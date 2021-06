Meilleurs choix d’actions à moyenne et grande capitalisation de Motilal Oswal: COVID recule, la demande s’améliore, mais surveillez le risque de bénéfices

Jusqu’à présent au cours de l’année civile 2021, l’indice Nifty 50 a augmenté de 11,5%. Image : .

L’indice Nifty 50 a bondi de plus de 6% en mai, affichant un record de clôture. Les gains de l’indice des 50 actions ont été alimentés par de forts afflux de FII au cours de la seconde moitié du mois et une baisse constante des cas quotidiens de COVID-19 en Inde et la vigueur des autres marchés boursiers asiatiques. Jusqu’à présent au cours de l’année civile 2021, l’indice Nifty 50 a augmenté de 11,5%. En avril, Nifty de NSE a chuté de près d’un demi pour cent en raison d’une résurgence des cas de COVID-19 à travers le pays. “Au cours des 12 derniers mois, les moyennes capitalisations ont augmenté de 94% par rapport à une hausse de 63% pour le Nifty”, ont déclaré les analystes de Motilal Oswal Financial Services.

Nifty trades à de riches valorisations après la récente remontée

La deuxième vague de COVID a maintenant commencé à reculer en juin, le nombre de cas actifs de COVID-19 ayant baissé de plus de 50% depuis le 9 mai 2021 à moins de 18 lakhs maintenant. Il y a une plus grande visibilité sur l’approvisionnement en vaccins maintenant par rapport aux 21 avril et 21 mai. La baisse des cas actifs de COVID-19 et l’accélération du rythme des vaccinations stimuleraient et donneraient confiance dans la reprise de la croissance économique au cours de l’EX22E, ont déclaré les analystes d’une société de courtage nationale. «Alors que les États assouplissent progressivement les restrictions en juin 21, nous nous attendons à ce que l’environnement de la demande s’améliore. Cependant, après la récente montée en puissance, le Nifty se négocie désormais à des valorisations riches de 17,9x le BPA de l’exercice 23. Ainsi, tout échec dans la livraison des bénéfices de l’exercice 22E peut agir comme un amortisseur », ont-ils ajouté.

Meilleures idées de stock

Actions à grande capitalisation : ICICI Bank, State Bank of India (SBI), UltraTech Cement, Divi’s Labs, Hindalco Industries, SBI Cards and Payment Services, Infosys, HCL Technologies, Mahindra & Mahindra, HUVR et Titan Company.

Actions de moyenne capitalisation : Gujarat Gas, Orient Electric, Varun Beverages, SAIL, L&T Technology, Cholamandalam Investment and Finance Company, Gland Pharma, Endurance Technologies, Emami et Federal Bank.

En mai 2021, Tata Consumer, Shree Cement, JSW Steel, Hindustan Unilever Ltd (HUL), Bharti Airtel et Britannia Industries étaient à la traîne.

Secteurs les plus performants en mai 2021

– Banques PSU : 18%

– Médias: 14%

– Utilitaires : 14%

– Biens d’équipement : 11%

– Gaz de pétrole: dix%

Meilleures actions en mai 2021

-UPL : 34%

– IOCL : 20%

– SBI : 20%

– Peintures asiatiques : 17%

– BPCL : 12%

Le marché boursier indien surpasse les marchés mondiaux

L’Inde est devenue le marché le plus performant en mai 2021, gagnant 7 %. Au cours du mois, les principaux marchés mondiaux tels que l’Inde, le Brésil, la Chine, la Russie, le MSCI EM, la Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis ont terminé en hausse de 1 à 7 % en devise locale. Les analystes de la société de courtage ont noté qu’au cours des 10 dernières années, le MSCI India a surperformé le MSCI EM de 127%.

