Meilleurs choix pour DraftKings + FanDuel Joel Embiid ⋆ .

Ceci est notre principal article détaillé sur la NBA DFS, et il sera gratuit cette saison. Le but de cet article n’est pas seulement de vous donner quelques jeux à intégrer à votre programmation, mais d’approfondir un peu les raisons pour lesquelles les projections peuvent (ou non) aimer certains joueurs. Espérons qu’après avoir lu cet article, vous aurez une meilleure idée de l’ardoise dans son ensemble. En combinant le contexte de cet article avec les données brutes disponibles dans notre outil Boom/Bust, les projections et les projections de propriété devraient vous permettre de constituer des équipes solides et de faire des choix NBA DFS optimaux aujourd’hui pour tout type de concours sur DraftKings et FanDuel.

NBA DFS Deep Dive : DraftKings + FanDuel Picks | 18 juin

Point de garde

Trae Young (9 900 $ DraftKings / 10 300 $ FanDuel) a dépassé toutes les attentes dans ces séries éliminatoires et aura besoin de plus de magie pour clôturer cette équipe des 76ers qui a eu du mal à le contenir dans une dimension ou une autre tout au long de la série. Dans le match 4, Young a distribué un sommet en carrière de 18 passes décisives en route vers la victoire; dans le match 5, il est arrivé à la ligne 19 fois pour marquer 17 de ses 39 points. Qui sait ce qu’il aura en réserve pour le match 6, mais il a plusieurs chemins pour continuer cette formidable course. Young est juste derrière Donovan Mitchell dans les projections quotidiennes de basket-ball fantastique d’Awesemo, avec une projection de 48,67 points ce soir.

Ben Simmons (7 900 $ DraftKings / 7 800 $ FanDuel) a vu son prix chuter de 8 500 $ sur FanDuel, ce qui le rend beaucoup plus intrigant en tant qu’option secondaire pour Young. Malgré toute la haine dirigée contre lui, il porte un triple double à chaque fois qu’il touche le terrain et ses moins de 8 000 $ sur les deux sites. De plus, il va très probablement se faire pirater une fois de plus pour des lancers francs à deux chiffres, ce qui devrait l’enfermer pour 4 à 6 points de fantaisie supplémentaires.

Mike Conley (6 800 $ DraftKings / 7 500 $ FanDuel) est le point d’interrogation massif sur cette liste, car il semble qu’il est plus que susceptible de jouer aujourd’hui et Donovan Mitchell est maintenant celui qui est le plus sur le point de s’asseoir. Considérant qu’il n’a pas vu le parquet depuis le 2 juin, il est difficile de savoir quoi penser du nombre de minutes qu’il jouera. Il est un jeu impossible à atteindre – même sur une seule liste de deux matchs – et n’est répertorié ici que car il pourrait affecter considérablement la valeur des autres joueurs de jazz s’il revenait.

Jordan Clarkson (6 200 $ DraftKings / 5 200 $ FanDuel) devient beaucoup plus intrigant si Mitchell s’assoit, car il ne fait aucun doute que son score sera nécessaire pour aider le Jazz à remporter le match 6. À 5 200 $, il est également jouable quelle que soit la situation de Conley, car il verra toujours les minutes hautes de 20 et est toujours fonction de la notation.

Reggie Jackson (5 200 $ DraftKings / 5 500 $ FanDuel) vu une hausse des prix de 4 800 $ sur FanDuel, mais ce n’est toujours pas suffisant compte tenu de son rôle dans un Kawhi Léonard-moins équipe de basket. Son utilisation de 23,5% dans le match 5 devrait être un signe de choses à venir offensivement.

Patrick Beverley (3 000 $ DraftKings / 4 000 $ FanDuel) est le botté de dégagement, tout le botté de dégagement et rien que le botté de dégagement dont on pourrait avoir besoin pour être différent. Avec des minutes allant de 16 à 21 dans les jeux 2 à 5, il est le meilleur des options de salaire minimum sur DraftKings.

