Meilleurs choix Giants vs Chiefs, paris prop

Résultats du dimanche : 3-5 (0,375). Saison à ce jour : 39-29 (.574)

Qu’avons-nous appris dimanche? Que mes accessoires de passeur peuvent être défaits par un simple appel terrible ou une simple équipe terrible, car Joe Burrow et Trevor Lawrence se sont approchés à moins de trois mètres de leur dépassement, mais ne l’ont pas fait. Les paris que j’ai recommandés mais que j’étais trop lâches pour faire sont passés à 3-0, me poussant à 6-1 dans ces situations. Il y a peut-être une leçon, mais ce soir, je n’ai pas une bonne idée de la majeure partie de la diffusion, ne me laissant que deux recommandations pour les heures de grande écoute.

Daniel Jones PLUS de 24,5 verges au sol. Kansas City a cédé de grandes performances aux quarts mobiles cette saison; Jalen Hurts, Josh Allen et Lamar Jackson ont tous totalisé au moins 47 verges au sol contre les Chiefs cette année. Jones galope comme un bébé girafe, mais il est efficace ; il a couru au moins 25 verges dans cinq de ses sept matchs cette année.

Evan Engram PLUS DE 2,5 réceptions. Engram’s avait au moins quatre cibles à chaque match cette saison et au moins trois attrapés en quatre sur cinq. Il est aussi en quelque sorte de retour sur le bloc commercial; lorsque cela s’est produit avant l’échéance de 2020, il s’est retrouvé avec 10 cibles contre une autre équipe du Super Bowl, les Tampa Bay Buccaneers.