Meilleurs claviers iPad en 2022 : un accessoire indispensable

L’iPad d’Apple est l’un des meilleurs appareils intelligents à avoir fait ses débuts au cours des 25 dernières années. Une tablette qui peut faire tant de choses est un ajout intelligent à votre inventaire électronique. Depuis la sortie de l’iPad original, il y a eu de nombreux accessoires pour iPad sur le marché. Des stylets aux étuis et plus encore, les accessoires ajoutent à l’expérience d’utilisation d’un iPad. L’une des meilleures options que vous pouvez trouver est un clavier. Vous pourrez mieux taper avec les meilleurs claviers iPad.

Mais comment savoir exactement quels sont les meilleurs claviers iPad ? C’est pourquoi nous avons rédigé ce guide. Ici, nous vous informons quels sont les meilleurs choix pour les étuis et les claviers autonomes. Parce que pourquoi ne voudriez-vous pas utiliser votre iPad au mieux de ses capacités ? Jetez un œil à nos choix et tirez le meilleur parti de votre appareil.

Meilleur clavier iPad en général : Apple Magic Keyboard

Apple Magic Keyboard pour iPad Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellente expérience de frappe, excellent pavé tactile, la conception magnétique est cool, facile à attacher et à détacher l’iPad

Les inconvénients: Coûteux

On ne peut pas le nier : si vous recherchez la meilleure expérience de clavier pour iPad, l’Apple Magic Keyboard est le produit à battre. C’est cher, bien sûr, mais il offre une expérience de frappe incroyable qui rapproche l’iPad d’un ordinateur portable plus que toute autre chose. Notez que le Magic Keyboard est compatible avec l’iPad Pro et l’iPad Air, pas avec les autres modèles d’iPad.

La meilleure chose à propos de ce produit est peut-être le fait que le clavier est si agréable à taper. Les touches offrent beaucoup de déplacements et, bien qu’elles soient un peu à l’étroit sur le modèle 11 pouces, l’espacement est correct. Le pavé tactile est tout aussi agréable – en fait, il est presque aussi agréable que sur les ordinateurs portables d’Apple, ce qui est une barre très haute.

La conception flottante facilite également l’utilisation du clavier magique. Étant donné que votre iPad se fixe magnétiquement au clavier, il est facile à attacher et à détacher du clavier. Sans parler du fait que la charnière à l’arrière permet un angle réglable, ce qui est très utile pour différentes situations.

Le seul bémol ? Le Magic Keyboard est assez cher. Il commence à 299 $ pour le modèle 11 pouces, ou 329 $ pour le modèle 12,9 pouces. Il est disponible en noir ou en blanc.

Clavier iPad le plus polyvalent : typecase Touch iPad Keyboard Case avec Trackpad

étui clavier typecase Touch pour iPad avec pavé tactile

Avantages: Sept modes d’utilisation, trackpad de précision pour une utilisation prolongée

Les inconvénients: Pas fait pour la recharge intelligente

Trouvez différentes façons d’utiliser votre iPad lorsqu’il est dans l’étui clavier Touch iPad avec pavé tactile. Cela a une immense compatibilité et est l’un des meilleurs claviers iPad en raison de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé avec le nouvel iPad Gen 2021, iPad 8e génération, iPad 7e génération, iPad Air 3e génération, iPad Pro et diverses variétés. Vous pouvez naviguer sur votre iPad d’une manière complètement différente, grâce au trackpad de précision. Il existe des commandes multi-gestes qui vous permettent de modifier des documents, de naviguer sur le Web et de créer rapidement des présentations.

Taper rapidement et avec précision n’a jamais été aussi simple, grâce au clavier semblable à celui d’un ordinateur portable. Il existe également une rangée complète de raccourcis iPadOS intégrés au clavier. Les touches sont également éclairées par un rétroéclairage LED RVB brillant. Les touches sont gravées au laser. Vous pouvez le faire pivoter et le tourner pour qu’il soit utilisé de sept manières différentes. Vous pourrez regarder des émissions ou des vidéos plus facilement dans différentes positions. Il peut également le faire pivoter à 360°. La conception premium à coque rigide protège tous les côtés de votre appareil. La veille et le réveil automatiques se déclenchent lorsque le boîtier est ouvert et fermé. Vous pouvez également facilement ranger votre Apple Pencil dans le support.

Meilleur clavier Bluetooth pour iPad : Compatible avec le clavier Bluetooth Ultra-Slim Arteck

Clavier Bluetooth ultra-mince Arteck

Avantages: Sans câble, longue durée de vie de la batterie

Les inconvénients: Les touches ne sont pas rétroéclairées

Offrant une connexion sans câble, le clavier Bluetooth Ultra-Slim Arteck offre une distance de connexion allant jusqu’à 10 mètres. Vous pouvez l’utiliser avec des tablettes et des appareils mobiles, y compris l’iPad 10,2 pouces, l’iPad Air, l’iPad Pro, etc. Il fonctionne également avec les tablettes Kindle Fire et d’autres systèmes d’exploitation, notamment Windows, Android et iOS. La disposition pratique de QWERTY a des raccourcis clavier et vous pouvez contrôler le volume, la luminosité et la musique. La conception à économie d’énergie permet jusqu’à quatre mois entre les charges.

Le mode veille automatique permet également d’économiser la batterie. Il est livré avec deux piles AAA. Il a une taille similaire à l’iPad Mini, il est donc simple à emporter partout où vous en avez besoin. Cela pèse 7,65 onces. C’est simple à utiliser.

Idéal pour le travail du clavier iPad: ZAGG – Clavier sans fil Pro Keys et étui détachable

L’étui ZAGG Pro Keys et le clavier amovible sur un iPad. Source de l’image : ZAGG/Amazon

Avantages: Boîtier en polycarbonate solide, détachable et pouvant être associé à plusieurs appareils

Les inconvénients: Pas de protecteur d’écran inclus

En vous offrant un poste de travail portable, le ZAGG Pro Keys est l’outil de productivité ultime. Cela comprend un clavier détachable qui vous permet de protéger votre iPad et de travailler avec ou loin de lui. Il peut s’adapter à différents usages et environnements. Le support pour Apple Pencil le maintient en place. Les touches de style ordinateur portable sont rétroéclairées pour des frappes précises.

La nouvelle conception de keyframe pro offre une capacité de déplacement optimale. La conception légère et la protection fiable le rendent idéal pour votre travail et votre iPad. Cela peut être couplé avec plusieurs appareils à la fois, vous n’avez donc pas besoin de le dissocier avant de le coupler à nouveau. La durée de vie de la batterie est fiable car il peut s’écouler un an entre la recharge.

Meilleur clavier économique pour iPad Pro : Apple Smart Keyboard Folio pour iPad Pro

Apple Smart Keyboard Folio pour iPad Pro

Avantages: Conçu pour une excellente expérience de frappe, aucun chargement ni couplage requis

Les inconvénients: Coûteux

Compatible avec l’iPad Pro 12,9 pouces (3e, 4e et 5e génération), l’Apple Smart Keyboard Folio pour iPad Pro améliore votre appareil. Il est conçu pour offrir une excellente expérience de frappe sur un clavier confortable à utiliser. Vous n’avez pas besoin de le charger ou de le coupler. Il ne faut qu’une seconde pour le mettre en place. Cela protégera à la fois l’avant et l’arrière de l’iPad Pro.

Le clavier magique fonctionne bien. Les touches sont texturées et le folio est léger et doux. Il y a un placement magnétique dans le boîtier, il se fermera donc plus facilement. Les raccourcis de commandes sont accessibles. Il vous permet également de gérer le mode portrait.

