Meilleurs choix pour les équipes DraftKings et FanDuel ⋆ .

La MLB DFS Deep Dive est de retour ! Cet article est destiné à vous donner un aperçu approfondi des meilleurs choix MLB DFS pour DraftKings et FanDuel sur l’ardoise de baseball fantastique du jour. Il est recommandé d’utiliser cet article en conjonction avec les projections MLB d’Awesemo, les projections de propriété et l’outil Top Stack.

MLB DFS Deep Dive : DraftKings + FanDuel Picks | 12 août

Meilleurs lanceurs

Lance Lynn (N/A DraftKings/10 300 $ FanDuel) n’est pas sur la liste principale de DraftKings mais il est disponible sur FanDuel. Il a un affrontement dangereux contre les Yankees de New York dans le match Field of Dreams. Cependant, il y a aussi un avantage à affronter les Yankees, surtout alors qu’ils font face à plusieurs blessures et absences de COVID. Lynn a encore une fois été excellente cette saison, éliminant 27,9% des frappeurs avec un xFIP de 3,83.

Yu Darvish (9 500 $ DraftKings/9 200 $ FanDuel) est la tête d’affiche du groupe de lanceurs sur DraftKings et est le troisième lanceur le plus cher sur FanDuel. Il a un excellent match contre les Diamondbacks de l’Arizona, qui sont l’une des attaques les plus faibles du baseball. L’alignement actif des Diamondbacks se classe actuellement 28e contre les lanceurs droitiers avec un 80 wRC+ et septième avec un pourcentage de retrait au bâton de 24,9%. Darvish mène l’ardoise du pourcentage de retraits au bâton cette saison à 30 pour cent et il a lancé à un xFIP de 3,68.

José Berrios (8 800 $ DraftKings/8 500 $ FanDuel) affronte les Angels, qui offrent plus d’avantages à ce stade de la saison qu’ils ne l’ont fait plus tôt dans l’année. Il leur manque toujours Mike Trout et Anthony Rendon et ils ont appelé deux de leurs meilleurs espoirs de frappe à Brandon Marsh et Jo Adell. Bien que ceux-ci puissent finir par être des frappeurs supérieurs à la moyenne à un moment donné, Marsh a retiré 39,5% du temps depuis qu’il a rejoint les Angels cette saison tandis qu’Adell a retiré 38,8% du temps depuis sa première convocation la saison dernière. Berrios est un autre très bon pichet disponible sur cette ardoise et son prix est abordable. Il a éliminé 25,8% des frappeurs cette saison avec un xFIP de 3,62.

Shohei Ohtani (8 200 $ DraftKings / 10 100 $ FanDuel) est une option très différente selon le site sur lequel vous jouez. Sur FanDuel, Ohtani coûte presque le même prix que Lynn et est plus cher que Darvish et Berrios, ce qui en fait une option à contre-courant du GPP uniquement dans un affrontement difficile contre les Blue Jays. Sur DraftKings, il est toujours une option risquée, mais son salaire atténue une partie du risque. Ohtani a éliminé 29,9% des frappeurs cette saison avec un xFIP de 3,69 et seulement 0,72 circuits par neuf manches. Il a marché 10,2 pour cent des frappeurs auxquels il a été confronté, ce qui pourrait le forcer à se trouver dans des situations dangereuses contre une formation torontoise pleine de puissance. L’alignement actif des Blue Jays se classe deuxième en wRC+ (119) et 28e en pourcentage de retraits au bâton (21,1) contre les lanceurs droitiers cette saison.

Notre outil Awesemo MLB DFS Top Pitchers vous donne les probabilités que chaque lanceur soit l’une des options les mieux notées de la soirée. Sur DraftKings où vous obtenez deux lanceurs, nous donnons les chances qu’un lanceur fasse partie du Top 2. Le pourcentage du meilleur lanceur est défini comme le nombre total de points et la valeur des meilleurs points par dollar, en fonction de leurs salaires respectifs.

Logan Webb (7 400 $ DraftKings / 7 600 $ FanDuel) a l’un des meilleurs affrontements possibles alors qu’il affronte les Rockies du Colorado à l’extérieur de Coors Field. L’alignement actif du Colorado se classe dernier en wRC+ contre les lanceurs droitiers cette saison, bien qu’ils soient 23e en pourcentage de retraits au bâton. Cependant, ils ont raté 25,7% du temps sur la route cette saison, contre 19,4% du temps à Coors Field, donc le pourcentage global d’abstention ne raconte pas toute l’histoire. Il s’agit d’un excellent match pour Webb, qui a disputé six manches en trois départs consécutifs et a lancé au moins 90 lancers à chacun de ses deux derniers départs après avoir été amené lentement à son retour de la liste des blessés. Webb a éliminé 25,2% des frappeurs cette saison avec un excellent xFIP de 3,08.

Marquez allemand (6 900 $ DraftKings/9 000 $) a un affrontement difficile contre les Giants, qui sont l’une des meilleures offensives du baseball cette saison. Il sera difficile à vendre en dehors des grands GPP sur FanDuel, mais il est sous-estimé pour son niveau de talent sur DraftKings. Il a éliminé 25,4% des frappeurs cette saison avec un xFIP de 3,42. En dehors de Coors Field, il a éliminé 26,8% des frappeurs avec un xFIP de 3,33. Un point négatif pour Marquez en dehors de la capacité globale de l’offensive des Giants est que leur alignement projeté compte six frappeurs gauchers. Alors que Marquez a limité les gauchers à .097 xISO et .312 xwOBA cette saison, il n’a éliminé que 20,7% des gauchers contre 31,2% des droitiers.

