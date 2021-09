Meilleurs Chromebooks Dell 2021 | Android Central

Meilleur

Dell Chromebooks Android Central 2021

Alors que Lenovo, Acer et ASUS peuvent régner parmi les meilleurs Chromebooks, Dell propose une petite collection de Chromebooks pour les consommateurs, les entreprises et les écoles. Le portefeuille Chrome OS de Dell n’est pas aussi prononcé que celui des autres fabricants, mais si Dell est votre fabricant de choix, ce sont les meilleurs Chromebooks Dell disponibles aujourd’hui, que vous ayez besoin d’un ordinateur portable haut de gamme de qualité professionnelle ou d’un – Ordinateur portable léger et convivial pour les vacances et les week-ends sur le canapé.

Meilleur Chromebook Dell : Chromebook Dell 3100 2-en-1

Source : Android Central

Il s’agit du plus ancien Chromebook de la gamme actuelle de Dell, mais il reste le meilleur pour la plupart des acheteurs de Chromebook. Comment est-ce possible, demandez-vous? Le Chromebook Dell 3100 2-en-1 est portable, durable et abordable. Bien qu’il ne soit pas à la pointe de la technologie, Chrome OS fonctionne assez bien sur le matériel du 3100, et c’est l’un des rares Chromebooks de 11,6 pouces à offrir une option de 8 Go de RAM.

8 Go de RAM sont absolument un atout qui mérite d’être mis à niveau, car Chrome utilise une bonne quantité de RAM, tout comme les appels vidéo. Donc, si vous ou votre enfant prévoyez de nombreuses réunions vidéo pour l’école ou le travail, 8 Go sont essentiels. L’écran de 11,6 pouces n’est pas FHD, mais c’est un écran tactile que vous pouvez utiliser pour utiliser Solitaire ou parcourir facilement les réseaux sociaux. Cette configuration matérielle particulière vise l’efficacité, ce qui lui permet d’obtenir 10 heures avant de devoir le brancher, et la charge Power Delivery de 45 W signifie que la charge est rapide et que vous pouvez trouver des chargeurs de rechange facilement et à un prix abordable.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Dell a cloué les détails avec le 3100, du bord sculpté de la fente microSD à la LED de charge ultra-lumineuse que vous pouvez vérifier à travers le salon et les ports USB-C renforcés. En tant que Chromebook axé sur l’éducation, le 3100 est un petit ordinateur portable robuste avec un clavier résistant aux éclaboussures qui peut supporter 12 onces de liquide (un soda entier) et est à l’épreuve du crochet afin que votre enfant ne puisse pas commencer à retirer les touches quand ils je m’ennuie. Bien que le plastique caoutchouté et robuste n’ait pas l’air aussi frappant que, disons, le Lenovo C340-11, il vieillira mieux à mesure que les éraflures et les rayures se fondent dans la texture du couvercle en charbon du 3100.

J’ai examiné pour la première fois le Dell 3100 2-en-1 à l’été 2019, il ne s’agit donc en aucun cas d’un tout nouvel ordinateur portable avec de toutes nouvelles fonctionnalités comme une durée de vie de 8 ans ou la prise en charge du stylet USI. Cependant, le Celeron N4020 à l’intérieur du 3100 est toujours parfait pour la navigation occasionnelle et faire vos devoirs partout où vous trouvez le Wi-Fi. Dell a même annoncé un 3100 avec LTE au CES 2021, mais ce modèle n’est actuellement vendu directement aux écoles.

Dell n’a pas beaucoup réduit le 3100 en 2 ans – en fait, il a passé la majeure partie de 2020 avec des commandes en souffrance de plusieurs mois alors que les districts scolaires se précipitaient pour fournir des ordinateurs portables à tous leurs enfants. Cela signifie que vous paierez le prix fort pour un ordinateur portable de la génération précédente, mais cela justifie toujours son prix beaucoup, bien mieux que le reste de la collection de Chromebook de Dell.

