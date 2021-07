Meilleurs claviers mécaniques pour Mac 2021

Meilleur

En ce qui concerne les claviers, le meilleur clavier pour Mac peut être un sujet assez subjectif. Beaucoup de gens ont tendance à s’en tenir au clavier Apple Magic ou à une alternative similaire, tandis que d’autres aiment ressentir et entendre chaque frappe. C’est pourquoi il existe des claviers mécaniques pour le reste d’entre nous. Un clavier mécanique utilise des commutateurs physiques et vous donne la possibilité de modifier l’ensemble de votre ensemble de touches en fonction de vos goûts et préférences personnels. Une fois que vous avez découvert la magie des claviers mécaniques, il est vraiment difficile de revenir en arrière (en plus, vous vous sentez tellement plus productif). Voici les meilleurs claviers mécaniques pour Mac que vous pouvez consulter dès maintenant.

Excellente introduction : Keychron K2 V2



Le favori du personnel

Le K2V2 de Keychron offre des bords plats sur le cadre et des bords minces autour des touches. Il présente également une disposition à 75 %, ce qui en fait un excellent choix pour les voyageurs ou ceux qui préfèrent le minimalisme. Vous pouvez également choisir entre les commutateurs Gateron Red, Brown ou Blue, et il existe également une version remplaçable à chaud, ce qui en fait l’un des meilleurs claviers mécaniques pour les débutants.

95 $ chez Amazon À partir de 69 $ chez Keychron

Spectacle de lumière RVB : clavier mécanique remplaçable à chaud Womier K87



Ce clavier mécanique est doté d’un matériau en verre transparent pour le corps du boîtier, permettant un spectacle de lumière RVB complet sur votre bureau. Le Womier K87 est également une carte TKL, ce qui vous offre beaucoup de praticité, bien qu’il existe également 60% de configurations disponibles. Il est équipé de commutateurs Gateron rouge, bleu, marron ou jaune, mais vous pouvez les changer plus tard si vous le souhaitez car il est échangeable à chaud.

À partir de 86 $ sur Amazon

Entièrement modulaire : Glorious Modular Mechanical Gaming Keyboard GMMK TKL



Entièrement personnalisable

Le GMMK de Glorious est disponible en trois tailles : Compact, TKL et Full. Ces claviers sont également disponibles sous forme de kit de bricolage barebones (une fois que vous avez ajouté vos propres commutateurs et touches, cela peut coûter plus cher que le pré-construit) ou pré-construit avec des commutateurs Gateron Brown. Vous pouvez personnaliser à peu près tout à ce sujet, ce qui en fait une excellente planche de départ.

110 $ chez Amazon À partir de 60 $ chez Glorious

Clac professionnel : Das Keyboard 4 Professional pour Mac



Das Keyboard 4 Professional vous donne le choix entre Cherry MX Brown ou Blue, selon le niveau sonore que vous aimez votre clavier, et il dispose même de commandes multimédia dédiées, y compris un bouton de volume surdimensionné, ainsi qu’un pavé numérique. Deux ports USB 3.0 le rendent parfait pour les personnes ultra-productives.

169 $ chez Amazon 170 $ chez Best Buy

Complet mais compact : Keychron K4 V2



Si vous avez besoin d’un pavé numérique à 10 touches mais que vous voulez toujours quelque chose de relativement compact, alors le Keychron K4 est parfait. C’est comme le K2 V2 que j’utilise quotidiennement, mais il comprend une touche 10 sur le côté droit. Il offre 100 touches dans un format à 96%, il maximise donc l’espace tout en vous offrant tout le nécessaire. Il est également livré avec des commutateurs Gateron rouge, marron ou bleu, un rétroéclairage blanc ou RVB et un cadre en aluminium en option, ainsi qu’une nouvelle option remplaçable à chaud.

À partir de 105 $ chez Amazon À partir de 69 $ chez Keychron

Jeux puissants : clavier de jeu mécanique sans fil Logitech G915 Lightspeed



Lorsque l’argent n’est pas vraiment une préoccupation, il y a le G915 TKL, qui utilise un alliage d’aluminium de qualité aéronautique pour offrir un design fin mais rigide et durable. Vous pouvez choisir entre les commutateurs à profil bas GL Linear, Tactile et Clicky. Profitez de jusqu’à 30 heures avec une seule charge et vous pouvez personnaliser votre éclairage RVB coloré et vos macros avec le logiciel G-HUB.

