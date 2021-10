Meilleurs choix d’actions Diwali 2021: Achetez ces 6 actions pour jusqu’à 47% de rallye en un an

Dans la perspective des 12 prochains mois, la société de courtage est positive sur les banques, les FMCG, le financement du logement, la défense, l’ingénierie et le secteur automobile. Image: Pixabay

Les marchés boursiers indiens régnaient à des niveaux record, ajoutant près de 30% de plus jusqu’à présent cette année. Alors que nous entrons dans Samvat 2078, les marchés ont de nouveau atteint un nouveau sommet, avec BSE Sensex au-dessus de 62 000 et Nifty 50 à plus de 18 600 niveaux. Nifty a gagné 41,55 % depuis le dernier Diwali à ce jour. La société de recherche et de courtage Anand Rathi Share and Stock Brokers a récupéré six actions en tant que choix de Diwali 2021. Dans la perspective des 12 prochains mois, la société de courtage est positive sur les banques, les FMCG, le financement du logement, la défense, l’ingénierie et le secteur automobile. Les recommandations d’actions étaient basées sur des modèles techniques solides de l’univers de NSE F&O et des guichets de caisse.

Actions à acheter

IDFC Première Banque

Acheter, Gamme d’entrée : Rs 49-45, Stop loss : Rs 37, Cible 1 : Rs 57, Cible 2 : Rs 67, Upside : 39%

La société de courtage a noté qu’après la cassure du mois de janvier 2021, l’action a de nouveau testé cette zone de cassure et est maintenant en hausse. Au cours du processus, le titre a réussi à se maintenir au-dessus de son EMA de 100 semaines, ce qui indique une force. Il a conseillé aux investisseurs et aux commerçants d’acheter les actions avec un délai d’environ un an.

TIC

Acheter, Gamme d’entrée : Rs 250-240, Stop loss : Rs 200, Cible 1 : Rs 290, Cible 2 : Rs 335, Upside : 36%

Sur le graphique mensuel, l’ITC a montré qu’après un mouvement correctif de l’année 2020, le titre a finalement réussi à franchir son EMA de 100 mois. Le cabinet d’études a souligné qu’il existe une cassure de la ligne de tendance qui indique une nouvelle hausse. « Nous observons également une sorte de formation de drapeau haussier sur une plus petite échelle de temps », a-t-il déclaré. En ce qui concerne le RSI mensuel, Anand Rathi Share and Stock Brokers a déclaré que l’indicateur est sur le point de dépasser les 60 niveaux, ce qui pourrait apporter plus de force à l’avenir.

Financement du logement LIC

Acheter, Gamme d’entrée : Rs 450-430, Stop loss : Rs 350, Cible 1 : Rs 530, Cible 2 : Rs 620, Upside : 43%

Anand Rathi Share and Stock Brokers a déclaré que le graphique pluriannuel de LIC Housing Finance montre que la plupart du temps, la zone 350 a agi comme un point de forte demande pour le compteur. À ce stade, le titre se négocie de manière convaincante au-dessus du même niveau. Le titre a réussi à clôturer au-dessus de ses 100 WEMA et a confirmé une formation à double fond sur l’échelle hebdomadaire, a ajouté la société de bourse. « Après un formidable rallye dans l’espace immobilier, nous nous attendons à ce que la traction se déplace vers l’espace de financement du logement », a ajouté la société de courtage.

Constructeurs de navires Mazagon Dock

Acheter, Gamme d’entrée : Rs 265-255, Stop loss : Rs 220, Cible 1 : Rs 300, Cible 2 : Rs 340, Upside : 30%

Anand Rathi Share and Stock Brokers n’a pas beaucoup de données historiques sur les actions de Mazagon Dock Shipbuilders, mais il a déclaré que les pairs de la société tels que Bharat Electronics Ltd et Bharat Dynamics se débrouillaient très bien en ce qui concerne l’évolution des prix. « Techniquement, l’action a dépassé la ligne médiane du canal haussier hebdomadaire, ce qui indique qu’elle se dirige vers l’extrémité supérieure », a déclaré la société de bourse.

Train Vikas Nigam

Acheter, Gamme d’entrée : Rs 34-30, Stop loss : Rs 24, Cible 1 : Rs 40, Cible 2 : Rs 48, Upside : 47%

Anand Rathi Share and Stock Brokers a déclaré que le graphique hebdomadaire a confirmé une cassure haussière du modèle FLAG qui a un objectif théorique d’environ 50. « L’action récente des prix a été soutenue par des volumes exceptionnels qui indiquent que le titre est prêt pour une nouvelle hausse », ajoutée.

TVS Motor Company

Acheter, Gamme d’entrée : Rs 584-576 Stop loss : Rs 480, Cible 1 : Rs 680, Cible 2 : Rs 780

La société de courtage a noté que le graphique hebdomadaire de TVS Motor montrait qu’au premier semestre 2021, l’action avait confirmé une rupture de fourchette au-dessus de 500. L’objectif théorique de la cassure se situe autour du plus haut de la durée de vie de l’action qui est proche de 790. « La plupart des autres paramètres techniques sont placés positivement, ce qui indique un achat à faible risque pendant quelques mois », Anand Rathi Share and Stock Brokers, mentionné.

