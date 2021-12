Meilleurs claviers MIDI pour votre plate-forme d’enregistrement | Édition 2021

Bienvenue dans l’édition 2021 des meilleurs claviers MIDI pour Mac (et iPhone/iPad). C’est le moment idéal de l’année pour faire le point sur ce qui se passe avant les vacances, y compris les deux toutes nouvelles options publiées en 2021 et certains piliers qui ont à juste titre mérité une autre mention sur notre liste. Logic Pro d’Apple a fait des pas de géant avec les dernières mises à jour majeures et ce sont les meilleurs claviers MIDI pour tirer parti de ce qu’il et d’autres DAW ont à offrir, assurez-vous simplement de consulter les Launchpads que nous avons détaillés plus tôt dans l’année pour un Contrôle des boucles en direct également. Découvrez ci-dessous les meilleurs claviers MIDI de 2021.

Meilleurs claviers MIDI pour Mac édition 2021

Cela a été une année lente pour les nouvelles versions dans l’espace des contrôleurs de clavier MIDI, mais heureusement pour quiconque cherche à investir en 2021, cela importe très peu. Alors qu’un nouveau modèle ultra-abordable d’Alesis, des options de niveau intermédiaire de Nektar et le M-Audio Hammer 88 Pro à mappage automatique et à écran OLED sont arrivés sur le marché cette année, les contrôleurs de clavier MIDI sont toujours le genre de technologie qui restent pertinents à mesure que les années poussent, les nouveaux Mac M1 ou autres – les modèles sortis à partir de 2019 (ou même avant cela) sont toujours aussi riches en fonctionnalités, compatibles à peu près dans tous les sens et souhaitables pour les musiciens, les beatmakers et créateurs de contenu comme ils l’étaient au premier jour.

Nous mettrons en évidence certains des derniers modèles de l’édition de cette année des meilleurs claviers MIDI du marché. Mais vous trouverez également des modèles qui ont résisté à l’épreuve du temps, y compris certaines de nos options préférées qui sont encore mises à l’épreuve presque tous les jours, des modèles de home studio de milieu de gamme aux contrôleurs de style piano pondérés gracieux, de la taille d’EDC. claviers de sac à dos, et plus encore.

Alesis Q Mini

Parallèlement aux versions mises à jour de ses modèles à 49 et 88 touches de la série Q, Alesis a lancé l’un des contrôleurs de clavier MIDI les plus abordables du marché plus tôt cette année avec le nouveau Q Mini. Un ensemble serré de 32 touches sensibles à la vélocité est rejoint par une collection simplifiée des commandes d’embellissement musical les plus importantes – transposition de plage d’octave, modulation assignable, volume, pitch bend et un bouton de sustain – pour une solution vraiment portable qui peut tout aussi facilement s’intègre à votre EDS mobile (studio de tous les jours) comme à la maison. Il s’agit d’une solution mince, alimentée par bus et sans fioritures qui vaut le 49 $ il vous permettra dès maintenant à n’importe qui sur le marché de marquer un clavier MIDI rapide pour esquisser des idées, accentuer des enregistrements organiques en déplacement ou personnaliser à la main la ligne supérieure de votre prochain rythme d’exercice.

32 touches de synthétiseur compactes sensibles à la vélocité Alimenté par USB avec connectivité plug-and-play pour Mac ou PC Boutons Octave/Transpose Boutons Pitch bend et modulation Bouton de volume réassignable Bouton Sustain Compatibilité iOS via l’adaptateur Apple Lightning vers appareil photo USB

Alesis Q Mini 49 $ (rég. 59 $)

Meilleurs claviers MIDI à moins de 120 $

Voici notre liste des meilleurs claviers MIDI pour Mac dans la gamme de moins de 120 $, y compris certains piliers d’AKAI, ainsi que ces modèles Arturia particulièrement bon marché, et plus encore.

