Meilleurs claviers Bluetooth pour Amazon Fire HD 10 & 10 Plus 2021

Meilleur

Claviers Bluetooth pour Amazon Fire HD 10 et 10 Plus Android Central 2021

Amazon fabrique certaines des meilleures tablettes Android qui sont idéales pour regarder vos émissions préférées et jouer à des jeux, mais les tablettes peuvent également vous aider à rester productif, en particulier avec la dernière mise à jour de la gamme Fire HD 10. En utilisant l’un des meilleurs claviers Bluetooth pour Amazon Fire HD 10, vous pouvez profiter des deux mondes: travailler et jouer. Il existe de nombreux choix, des styles traditionnels aux modèles compacts, mais ne vous inquiétez pas; nous sommes là pour vous aider à trouver ce qu’il y a de mieux pour vos besoins.

Fiabilité compacte: Logitech K380



Choix du personnel

Le Logitech K380 est le clavier parfait pour tous ceux qui veulent un clavier simple qui souhaite une expérience de frappe fiable et confortable. Ce clavier compact se combine rapidement avec jusqu’à trois appareils différents et vous permet de basculer facilement entre ces appareils en appuyant simplement sur un interrupteur. De plus, vous pouvez obtenir jusqu’à deux ans d’utilisation avant d’avoir besoin de piles neuves.

Tout s’additionne: iClever BK10



Ce clavier Bluetooth en acier inoxydable d’iClever ne se résume pas à son apparence. Il maintient une connexion solide à votre tablette via Bluetooth 5.1 et dure jusqu’à 90 heures d’utilisation continue entre les charges. Vous bénéficiez également d’un pavé numérique pleine taille intégré au clavier, ce qui vous donne encore plus de fonctionnalités lors de vos déplacements.

25 $ chez Amazon

Une touche de couleur: Jelly Comb B046



Si vous souhaitez ajouter de la couleur à votre configuration de productivité en déplacement, ce clavier Bluetooth de Jelly Comb est fait pour vous. Avec trois couleurs uniques au choix et le noir, votre tablette Fire HD 10 aura fière allure lorsqu’elle sera calée dans la fente intégrée du clavier. La batterie 180mAh signifie que vous obtenez jusqu’à 40 heures d’utilisation continue et six mois en veille.

À partir de 33 $ chez Amazon 57 $ chez Walmart

Saisie sécurisée: étui pour clavier Bluetooth Amazon



L’étui pour clavier Bluetooth d’Amazon est conçu pour s’adapter parfaitement à votre tablette Fire HD 10. Il aidera à protéger votre tablette pendant que vous travaillez en déplacement, et le clavier amovible vous aidera à rester concentré. Sa batterie rechargeable peut vous offrir jusqu’à 400 heures d’utilisation et un an en veille. Lorsque vous utilisez cet étui pour clavier, vous pourriez oublier que vous travaillez sur une tablette et non sur un ordinateur portable.

50 $ chez Amazon

Type de nuit: Arteck HB030B



Lorsque le jour se transforme en nuit et que vous avez encore du travail à faire, vous apprécierez ce clavier rétroéclairé d’Arteck. La batterie rechargeable de ce clavier alimente non seulement vos sessions de productivité, mais également son rétroéclairage LED. Vous aurez le choix entre sept couleurs différentes et deux paramètres de luminosité différents, donc plus besoin de voir vos touches.

20 $ chez Amazon 22 $ chez Walmart

Touch and go: clavier et pavé tactile Bluetooth Fintie



Même si lorsque vous travaillez sur une tablette Amazon Fire HD 10, vous pouvez utiliser l’écran tactile pour déplacer votre curseur, une souris est parfois plus facile – mais vous ne voulez pas transporter un autre appareil. C’est là qu’intervient ce clavier Bluetooth de Fintie avec son pavé tactile intégré. Vous obtenez une excellente expérience de frappe et un pavé tactile, et tout s’intègre dans un appareil ultra-fin de 4 mm.

26 $ chez Amazon

Prêt à travailler, partout

De nos jours, vous pouvez être productif presque partout. Avec les tablettes Amazon Fire HD 10, vous obtenez un appareil puissant avec un magnifique écran de 10,1 pouces, parfait pour regarder des films et faire votre travail. Cependant, quand il est temps de s’atteler à la saisie, un clavier à l’écran n’est pas toujours la meilleure option. C’est alors qu’il est utile d’avoir un excellent clavier Bluetooth à portée de main.

Si vous n’avez que de longues sessions de saisie de temps en temps, vous voudrez probablement associer le Logitech K380 à l’un des meilleurs boîtiers Amazon Fire HD 10. De cette façon, vous pouvez soutenir votre tablette tout en travaillant sur ce clavier Bluetooth fiable et confortable. Mais, si vous voulez être prêt le moment venu et que vous devez taper le plus efficacement possible, optez pour l’étui Amazon Bluetooth Keyboard. Non seulement c’est un excellent clavier, mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans un seul appareil.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Chaud comme le feu

Voici les meilleurs protecteurs d’écran Amazon Fire HD 10 et HD 10 Plus

Si vous avez l’œil sur l’une des nouvelles tablettes Amazon Fire, y compris les Fire HD 10 et HD 10 Plus, il est important de savoir que les étuis et les protecteurs d’écran des anciennes générations ne conviendront pas. Vous en aurez besoin d’un nouveau, mais ne vous inquiétez pas! Nous avons rassemblé les meilleurs cas pour les deux modèles.

Tappity Tap Tap CLICK

Un guide pour trouver votre nouveau clavier Chromebook préféré!

Que vous en ayez besoin pour une tablette Chromebook comme la Duet ou simplement un clavier mécanique de taille normale à utiliser à votre bureau, vous pouvez obtenir un excellent clavier pour les appareils Chrome OS de tous les styles et types de connexion.