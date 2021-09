Meilleurs claviers mécaniques en 2021 : améliorez votre bureau

L’ordinateur de bureau n’est plus aussi populaire qu’avant, mais cela ne veut certainement pas dire qu’il est hors de vue. En fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent un PC qui fonctionne bien à un assortiment d’appareils intelligents, en particulier lorsqu’il s’agit de tâches liées au travail. De plus, les utilisateurs d’ordinateurs ne manquent pas qui préfèrent de loin utiliser un clavier classique non mécanique plutôt que les nouveaux modèles plus élégants qui sont populaires aujourd’hui.

Si vous souhaitez mettre à jour votre bureau avec d’autres innovations qu’une station d’accueil, un clavier mécanique est la solution. Vous pouvez programmer des claviers mécaniques pour chaque touche, ce qui vous permet de personnaliser vous-même la configuration. En trouver un pour vous peut être difficile. Mais vous pouvez en obtenir un nouveau pour votre bureau sans trop de problèmes. Regardons quelques-uns des meilleurs claviers mécaniques sur le Web.

Meilleurs claviers mécaniques pour le bureau : Das Keyboard 4 Professional Wired Mechanical Keyboard

Source de l’image : clavier Das/Amazon

Avantages: Touches mécaniques Cherry MX Brown, bouton de volume surdimensionné

Les inconvénients: Pas de rétroéclairage des touches

Si vous recherchez un clavier que vous pouvez utiliser pour tous vos besoins professionnels, le clavier mécanique Das Keyboard 4 Professional Cherry MX Brown est l’option parfaite. Vous n’aurez probablement jamais plus de plaisir à taper que sur ce clavier. Il est doté de touches mécaniques Cherry MX Brown avec des contacts dorés pour une sensation douce mais tactile.

Grâce à l’ingénierie allemande DAS robuste, il est super durable et peut supporter plus de 50 millions de frappes. Il contient également un pied de lit détachable magnétiquement pour relever le clavier, un bouton de mise en veille instantanée, un bouton de volume surdimensionné et des commandes multimédias programmables. Le panneau supérieur et le repose-poignet sont en aluminium anodisé noir. Cela fonctionne avec Windows, Chrome et Linux.

Das Keyboard 4 Clavier Mécanique Filaire Professionnel, Interrupteurs Mécaniques Cherry MX Brown, 2-P… Prix:$169.00 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Idéal pour les jeux : Clavier de jeu mécanique filaire rétroéclairé à LED Redragon K556 RGB

Source de l’image : Redragon/Amazon

Avantages: Clavier anti-ghosting, huit commutateurs de rechange gratuits

Les inconvénients: Plus lourd que les autres claviers

Pour les joueurs à la recherche d’un clavier élégant et ergonomique pour tous leurs besoins de jeu, le clavier de jeu mécanique filaire rétroéclairé par LED Redragon K556 RGB est un excellent choix. Offrant une saisie tactile étonnamment silencieuse, ce clavier peut fonctionner comme un clavier de jeu récréatif ou même un ordinateur de bureau, selon les paramètres de rétroéclairage que vous préférez. Il est livré avec 18 modes de rétroéclairage différents avec six rétroéclairages thématiques pour une personnalisation personnelle.

Ce clavier 100% anti-ghosting dispose de 104 touches différentes, ainsi que de huit interrupteurs de rechange gratuits. Chaque clé est facile à retirer et à remplacer. L’appareil prend en charge un certain nombre de systèmes d’exploitation différents tels que Windows10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X, Windows XP et Windows VISTA, entre autres.

Redragon K556 Clavier de jeu mécanique filaire rétroéclairé à LED RVB, base en aluminium, 104 touches standard… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 59,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur rapport qualité/prix : clavier mécanique Eagletec KG010

Source de l’image : Eagletec/Amazon

Avantages: Fabriqué à partir d’aluminium de qualité aéronautique, abordable

Les inconvénients: Les lumières LED peuvent ne pas durer longtemps

En termes de valeur, le clavier mécanique Eagletec KG010 est un achat fantastique. Fabriqué avec de l’aluminium de qualité aéronautique et de l’ABS avec des touches mécaniques montées sur plaque, ce clavier est ultra-durable et réactif. Les touches mécaniques rapides permettent un actionnement précis et une saisie tactile, ce qui en fait une expérience agréable à tous points de vue.

Il est livré avec un pavé numérique complet ainsi qu’une option de rétroéclairage LED. Vous adorerez le connecteur USB plaqué or et anticorrosion pour une connexion instantanée et fiable. Il est résistant aux déversements. Il est très compatible avec les différents systèmes d’exploitation.

Eagletec KG010 Clavier mécanique filaire ergonomique Clicky Blue Switch équivalent pour PC de bureau… Prix:$41.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le plus portable : le clavier de jeu mécanique Logitech G PRO

Source de l’image : Logitech/Amazon

Avantages: Pieds en caoutchouc extrêmement légers pour le maintenir stable

Les inconvénients: Pas de repose-mains ni de contrôle multimédia dédié

Que vous travailliez à distance ou que vous souhaitiez installer votre station de jeu ailleurs que chez vous, vous devriez envisager le clavier de jeu mécanique Logitech G PRO. Ceci est construit par et pour les athlètes d’esports pour des performances de niveau compétition. Les commutateurs GX Blue Click durables offrent un clic audible et tactile pour des frappes solides et sécurisées. Vous pouvez utiliser LIGHTSYNC pour mettre en évidence les touches et programmer des motifs d’éclairage statiques.

Cela comprend des câbles Micro USB détachables avec une conception à trois broches pour une connexion sécurisée. Le réglage de l’angle en trois étapes ajoute des niveaux de confort et c’est extrêmement léger et portable. Cela se rangera en toute sécurité dans votre sac de voyage. Les pieds en caoutchouc le maintiendront stable pendant que vous êtes en compétition.

Clavier de jeu mécanique Logitech G PRO, conception ultra portable sans clé, micro U détachable… Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le plus compact : le clavier mécanique Havit

Source de l’image : Havit/Amazon

Avantages: Enregistre les touches numériques, les touches PBT

Les inconvénients: Peut ne pas durer longtemps

Pour le meilleur clavier mécanique en termes d’économie d’espace, consultez le clavier mécanique Havit. Cela a une conception de 89 touches mais il est plus compact et enregistre les touches numériques. C’est parfait pour le bureau et les jeux.

Il s’agit d’un clavier mécanique à 60% et il possède des touches PBT uniques et de haute qualité pour une excellente expérience tactile et une longue durée de service. Chaque switch peut supporter 50 millions de clics et le design du clavier est ergonomique. Celui-ci est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation pour une utilisation plus universelle.

Havit Mechanical Keyboard Wired 89 Keys Gaming Keyboard Red Switch Keyboard with PBT Keycaps for… Prix catalogue : 51,99 $ Prix : 43,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (15%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

