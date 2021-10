Meilleurs claviers pour Chromebooks et Chromebox en 2021

Meilleur

claviers pour Chromebooks et Chromebox Android Central 2021

Un bon clavier est essentiel, c’est pourquoi vous ne méritez que le meilleur clavier Chromebook pour la saisie et les meilleurs remplacements de clavier Chromebook en cas de problème. Chrome OS fonctionne bien avec la plupart des claviers sur le marché, et que vous recherchiez un clavier adapté aux voyages pour remplacer les touches collantes de votre Chromebook, que vous ayez besoin d’un clavier sans fil à utiliser au lit ou que vous soyez un étudiant à la recherche de la combinaison parfaite , nous avons un clavier pour tout le monde. Le nombre de claviers dotés de touches de fonction Chrome OS est encore relativement faible, mais tous les claviers peuvent toujours fonctionner avec les Chromebooks, F1-12 remplaçant les touches de fonction.

Conçu pour Google : clavier sans fil Logitech K580, édition Chrome OS



Vous pouvez basculer rapidement entre deux appareils sur ce clavier mince, doté de touches de fonction Chrome OS en haut, ainsi que d’un pavé numérique avec des touches de page haut/bas, d’accueil et de fin. La connexion est solide et la course des touches est d’une bonne profondeur pour un clavier durable.

Look haut de gamme : clavier de bureau filaire Bluetooth/USB Brydge de type C



Brydge a créé quelques options de clavier Chrome OS pour la Pixel Slate il y a un an, mais le Brydge C-Type fonctionne bien avec n’importe quel Chromebook, possède les touches de fonction et la disposition de Chrome OS et une autonomie de six mois. Bien sûr, s’il avait des touches rétro-éclairées, ce serait parfait.

Idéal pour le partage : clavier Bluetooth sans fil multi-appareils Logitech K380



Le Logitech K380 est un clavier de remplacement de longue date en raison de sa longue durée de vie de la batterie et de sa compatibilité quasi universelle. Il peut également basculer rapidement entre trois appareils, ce qui vous permet de le transférer facilement entre les membres de la famille.

Livré avec une souris : Combo souris et clavier sans fil Macally 2.4G pleine grandeur



Ce clavier pleine taille comprend des touches de raccourci et un pavé numérique, une béquille pour que vous puissiez l’utiliser à un angle si vous le souhaitez, une longue durée de vie de la batterie et une conception résistante aux éclaboussures. Pour couronner le tout, la souris optique sans fil à trois boutons est livrée avec pour un contrôle encore plus précis.

Idéal pour les étudiants et les voyageurs : clavier pliable sans fil iClever avec rétroéclairage 3 couleurs



La plupart des claviers pliants ont des espaces, des touches rétrécies, aucune stabilité, ou les trois, mais pas iClever ! Le rétroéclairage tricolore est une touche agréable, mais il s’agit dans l’ensemble d’un clavier de taille normale et solidement stable qui peut se replier de manière compacte, se range bien et fonctionne dur.

Devenez pro : les clés Logitech MX



Ce clavier rétroéclairé est l’un des éditeurs de gestion d’Android Central jamais utilisés, avec des « touches de frappe parfaites » confortables pendant des heures et des heures de frappe, un rétroéclairage intelligent qui s’adapte à votre pièce et il se charge en utilisant le même USB-C que votre Chromebook.

Bon pour les tablettes Chrome : clavier filaire Belkin B2B191 avec support



Il n’est pas sans fil, mais ce clavier est livré avec un support intégré pour votre tablette Chrome ou tout autre appareil compatible et un câble USB-C pour le brancher, éliminant ainsi le besoin de piles ou de recharge. Les touches pleine grandeur aident à réduire la période d’ajustement entre les claviers.

Choisissez vos interrupteurs : clavier mécanique DIERYA DK61 Pro



Les claviers mécaniques sont d’excellents investissements à long terme, et celui-ci est extra-compact, grâce à son dimensionnement à 60%. Vous pouvez l’obtenir dans quatre styles de commutateurs différents : bleu clicky, marron tactile, noir linéaire et rouge préféré des joueurs. Il fonctionne également via Bluetooth ou avec un câble USB-C.

Déversements sans souci : clavier et souris sans fil WisFox



Ce combo comprend à la fois le clavier sans fil et la souris associée, offrant un fonctionnement silencieux. Disponible en cinq options de couleurs, le clavier dispose de 12 touches de fonction, de touches de raccourci à accès rapide et même d’un pavé numérique intégré. Il est également résistant aux éclaboussures, ce qui est un énorme soulagement si vous avez déjà renversé du café ou de l’eau sur votre ordinateur plus d’une fois et que vous connaissez les dommages que cela peut causer.

Allez sans fil ou rentrez chez vous

Que vous ayez l’intention d’utiliser un clavier à la maison ou en déplacement, un clavier sans fil est de loin le choix le plus pratique. Certains des meilleurs remplacements de clavier Chromebook offrent une excellente expérience lors de la saisie de longs papiers ou de la fin du travail au bureau, sans tous les fils. Le Logitech K580 est notre premier choix, même si son espacement des touches peut prendre un peu de temps pour s’y habituer avec ses touches de fonction supérieures plus petites faisant de la place pour les touches Device 1 et Device 2. Mais je suis heureux d’avoir le pavé numérique ici car peu de Chromebooks les ont sur leurs claviers intégrés.

Le clavier pliable sans fil iClever est une solution vraiment agréable et compacte que les étudiants et les autres personnes qui se déplacent avec leurs appareils apprécieront. Et le rétroéclairage tricolore permet de travailler facilement depuis n’importe où, même dans les pièces les plus sombres ou la nuit lorsque vous brûlez l’huile de minuit pour rédiger un rapport ou terminer vos études.

Le Belkin B2B191 est une option intéressante avec un support intégré pratique, vous pouvez donc facilement l’utiliser avec une tablette ou un autre appareil mobile dans divers scénarios.