À partir de 205 $ chez Amazon À partir de 197 $ chez Best Buy

Professionnel mais cool : Drop CTRL TKL Mechanical Keyboard



Drop CTRL TKL est un bon choix à considérer si vous voulez quelque chose qui a l’air professionnel mais cool en même temps. Il est également livré avec votre choix de commutateurs Cherry MX Blue RGB, Brown RGB, Halo Clear, Halo True, Kaihua Box White ou Kaihua Speed ​​Silver. Le corps est en aluminium, il y a une bande RVB pour des effets d’éclairage sympas, il est échangeable à chaud et vous pouvez le programmer entièrement à votre guise avec le logiciel QMK.

237 $ sur Amazon

L’essentiel : le clavier mécanique rétroéclairé Macally pour Mac



Ce clavier mécanique de Macally est de taille normale, vous obtenez donc tout, y compris le pavé numérique. Il a une esthétique simple et épurée qui ira parfaitement avec votre Mac, et il est doté de commutateurs Kailh Brown (un autre clone Cherry MX) pour une sensation tactile satisfaisante. Il utilise une connexion filaire USB et dispose de quatre niveaux de luminosité réglables pour les rétroéclairages.

110 $ sur Amazon

Allez bas : Keychron K1 V4



Le K1V4 de Keychron est un clavier mécanique discret avec votre choix de commutateurs Gateron Low Profile Red, Brown ou Blue. C’est comme un hybride d’un Apple Magic Keyboard avec un clavier mécanique, vous avez donc des touches relativement courtes, bien que cela limite la personnalisation. Vous pouvez également choisir entre un TKL ou en taille réelle (avec pavé numérique) si vous en avez besoin, et un rétroéclairage blanc ou RVB.

À partir de 95 $ sur Amazon À partir de 69 $ sur Keychron

Construit à partir de zéro : Glorious GMMK Pro



Glorious GMMK Pro fait des vagues dans la communauté des claviers mécaniques. Il s’agit d’un clavier à configuration 75 % monté sur joint très abordable avec un bouton rotatif intégré. Vous choisissez soit Black Slate ou White Ice pour le corps; choisissez vos propres interrupteurs, touches, plaques et plus encore. Il s’agit d’un clavier mécanique produit en série qui vous permet de plonger dans le monde de la construction à partir de zéro avec un prix raisonnable.

À partir de 170 $ chez Glorious

Tapez mieux avec les meilleurs claviers mécaniques

Les claviers magiques insatisfaisants fournis avec les Mac ne suffisent pas pour certaines personnes, bien qu’il existe de bonnes alternatives. Mais si tu préfères réel le retour des touches et le son de clic ou de thock satisfaisant, ou si vous voulez simplement pouvoir personnaliser entièrement votre clavier comme vous le souhaitez, vous devriez vraiment considérer l’un des meilleurs claviers mécaniques pour votre Mac. Si vous avez besoin d’un peu plus de conseils sur le passe-temps, ne manquez pas notre Claviers mécaniques 101 : Guide du débutant pour une plongée profonde dans les claviers mécaniques dans leur ensemble.

Choisir le clavier qui vous convient

Si vous voulez des recommandations pour les claviers mécaniques, j’en ai personnellement essayé quelques-unes ici. Mon premier clavier mécanique est le Keychron K2V2, et c’est une excellente planche de départ si vous voulez vous mouiller les orteils. Le Keychron K2V2 est confortable à taper (bien qu’un repose-poignet puisse être nécessaire en raison de la hauteur du boîtier), sa disposition compacte me donne tout ce dont j’ai besoin dans un faible encombrement, et il existe une version échangeable à chaud, vous pouvez donc changer les commutateurs si vous le souhaitez. Comme il utilise des tiges Cherry MX standard sur les commutateurs, vous pouvez personnaliser les touches de tout ce qui peut tenir sur une tige Cherry MX traditionnelle.

Pour ceux qui veulent un Keychron, mais ont besoin d’un pavé numérique, alors le Keychron K4V2 est une excellente option – la disposition à 96% signifie que vous obtenez un pavé numérique complet pour la saisie de données. Ceux qui veulent un hybride entre un clavier magique et une mécanique peuvent essayer le Keychron K1V4, qui est disponible en tenkeyless (TKL) ou en taille réelle. Cependant, celui-ci ne sera pas échangeable à chaud et vous ne pouvez pas modifier les touches en raison de son profil bas.

Un autre excellent clavier mécanique de départ est le Glorious GMMK. Celui-ci est livré pré-construit ou sous forme de kit de bricolage barebones, vous pouvez donc utiliser vos propres commutateurs et touches (vendus séparément) pour une expérience de personnalisation complète. Le GMMK est également disponible en trois tailles : Compact 60, TKL ou Full, vous pouvez donc faire votre choix en fonction de vos besoins.

