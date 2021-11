Meilleurs choix Bears vs Steelers, paris prop, DFS

Résultats du dimanche : 4-3 (.571). Saison à ce jour : 45-36 (.556)

Qu’avons-nous appris dimanche? Mes efforts pour m’effacer ont échoué, car j’ai essentiellement battu 0,500 – le résultat le plus ennuyeux possible dans le monde des paris. Trame. Comme toujours, je blâme Kirk Cousins ​​(et Matt LaFleur de ne pas avoir nourri davantage Aaron Jones. POURQUOI N’AVEZ-VOUS PAS FAIT LA BALLE, PACKERS ? VOUS AVEZ EN MOYENNE PRÈS DE CINQ MÈTRES PAR TRANSPORT !)

Quoi qu’il en soit, voici ce que je pense pour lundi soir:

Najee Harris PLUS DE 79,5 verges au sol. Pittsburgh a gagné en spammant les transferts de Harris, même s’il a en moyenne moins de quatre verges par course. Chicago a la 24e meilleure défense au sol de la ligue, selon DVOA.

Pat Freiermuth PLUS DE 34,5 verges sur réception. Eric Ebron est à nouveau absent, ce qui signifie que la recrue sera à nouveau le TE1 de Roethlisberger. Il a eu sept cibles dans chacun de ses deux derniers matchs et après avoir réussi un sacré touché la semaine dernière, il fait clairement partie du cercle de confiance de son vétéran QB.

Darnell Mooney PLUS de 3,5 réceptions. Mooney est le joueur le plus ciblé de Fields et un gars dont je dirige le train hype depuis septembre dernier. Les règles de Darnell Mooney. Profitez de mon choix de homer ici.

Roquan Smith PLUS DE 9,5 plaqués au total. Smith est un monstre qui a déjà accumulé six fois des tacles à deux chiffres cette saison. Les courses de Harris au milieu vont se diriger droit sur lui, et il ne rate pas souvent.