Avantages:

Bien conçu pour l’insouciance des enfants Option de 8 Go de RAM Autonomie de 10 heures

Les inconvénients:

Prix ​​2021 pour un ordinateur portable 2019 Seuls 32 Go de stockage Celeron peut ralentir plus facilement

Prêt pour l’école

Dell Chromebook 3100 2-en-1

Durabilité et portabilité Dell à leur meilleur

Bien que le 3100 ait peut-être quelques années, il reste l’un des meilleurs Chromebooks pour étudiants, avec la robustesse de la marque Dell et suffisamment de puissance pour les devoirs et l’informatique occasionnelle.

Chromebook Premium de Dell : Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise

Source : Dell

Il s’agit de l’offre Chrome OS haut de gamme de Dell, qui commence à 1 200 $ et va très loin à partir de là. Il y a beaucoup de ports – (bien que je souhaite que les ports USB-C ne soient pas juste à côté les uns des autres à la manière d’un Macbook) et de puissance, mais il ne peut pas être à la hauteur de son potentiel. Le Dell Latitude 7410 est la légère mise à niveau de l’hiver dernier du Dell Latitude 7400 sorti en 2019. Nous avons toujours les mêmes processeurs Intel Core de 10e génération, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD, ce qui signifie qu’il devrait fonctionner correctement. Cela dit, les spécifications peuvent être trompeuses.

L’écran 14 pouces 1080p du Dell Latitude 7410 n’est pas un excellent panneau : les angles de vision ne sont pas ce qu’ils devraient être, et l’écran semble faible quel que soit votre niveau de luminosité. Les choses empirent encore lorsque vous réalisez que les modèles à écran tactile commencent à 1400 $ et montent à partir de là, et que l’option de panneau 4K est non tactile et ajoute 400 $ au prix. Pour ces prix, les écrans devraient être aussi étonnants que ceux de la série XPS, mais non.

Le facteur de forme 2 en 1 signifie que vous pouvez travailler dans un plus large éventail d’environnements, mais étant donné que la plupart des modèles ne sont pas tactiles, cela rend les modes tablette et affichage un peu inutiles sans clavier et souris sans fil pour continuer à déplacer les choses à l’écran . Il y a suffisamment de batterie à l’intérieur du Dell Latitude 7410, vous pouvez donc vous déplacer dans votre maison à la recherche d’un peu de paix et de tranquillité pour travailler, et taper sur le clavier est en fait assez bon. N’attendez pas grand-chose des haut-parleurs. Ils ne tiennent pas une bougie aux haut-parleurs orientés vers le haut de Lenovo et HP.

Il s’agit d’un Chromebook d’entreprise, mais vous pouvez heureusement économiser quelques centaines de dollars en le commandant sans la mise à niveau de Chrome Enterprise. Bien que les configurations étendues aient du sens, le prix est tout simplement trop élevé pour un consommateur à moins que vous n’obteniez une remise énorme chez Dell. Si vous espériez un bon Chromebook professionnel, regardez l’Acer Spin 713 ou le Lenovo ThinkPad C13 Yoga.

Avantages:

Bonne autonomie de la batterie Spécifications solides Port Thunderbolt 3

Les inconvénients:

L’écran terne et l’écran tactile coûtent trop cher Les configurations deviennent chères rapidement Les haut-parleurs et le trackpad sont affreux

Chromebook Premium de Dell

Dell Latitude 7410 Chromebook Entreprise

Un excellent ordinateur portable sur le papier, mais pas dans la pratique.

Cet ordinateur portable vous donnera la puissance dont vous avez besoin, mais l’affichage laisse à désirer, et les prix peuvent devenir incontrôlables si vous ne faites pas attention.

Médiocrité milieu de gamme : Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise

Source : Dell

Comme le Dell Latitude 7410, le Dell Latitude 5400 Chromebook Enterprise est un autre Chromebook destiné au secteur des entreprises à l’exclusion de tout le reste. Le prix commence à plus de 600 $, et c’est pour le modèle Celeron, pas pour les modèles Intel Core. Les processeurs sont également de 8e génération, plutôt que de 10e génération dans le 7410 ou de 11e génération dans les nouveaux Chromebooks arrivés cette année, comme le ASUS Flip 536 et le HP x360 14c actualisé.

