Meilleurs choix pour DraftKings + FanDuel Giannis Antetokounmpo ⋆ .

Il s’agit du principal article quotidien détaillé sur le basket-ball fantastique d’Awesemo, et il sera gratuit cette saison. Le but de cet article n’est pas seulement de vous donner quelques jeux à intégrer à votre programmation, mais d’approfondir un peu plus les raisons pour lesquelles les projections peuvent (ou non) aimer certains joueurs. Espérons qu’après avoir lu cet article, vous aurez une meilleure idée de l’ardoise dans son ensemble. En combinant le contexte de cet article avec les données brutes disponibles dans notre outil Boom/Bust, les projections DFS NBA et les projections de propriété devraient vous permettre de constituer des formations solides et de faire des choix NBA DFS optimaux pour tout type de concours sur DraftKings et FanDuel.

Écrasez vos compétitions NBA DFS avec les outils et les données du #1 DFS Player

Branchez-vous sur notre NBA Fantasy Basketball en direct avant le verrouillage spectacle à 20 h HE pour les meilleurs conseils d’experts et choix pour les formations DraftKings et FanDuel pour le match 2 de la finale NBA de ce soir avec les Phoenix Suns contre Milwaukee Bucks.

se

NBA DFS Deep Dive : DraftKings + FanDuel Picks | 8 juillet

*** Obtenez un SNEAK PEEK avec nos données premium gratuites, nos outils et notre contenu du jour, les projections de propriété d’un seul jeu Awesemo Premium NBA DFS. ***

Goujons

Giannis Antetokounmpo a joué 35 minutes en tant que surprise active dans le match 1, et a terminé meilleur buteur fantastique de la soirée. En supposant qu’il n’ait subi aucun revers après mardi, Giannis pourrait être en ligne pour jouer encore plus de minutes dans un match à gagner. Il est le joueur avec le plus de points fantastiques par minute dans ce jeu, c’est pourquoi il a également la propriété projetée la plus élevée sur DraftKings et FanDuel. Giannis est un producteur de 1,66 DKPT / M sur l’année, donc même s’il ne joue pas plus de 40 minutes faciles comme certains autres joueurs moins productifs ce soir, il garantit la propriété à tous les niveaux.

Khris Middleton a été un producteur de 1,03 DKPT / M aux côtés d’Antetokounmpo ces séries éliminatoires, et étant donné qu’il a joué 45 minutes le dernier match, il y a de bonnes chances qu’il puisse voir une quantité décente de course avec le double MVP du sol. Middleton affiche un taux d’utilisation de 27,5%, un taux d’assistance de 20% et un taux de rebond de 10,7% en séries éliminatoires, et ces taux sont accentués par le fait qu’il va probablement jouer tout le match. Giannis est peut-être de retour dans l’alignement, mais le salaire de Middleton a diminué en conséquence, et cela le maintiendra fermement en jeu. Il est projeté pour la troisième propriété MVP la plus élevée sur FanDuel et la quatrième propriété CPT la plus élevée sur DraftKings (12,9%) juste derrière Vacances à Jrue (13,1%).

Devin Booker est l’un des joueurs les plus volatils que nous ayons vus tout au long des séries éliminatoires grâce à des périphériques modestes et à sa nature dépendante du score. Il a été un producteur de 1,08 DKPT / M dans les séries éliminatoires, mais cela ne signifie pas que Booker n’a pas un plafond absurdement élevé, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il tire la deuxième propriété la plus élevée sur DraftKings malgré son prix de 400 $ Chris Paul. Il a enregistré plus de 70 matchs DKPT en séries éliminatoires, mais a également moins de 40 DKPT dans neuf des 17 départs.

Chris Paul mène les Suns avec 1,23 DKPT/M en séries éliminatoires et, par conséquent, a été le marqueur Fantasy le plus fiable de Phoenix d’un match à l’autre. Paul est devenu nucléaire dans le match 1, versant 32 points malgré le fait qu’il soit sans but au premier quart, et semble être un homme possédé en ce moment, ayant atteint la finale pour la première fois en 16 ans de carrière. Avec un taux d’utilisation de 23% et un taux d’assistance de 40,1%, Paul est déjà une option de choix ce soir, mais ses récents tirs d’éclairage ne nuisent certainement pas à la cause non plus.

Milieu de gamme

Deandre Ayton a fait un énorme pas en avant ces séries éliminatoires, et il ne fait que s’améliorer au fur et à mesure qu’ils progressent. Ayton produit des totaux de rebonds d’élite et se transforme en un double-double nocturne. Ce serait bien de voir plus d’actions à la hausse étant donné la qualité de son jeu défensif, mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir. Alors qu’il n’a en moyenne que 0,94 DKPT/M en séries éliminatoires, ce nombre est passé à 1,00 au cours de ses 10 derniers départs. Il va jouer environ 40 minutes ce soir, n’est pas un joueur à fort volume de tirs mais réduit toutes ses opportunités et devrait pouvoir se régaler dans le pick-and-roll si Mike Budenholzer ne comprend pas quelque chose.

