Meilleurs Chatpads pour PS4 en 2021

Chatpads pour PS4 Android Central 2021

Naviguer sur un clavier virtuel avec une manette PlayStation 4 est aussi ennuyeux que chronophage. Si vous souhaitez envoyer un message à vos meilleurs amis ou si vous naviguez beaucoup sur Netflix et YouTube, il peut être préférable de prendre un chatpad. Avec l’un de ces claviers physiques qui se connectent directement à votre manette, vous pouvez rechercher facilement dans la vitrine ou envoyer un message à vos amis, ou jouer à certains des meilleurs jeux multijoueurs en discutant de manière beaucoup plus fluide. À des prix aussi abordables, nous vous recommandons fortement d’en acheter un.

Marque fiable : Nyko Type Pad – PlayStation 4



Choix du personnel

Nyko s’est fait un nom en vendant des accessoires périphériques de qualité, et ses chatpads sont certainement inclus dans cette liste. Ce qui est unique à propos de Nyko, c’est qu’il comporte des raccourcis dédiés aux boutons “@” et “.com”, ainsi qu’un petit stick analogique dans le coin supérieur droit que vous pouvez utiliser comme touche de tabulation pour la navigation. Donc, si vous voulez le meilleur du meilleur à bas prix, Nyko’s est celui qu’il vous faut.

20 $ sur Amazon

Choix populaire: Mini clavier Bluetooth Gamers Digital Chatpad pour PS4



Le choix pour beaucoup de gens est ce chatpad Bluetooth. Il ne comporte peut-être pas de clavier rétroéclairé, mais ses critiques témoignent à elles seules de sa qualité en tant que l’un des meilleurs chatpads PS4. Sa batterie intégrée peut être rechargée pendant que le contrôleur est en cours d’utilisation et dispose d’un interrupteur marche/arrêt pour préserver la durée de vie de la batterie. L’inconvénient est qu’il n’a pas autant de boutons dédiés que celui de Nyko.

20 $ sur Amazon

Polyvalent : Fosmon Mini clavier Bluetooth



Vous remarquerez immédiatement le trackpad ici, mais ne soyez pas trop excité. Le trackpad n’est pas pris en charge sur PS4. Au lieu de cela, seul le clavier fonctionne sur le système de Sony. Fosmon compense cela en ce que ce mini chatpad Bluetooth est compatible avec une large gamme d’appareils tels que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et certains casques VR.

25 $ chez Amazon 25 $ chez Walmart

Piles rechargeables : ChatBoost Chat Pad de Collective Minds avec bloc-piles



Le chatpad de Collective Minds comprend un clavier rétroéclairé, un port pour casque, un port de chargement Micro-USB et est livré avec deux batteries rechargeables de 1 500 mAh. L’inconvénient est que la charge complète peut prendre plusieurs heures. De plus, il est légèrement plus cher que ce que propose Nyko, mais il arbore un design plus ergonomique qui peut être plus confortable pour vos mains.

40 $ sur Amazon

Touches programmables : clavier sans fil JIMAT compatible pour PS4



Le clavier JIMAT PS4 prend en charge une plage de transmission de 8 à 10 mètres, mais il comporte des boutons plus doux que certains des autres de cette liste, ce qui pourrait faire ou défaire votre décision d’achat en fonction de vos préférences. Il est également livré avec un haut-parleur intégré et une batterie rechargeable comme les autres sur cette liste.

33 $ chez Walmart

Discuter

Vous avez le choix du chatpad que vous préférez, mais nous vous recommandons le clavier Nyko Type Pad pour son nom de marque et ses boutons dédiés. Si cela ne vous intéresse pas, alors le clavier de discussion Gamers Digital Mini Bluetooth Keyboard est la voie à suivre pour sa popularité et ses critiques positives, tant que vous pouvez vivre sans clavier rétro-éclairé.

Pour tous ceux qui cherchent à en obtenir un qui soit polyvalent et compatible avec une large gamme d’appareils, vous ne pouvez pas vous tromper avec le pavé de discussion Bluetooth Fosmon Mini. Malheureusement, le trackpad n’est pas compatible avec la PS4, mais le clavier fonctionne très bien. Et si nous sommes honnêtes, c’est le plus beau ici.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

