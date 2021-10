Meilleurs choix et paris sur les meilleurs Saints contre Seahawks

Smith a été meilleur que prévu, même sans une écurie de porteur de ballon en bonne santé sur laquelle compter. Chris Carson reste sur la réserve des blessés cette semaine, mais Alex Collins a été utile comme doublure. Rashaad Penny, fraîchement sorti de l’IR, pourrait soit apporter un changement de rythme utile, soit continuer son rôle de « pourquoi on ne peut pas faire confiance à Pete Carroll avec les choix de première ronde, pièce B ».

Le compagnon QB sera testé par la solide défense des Saints, mais il était parfaitement bien contre une autre unité du top 10 aux heures de grande écoute la semaine dernière. Smith a lancé pour 209 verges et un touché tout en menant son équipe sur deux disques différents égalant le match au quatrième quart. Bien qu’il n’ait pas tout à fait réussi à faire le travail – un sac à dos en prolongation s’est avéré fatal – il est l’une des percées de DK Metcalf ou Tyler Lockett après avoir remporté sa première victoire en tant que partant depuis 2016.

Battre la Nouvelle-Orléans dépendra de la capacité des Seahawks à mettre Kamara en bouteille. Ils ont eu un succès limité avec l’arrêt des RB1 de bonne foi cette saison; Jonathan Taylor n’a récolté que 56 verges en 17 courses lors de la victoire de Seattle en semaine 1 et Najee Harris a récolté en moyenne 3,4 verges par course la semaine dernière. Malheureusement, cette défense a également cédé de gros matchs à Alexander Mattison, Darrell Henderson et Derrick Henry. Il devra monter de niveau lundi soir.

Les Saints sont capables de perdre des parties bizarres et stupides. C’est ainsi que les Giants se sont échappés avec leur première victoire de la saison lors de la semaine 6 et comment les Panthers 3-4 ont servi à Payton un coup de pied de grenouille 26-7. Les Seahawks semblent capables de jouer uniquement à des jeux étranges et stupides. C’est le chromosome replié qui dicte qui ils sont. Quand ils tâtonnent le ballon en tentant de manquer le temps au quatrième quart seulement pour mettre en place un drive Winston égalisateur, ne vous inquiétez pas. Pete Carroll a ce jeu là où il le veut.