Si vous avez besoin de plus de preuves du matériel obsolète du 5400, il vous suffit de regarder les ports. Alors que Dell a inclus USB-C Power Delivery sur le 5400, il y a toujours une prise cylindrique CC pour les anciens chargeurs Dell (ou ces chargeurs universels torrides fournis avec des dizaines d’embouts interchangeables). Vous disposez de trois ports USB-A et d’un port Ethernet – ce qui est certes rare dans les Chromebooks plus récents – et la batterie devrait garder votre Chromebook en vie pendant toute une journée de travail. Le clavier est confortable et rétroéclairé pour les nuits tardives de fin de rapport ou de dispute dans le subreddit MCU.

Le Dell Latitude 5400 est un Chromebook tout à fait correct, mais vous méritez bien mieux pour 600 $ à 1 000 $. Si vous recherchez un Chromebook de milieu de gamme, vous pouvez obtenir des processeurs plus récents, des écrans tactiles avec une meilleure luminosité et résolution, et plus de stockage pour beaucoup moins d’argent. Du Lenovo Flex 5 à l’Acer Spin 713, vous avez de meilleures options à moins de 600 $, et je vous recommande fortement de les rechercher plutôt que de payer les prix 2021 pour un Chromebook de niveau 2018.

Avantages:

Clavier rétroéclairé Stockage SSD DC et charge Power Delivery

Les inconvénients:

Écran non tactile basse résolution Processeurs obsolètes Trop cher pour les spécifications

Médiocrité moyenne

Dell Latitude 5400 Chromebook Entreprise

Dell couvre les principes fondamentaux mais n’exagère jamais.

Bien que l’ancien matériel ne fasse pas complètement dérailler les boucles d’or de la famille Dell Chromebook, le prix et l’écran pourraient très bien le faire.

En bout de ligne

Alors que Dell fabrique des Chromebooks plus gros et plus puissants, le Dell Chromebook 3100 2-en-1 est en effet le meilleur Chromebook Dell pour la plupart d’entre vous à la recherche d’un nouveau Chromebook. L’un des principaux attraits de Chrome OS a longtemps été son prix abordable, et le 3100 est le seul modèle abordable dont dispose actuellement Dell. Pourtant, même sans cela, le Dell 3100 offre l’expérience la plus complète et la meilleure durabilité, deux autres caractéristiques de la marque Dell. Tous les modèles ont des écrans tactiles, il existe un modèle de 8 Go pour un multitâche plus fluide, et même s’il a quelques années, il bénéficiera des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2026. Pour un ordinateur portable à emporter, le Dell 3100 2-in- 1 est génial, c’est pourquoi c’est l’un des meilleurs Chromebooks pour étudiants sur le marché.

J’aimerais sincèrement pouvoir vous recommander d’autres Chromebooks Dell. Je fais. Mais Dell se concentre sur un plus petit nombre de modèles plutôt que d’essayer d’inonder le marché avec des dizaines de variantes comme Lenovo et HP. Dell garde également les noms parfaitement simples, ce qui vous permet de distinguer facilement les ordinateurs portables professionnels des ordinateurs portables grand public. Espérons que Dell apportera du piquant à sa prochaine génération après deux ans de mises à jour itératives, mais nous n’avons aucune idée de quand ce sera. En attendant, si vous avez besoin d’un bon Chromebook professionnel, il existe de nombreuses options à considérer.

Crédits — L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Ara Wagoner thèmes téléphones et pique YouTube Music avec un bâton. Lorsqu’elle n’écrit pas d’aide et de tutoriels, elle parcourt Walt Disney World avec un Chromebook. Vous pouvez la suivre sur Twitter à @arawagco. Si vous la voyez sans casque, COUREZ.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Imprimez depuis le cloud

Besoin d’imprimer à partir d’un Chromebook ? Ce sont les meilleures options.

Bien que vous puissiez faire tant de choses numériquement sur un Google Chromebook, vous devrez parfois imprimer des documents, des photos et d’autres fichiers à partir de l’appareil et/ou de Google Cloud. Alors quelle imprimante pouvez-vous utiliser ? Voici quelques options à considérer.