Meilleurs choix de DraftKings : Trae Young, Ben Simmons, Reggie Jackson

Meilleurs choix de FanDuel : Trae Young, Jordan Clarkson, Reggie Jackson

Garde de tir

Paul George (10 100 $ DraftKings / 10 600 $ FanDuel) a vu à juste titre une augmentation de salaire massive après l’éviscération du Jazz par le match 5. Il aura encore du pain sur la planche ce soir, mais il est toujours sous-estimé pour son nouveau rôle sur les deux sites, en particulier dans ces petites files de ballons où 16 sorties de rebond comme il l’a fait lors du dernier match sont certainement dans les cartes. George est actuellement le joueur n ° 1 dans les projections quotidiennes de basket-ball fantastique d’Awesemo, avec une projection même de 57 points ce soir.

Donovan Mitchell (9 300 $ DraftKings / 9 400 $ FanDuel) pourrait siéger ce soir mais ne sera pas la priorité qu’il était autrefois avec le retour supposé de Conley. Il a toujours été à l’envers le long de Conley contre les Grizzlies, mais les Clippers sont un test défensif de loin supérieur.

Bogdan Bogdanovic (6 400 $ DraftKings / 5 800 $ FanDuel) a été limité à seulement 21 minutes dans le match 5, principalement parce que Lou Williams était fou d’aider à effacer le déficit de 26 points des Hawks. Il a maintenant un prix sur FanDuel où il doit être priorisé, surtout si d’autres tirent faiblement sur Williams en répétant les performances rétro du dernier match.

Seth Curry (5 400 $ DraftKings / 6 200 $ FanDuel) était inconscient dans le match 5, marquant 36 points réels en route pour 51,75 points DraftKings. Son prix a légèrement augmenté là-bas, mais il a connu un pic majeur à 6 200 $ sur FanDuel. À une position chargée de crampons plus hauts que lui et de valeur nécessaire inférieure à lui, il est dans le no man’s land.

Kevin Huerter (4 300 $ DraftKings / 4 200 $ FanDuel) a joué 27 minutes dans la victoire des Hawks lors du match 5, mais a enregistré un 0-pour-7 épouvantable du sol en route pour seulement 5,5 points DraftKings. Tout retour à ses tirs des matchs 1 et 2 fait de lui un jeu de points par dollar décent sur les deux sites, mais la menace de Lou Williams et son manque d’utilisation font de lui une cible moins attrayante pour les tournois à plus de 30 % de propriété. .

Furkan Korkmaz (3 900 $ DraftKings / 4 300 $ FanDuel) peut augmenter au hasard à tout moment (tant qu’il est dans la formation de départ), mais cela se résume au fait qu’il n’est pas dans la même gamme que Terance Mann sur FanDuel et beaucoup plus cher que lui sur DraftKings. Un peu trop mignon à plus de 20 % de propriété compte tenu de l’existence de Mann sur cette ardoise.

Terance Mann (3 200 $ DraftKings / 4 400 $ FanDuel) n’a vu pratiquement aucun changement dans son prix DraftKings malgré 26 minutes et 23 points fantastiques dans le match 5. Sans Leonard, il va jouer plus de 20 minutes à moins que l’apocalypse ne frappe, donc à 3 200 $ sur DraftKings, c’est un jeu phénoménal. Toujours dans la piscine sur FanDuel, mais Boggy obtient toujours le feu vert à son tag diminué.

Meilleurs choix de DraftKings : Paul George, Terance Mann

Meilleurs choix de FanDuel : Paul George, Bogdan Bogdanovic

Petit avant

Bojan Bogdanovic (5 900 $ DraftKings / 5 900 $ FanDuel) est devenu balistique au premier quart du match 5, renversant ses six premières tentatives en profondeur. Il a terminé avec 32 points et devra répéter ce genre de performance si Mitchell ne peut pas tenter le coup. Jouez par nécessité sur FanDuel, très bien dans le cadre d’une pile de jeu sur DraftKings.

Nicolas Batum (4 900 $ DraftKings / 6 200 $ FanDuel) a eu une augmentation ridiculement basse de seulement 300 $ malgré 42 minutes sans Leonard au sol. Il n’a eu qu’une utilisation de 6,8% dans le match 5, alors imaginez quel est son avantage à 4 900 $ s’il tire la balle cette fois-ci. Jeu préféré – et la valeur globale n ° 3, selon les projections quotidiennes de basket-ball fantastique d’Awesemo – sur l’ardoise.