AKAI Pro LPK25 49 $

AKAI MPK Mini MKII 99 $

Clavier MIDI Nektar SE25 touches 50 $

Clavier MIDI Nektar SE49 touches 80 $

Microlab à 25 touches Arturia 89 $

Arturia 25-Key MiniLab MkII 119 $

KORG Wireless microKEY Air de 115 $

Alesis 25-Key VMini 58 $

Contrôleurs de clavier MIDI Nektar Impact GXP 49 et 61 touches

Ensuite, nous examinons quels sont essentiellement les meilleurs nouveaux contrôleurs de clavier MIDI pour 2021, sortis cette année. Nektar est l’une de ces marques qui semblent passer inaperçues, à l’exception des individus les plus professionnels et des passionnés de musique, et sans raison si vous me le demandez.

Les nouveaux modèles GXP offrent un contrôle DAW approfondi pour Logic Pro et d’autres ainsi qu’une multitude de contrôles de performance qui justifient le prix plus élevé que les modèles ci-dessus – le moteur Key Repeat en temps réel avec tempo, taux de répétition, accent, intervalle, swing et aftertouch Le routage /modulation vers la vélocité est un bon exemple ici. Vous recherchez également une sensation de «vrai piano» avec des touches semi-lestées pleine grandeur, contrairement aux conceptions rabougries et plus portables de celles des modèles économiques énumérés ci-dessus.

Clavier pleine taille 49, 61 ou 88 notes avec vélocité et aftertouch 14 boutons LED RVB pour MIDI, répétition de note et Nektarine fonctionnalités Pitch Bend et molettes de modulation 1 encodeur-poussoir pour le contrôle du tempo de la répétition de note et fonctionnalités Nektarine Boutons Octave haut/bas avec LED indicateurs Transposez les boutons haut/bas avec des indicateurs LED. Affectable à d’autres fonctions. 7 boutons de transport pour l’intégration DAW ou bouton de répétition de note assignable par MIDI avec indicateur de tempo LED

Contrôleur Nektar GXP49 190 $

Contrôleur Nektar GXP61 230 $

Contrôleur Nektar GXP88 300 $

Komplete Kontrol M32 de Native Instruments

Le Komplete Kontrol M32 de Native Instruments est parmi les plus abordables de la gamme NI et constitue un point d’entrée facile dans les combos matériels/logiciels complets et complets de la marque. L’aspect le plus souhaitable de tout ce qui concerne Native Instruments est sa collection massive de merveilleux packs d’échantillons, d’instruments logiciels et de modules de sons, et c’est un moyen abordable d’en marquer un grand nombre inclus dans le package. Le joli écran OLED est une belle touche ici, mais le contrôle matériel sur les 6100 sons et 10 Go de contenu n’est pas quelque chose que vous obtiendrez avec la plupart des options de cette liste et, pour la plupart, ce qui a valu au M32 un une fois de plus sur notre liste des meilleurs claviers MIDI.

32 touches compactes Format portable Synthétiseurs, basses, batteries, effets et plus encore Écran OLED Boutons tactiles pour peaufiner vos sons

Komplete Kontrol M32 139 $

Plus d’instruments natifs…

Les modèles MKII Komplete Kontrol incluent des milliers de sons intégrés et sont toujours facilement parmi les meilleurs du marché. J’utilise un S49 comme contrôleur principal et j’apprécie vraiment les touches à peine lestées, ce que j’appellerais, comme un bon compromis.

Komplete Kontrol A25 169 $

Clavier NI avec 25 touches semi-lestées Komplete Kontrol A49 219 $

Clavier NI avec 49 touches semi-lestées Komplete Kontrol A61 279 $

Clavier NI avec 61 touches semi-lestées Komplete Kontrol S49 MKII 669 $

49 Fatar semi-lestés avec aftertouch Pitch et molettes de modulation, plus bande tactile Komplete Kontrol S61 MKII 799 $

61 Fatar semi-lestés avec aftertouch Pitch et molettes de modulation, plus bande tactile Komplete Kontrol S88 MKII 1 149 $

88 Fatar à action de marteau Deux écrans couleur haute résolution

Meilleurs claviers MIDI pour Mac édition 2021 – Mentions honorables

M Audio Keystation Mini 32 MK3 59 $

Clé de lancement Novation Mini MK3 110 $

AKAI Professionnel MPK225 269 ​​$

AKAI Professionnel MPK249 429 $

AKAI Professionnel MPK261 499 $

Manette Arturia KeyStep Pro à 37 touches 440 $

Claviers et contrôleurs MIDI en promotion pour les fêtes :