Vacances à Jrue est en moyenne de 1,34 DKPT / M sur 28,4% d’utilisation et 39,4% d’aides sur 204 minutes avec Giannis hors du terrain ces séries éliminatoires. En 496 minutes avec Giannis au sol, ces chiffres chutent considérablement à 0,90, 20,3 et 25,1, respectivement. Holiday a dépassé 40 DKPT dans les trois matchs contre Miami pour commencer les séries éliminatoires, mais en 13 matchs (avec Giannis actif) depuis lors, il n’a pas réussi à le faire 11 fois.

Jae CrowderLa production de s’est étalée sur toute la carte, mais il va jouer plus de 33 minutes ce soir et aura des performances comme lors du match 6 contre les Clippers où il commence à en faire pleuvoir trois. Il en aura également des terribles comme son tir à 0 pour 8 mardi, mais les options de milieu de gamme inférieures sont rares ce soir, ce qui gonfle la propriété de Crowder.

NBA Express Weekly est parfait pour Showdown

Avec les Playoffs NBA qui battent leur plein, les jours des listes de 10 et 13 matchs sont derrière nous. Alors que nous entamons les finales de la conférence NBA et les finales NBA, DraftKings et FanDuel seront réduits à des listes de matchs simples et à Showdown, c’est pourquoi notre abonnement hebdomadaire Awesemo NBA Express est construit. Vous aurez accès aux valeurs des joueurs Big Board, aux classements, aux classements de propriété, au générateur de composition pour chaque partie et aux ardoises Showdown, ainsi qu’à Expert Slack Chat.

Jeux de valeur

Quelqu’un doit profiter du fait que Brook Lopez n’a pas pu rester au sol lors du dernier match car il s’est brûlé dans le pick-and-roll. Bobby Portis devrait obtenir une course décente ce soir, mais c’est aussi un défenseur brutal, donc je ne m’attendrais pas à plus de 15-17 minutes. Cela dit, son prix s’est à nouveau effondré, ce qui le met carrément en jeu comme une option de valeur étant donné qu’il a été un buteur de 1,01 DKPT / M en séries éliminatoires. Nous verrons probablement plus d’Antetokounmpo au centre avec Budenholzer exécutant plus fréquemment des files d’attente plus petites. Cela pourrait conduire à quelques autres Bryn Forbes minutes hors du banc. Il faisait également partie de la ou des équipes gagnantes de Milly Maker mardi avec seulement 7,5 DKPT.

PJ Tucker n’est jamais une option fantastique passionnante, mais il est enfermé dans de grosses minutes dans la formation de départ et c’est tout ce que vous pouvez demander sur ces listes de matchs uniques. Je n’entrerai même pas dans la production par minute de Tucker parce que nous savons tous que c’est lamentable, mais il y a du positif ici: Tucker a totalisé plus de 20 DKPT lors de quatre de ses huit derniers départs et va jouer au moins 33 minutes ce soir sauf blessure ou faute grave. En fait, j’aime beaucoup Tucker compte tenu de son prix abordable et de sa propriété absurdement faible.

Cameron Payne est probablement l’option la plus avantageuse de la soirée, non pas parce qu’il va jouer une tonne de minutes, mais à cause de ce qu’il est capable de faire dans les minutes qu’il lui a fournies. Payne a en fait été le deuxième meilleur producteur de fantasy par minute pour les Suns en séries éliminatoires (1,09), et devrait gérer un peu le ballon pendant qu’il est au sol. Il joue même quelques minutes aux côtés de Chris Paul chaque soir, ce qui lui donne un peu plus de marge de manœuvre.

Frank Kaminsky a vu le tribunal pour la première fois en près d’un mois mardi lorsque Dario Saric est tombé avec un ACL déchiré. Je ne recommanderais pas d’inscrire Kaminsky ce soir, car il y a de fortes chances qu’il ne quitte jamais le banc. Il est tout à fait possible que Monty Williams ait jeté Kaminsky au sol pendant quelques minutes parce que la chute de Saric n’était pas quelque chose à laquelle il s’était préparé. Mais maintenant, avec un jour de congé, il est plus facile de retravailler la rotation du centre de sauvegarde autour des 9 à 11 minutes annulées de Saric. Même si Kaminsky joue, ce ne sera probablement pas plus de cinq minutes, alors que nous pourrions voir Crowder courir plus à cinq et Torrey Craig obtenir plusieurs minutes de plus en conséquence.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous recherchez plus de contenu de sélections NBA DFS ? Nous avons des tas d’articles quotidiens sur le basket-ball fantastique, des données, des feuilles de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NBA DFS.