, comme je l’ai fait plusieurs fois.

Station de recharge compacte : PowerPort Atom III Slim – par Anker



Vous voulez recharger un Chromebook, un téléphone, une montre connectée et vos écouteurs Bluetooth sans vous procurer une grosse brique moche ? Le multi-chargeur compact d’Anker est de la taille parfaite et convient également aux voyages.

Grand et maigre : Anker PowerPort III Pod



Bien que ce chargeur de 65 W soit plus long que beaucoup d’autres, il a un petit encombrement agréable où il se branche, ce qui signifie qu’il ne devrait pas bloquer la deuxième prise murale ou d’autres prises sur un parasurtenseur.

Alimentation de secours : Zendure X5 15 000 mAh USB-C Power Bank et Hub



15 000 mAh est un bon équilibre entre le poids et la capacité, et 45 W est la vitesse maximale pour le chargement du Chromebook, vous n’aurez donc pas besoin de le brancher trop longtemps non plus. Cette banque est disponible en noir/or et blanc/argent.

Ports, distribution électrique et portabilité : les trois P des chargeurs de remplacement pour Chromebook

Presque tous les Chromebook que j’ai rencontrés jusqu’à présent qui utilisent la charge USB-C Power Delivery atteignent 45 W, ce qui est formidable car 15 V/3 A est l’une des vitesses de charge les plus courantes des PD. Vous l’obtiendrez sur pratiquement n’importe quel chargeur haute puissance, que vous obteniez un chargeur réel de 45 W ou un chargeur PD de 60 W ou même de 100 W.

Alors, comment choisir un chargeur de remplacement approprié ? Il y a trois choses à équilibrer dans votre décision :

Ports: Si vous n’avez besoin de charger qu’un seul appareil à la fois, les chargeurs à port unique sont certainement plus abordables. Cependant, de bons chargeurs à deux ou plusieurs ports sont disponibles et vous permettront de charger votre téléphone et votre Chromebook en même temps, ou deux Chromebooks à la fois si vous en avez besoin d’un pour les Chromebooks de vos enfants.

Distribution d’énergie: Les chargeurs multiports ne partagent pas toujours l’alimentation entre leurs ports de manière égale, mais certains le font de sorte que lorsque deux ordinateurs portables sont branchés, les deux obtiennent 45 W. D’un autre côté, d’autres doivent marquer le port le plus puissant car lorsque deux appareils sont branchés, un appareil obtient 45W et l’autre 18W.

Portabilité: Les chargeurs plus petits et plus légers sont toujours agréables, mais il y a une différence entre être compact dans votre sac et être compact sur votre prise murale. Si vous avez besoin d’un chargeur pouvant s’adapter aux aéroports ou aux salles de classe surpeuplés, vous voudrez éviter les chargeurs plus larges/plus plats, qui ne fonctionnent pas toujours bien dans les espaces restreints.

Que faire si mon Chromebook n’utilise pas l’USB-C ?

Si votre Chromebook est un modèle plus ancien et qu’il utilise toujours un barillet ou un autre connecteur spécifique au fabricant, vous n’aurez pas le choix parmi ce que les propriétaires de Chromebook USB-C auront – l’USB-C est un standard ouvert, il est donc populaire – mais ne vous sentez pas obligé de débourser beaucoup d’argent pour acheter un autre chargeur auprès du fabricant.

Pour les ordinateurs portables plus anciens, vous pouvez généralement compter sur les chargeurs universels pour ordinateur portable avec des embouts interchangeables, vous permettant de le remplacer par le connecteur utilisé par votre modèle unique. Ces chargeurs sont généralement livrés avec les tailles de barils les plus populaires, mais déterminez de quel embout vous avez besoin avant d’acheter.