Meilleurs frappeurs

Victor Caratini (3 000 $ DraftKings / 2 000 $ FanDuel) ne sera probablement pas nécessaire sur FanDuel, mais il se démarque comme une valeur supérieure à la position de receveur sur DraftKings. Les Padres sont la seule équipe sur la liste dans un affrontement à distance positif alors qu’ils affrontent Taylor Widener. Widener a accordé 2,15 circuits par neuf manches cette saison avec un xFIP de 5,00. Contre les frappeurs gauchers, Widener a autorisé un xwOBA de .362 et un xISO de .270. Caratini n’est pas un grand frappeur, mais un .320 xwOBA et .147 xISO contre le lanceur droitier depuis la saison 2019 est suffisant pour le faire dans une position de receveur faible.

Eric Hosmer (3 800 $ DraftKings / 3 200 $ FanDuel) n’est pas le nom le plus excitant à aligner au premier but, mais il est peu coûteux et a le seul match positif sur l’ardoise. Comme mentionné précédemment, Widener a eu des problèmes de home run cette saison et il a accordé un .270 xISO aux frappeurs gauchers. Hosmer a un wOBA de .337 et un ISO de .171 contre le lanceur droitier depuis le début de la saison 2019.

Jake Cronenworth (4 100 $ DraftKings / 3 700 $) est encore un autre frappeur gaucher des Padres que nous devrions chercher à aligner ce soir. Cronenworth a un wOBA de 0,361 et un xISO de 0,220 contre les lanceurs droitiers depuis ses débuts en 2020 et il a enregistré d’excellents chiffres dans l’ensemble lors de sa première saison complète en Major League car il a un wOBA de 0,353 et 123 wRC+ en 113 matchs joués.

Asdrubal Cabrera (2 200 $ DraftKings / 2 800 $ FanDuel) n’est pas la troisième option de base la plus excitante, mais il est peu coûteux et c’était comme tricher pour continuer à lister les frappeurs des Padres. Cabrera a un affrontement difficile contre Yu Darvish, mais chaque frappeur qui n’est pas à San Diego ce soir a un affrontement difficile. Le plus gros problème de Darvish cette saison a été le long ballon puisqu’il a accordé 1,40 circuit par neuf manches. Cabrera a un wOBA de .307 et un ISO de .160 contre le tangage droitier depuis le début de 2019.

Brandon Crawford (4 000 $ DraftKings / 3 300 $ FanDuel) affronte German Marquez ce soir à San Francisco. Bien que le match soit difficile, il convient de rappeler que le pourcentage de retraits au bâton de Marquez cette saison est d’environ 11 points inférieur à celui des frappeurs droitiers. Marquez a fait un très bon travail en limitant le pouvoir des droitiers, mais Crawford est relativement bon marché pour un frappeur qui a affiché un .375 xwOBA et un .270 xISO contre le lanceur droitier cette saison et est susceptible de pouvoir mettre le ballon dans jouer.

Trent Grisham (4 100 $ DraftKings / 3 500 $) est une autre batte pour gaucher abordable sur les Padres (bien que les droitiers soient également de bons jeux ce soir, alors ne lisez pas trop sur les gauchers répertoriés ici). Grisham a un .335 xwOBA et .181 xISO contre le tangage droitier depuis 2019. Bien qu’il ne soit pas aussi bon que Cronenworth, il projette toujours comme une option de forte valeur.

Lamonte Wade, Jr. (2 900 $ DraftKings / 2 900 $ FanDuel) est tout simplement sous-évalué pour la saison qu’il a. Wade a disputé 62 matchs avec les Giants et a affiché un score de 131 wRC+ et .278 ISO. Bien que ses chiffres soient susceptibles de régresser sur un échantillon plus large, ses chiffres sous-jacents sont solides et il a affiché un xwOBA de 0,355 et un xISO de 0,220 contre le lanceur droitier cette saison.

Ketel Marte (3 800 $ DraftKings / 3 500 $ FanDuel) offre de la puissance et de la vitesse contre Yu Darvish. En plus de ses problèmes de home run, Darvish continue d’être horrible à contrôler le jeu de course. Il a autorisé 13 bases volées jusqu’à présent cette saison et se classe bien en dessous de la moyenne pour empêcher les bases volées. Marte a eu du mal à atteindre le pouvoir lors de ses apparitions limitées au marbre cette saison avec seulement un xISO de 0,121 contre le lanceur droitier, mais il a un xwOBA sain de 0,363. Depuis le début de la saison 2019, les chiffres de puissance sont également au rendez-vous avec un 0,180 xISO contre le tangage droitier. Marte n’a volé qu’un but en 46 matchs cette saison et il n’a volé qu’un but en 45 matchs la saison dernière, mais il a volé 10 buts en 144 matchs en 2019. S’il arrive sur la base, je pense qu’il y a de fortes chances que Marte semble courir sur Darvish.

Meilleures piles

N'oubliez pas de consulter l'outil Top Stacks pour comparer les chances de réussite d'une équipe à leur propriété globale.

Padres de San Diego Blue Jays de Toronto