Danilo Gallinari (4 500 $ PF DraftKings / 5 000 $ FanDuel) est un jeu qui offre un peu d’économies sur les deux sites. C’est bien de le voir atteindre 30 minutes lors du dernier match et devrait être en ligne pour un maximum de 20 avec une hausse pour plus cette fois-ci.

Matisse Thybulle (3 000 $ DraftKings / 3 800 $ FanDuel) a vu ses deux balises inchangées après le match 5 et pourrait être une nécessité sur FanDuel où il n’y a que quatre vrais jeux à la position. Il est au coude à coude avec Beverley pour le meilleur salaire minimum sur DraftKings.

Meilleurs choix de DraftKings : Nicolas Batum

Meilleurs choix de FanDuel : Nicolas Batum

Puissance en avant

Tobias Harris (7 700 $ DraftKings / 7 200 $ FanDuel) n’aurait pas pu jouer plus mal dans le match 5, laissant les fidèles de Philly abasourdis par son spectacle de 2 pour 11, à quatre points. Sur FanDuel, il est maintenant le meilleur joueur à la position par une large marge, mais moins prioritaire sur DraftKings s’il essaie de faire de la place à Embiid. Malgré la série de hauts et de bas, Harris arrive toujours à un peu moins de 40 points dans les projections quotidiennes de basket-ball fantastique de ce soir.

John Collins (6 300 $ DraftKings / 7 500 $ FanDuel) est maintenant l’attaquant le plus cher de FanDuel, ce qui en fait une liste vraiment difficile là-bas. À 6 300 $ sur DraftKings dans la foulée de doubles-doubles consécutifs, il se projette toujours de manière phénoménale.

Marcus Morris (5 100 $ DraftKings / 6 400 $ FanDuel) n’a pas obtenu presque le crédit que George a fait pour la victoire surprise des Clippers Game 5, mais il le mérite. Cela représente deux performances consécutives de plus de 36 points DraftKings et devrait continuer à voir une utilisation élevée en l’absence de Leonard.

Royce O’Neale (5 000 $ DraftKings / 5 300 $ FanDuel) fournit les économies nécessaires pour intégrer facilement George / Embiid dans les files d’attente sur FanDuel. Passer Harris/Collins/Morris perd beaucoup de potentiel, mais O’Neale peut toujours fonctionner de manière optimale si au moins un échoue quelque peu.

Meilleurs choix de DraftKings : John Collins, Marcus Morris

Meilleurs choix de FanDuel : Tobias Harris, Marcus Morris

Centre

Joel Embiid (11 000 $ DraftKings / 11 200 $ FanDuel) est actuellement discutable, mais ce serait un véritable choc de ne pas avoir Embiid sur le sol ce soir, quelle que soit l’état de son genou.

Rudy Gobert (7 500 $ DraftKings / 8 000 $ FanDuel) a vu sa valeur clairement affectée par les rotations de petites balles que les Clippers continuent de lui lancer. 41 minutes et pourtant seulement 32,5 points FanDuel dans le match 5 n’est pas idéal, mais cela a également réduit son prix. Le meilleur jeu point par dollar du trio central, haut la main.

Clint Capela (6 700 $ DraftKings / 7 100 $ FanDuel) a vu ses balises inchangées après le match 5 et est maintenant beaucoup plus proche de son coéquipier John Collins aux fins de DraftKings. Il est le seul autre centre à considérer à distance FanDuel, et selon qui d’autre fait les files d’attente, il pourrait être plus intrigant que Gobert pour cette seule raison.

Meilleurs choix de DraftKings : Joël Embiid, Rudy Gobert

Meilleurs choix de FanDuel : Rudy Gobert, Clint Capela

Assurez-vous de vérifier aujourd’hui NBA Deeper Dive et Live Before Lock pour une répartition fantastique quotidienne complète pour 76ers contre Hawks et Jazz contre Clippers.

