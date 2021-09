Meilleurs claviers pour Samsung Galaxy Tab S7 FE 2021

Meilleur

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE est peut-être une tablette, mais ajoutez un clavier au mélange, et c’est un bourreau de travail complet tout aussi capable que votre ordinateur portable en déplacement. Il est doté d’un processeur octa-core, d’une connectivité 5G, d’un écran de 12,4 pouces et d’un facteur de forme mince qui permet à cette tablette de répondre à tous vos besoins de travail et de divertissement. Ajoutez l’inclusion d’un stylet S dans la boîte ainsi que la compatibilité Samsung DeX, et c’est une tablette riche en fonctionnalités qui vaut la peine d’investir dans un clavier pour en tirer le meilleur parti. Si vous avez décidé d’opter pour cette nouvelle tablette plutôt que pour la plus petite Galaxy Tab S7, voici les meilleurs claviers pour la Galaxy Tab S7 FE.

Un match parfait: Samsung Keyboard Book Cover



Choix du personnel

Sans surprise, le meilleur clavier pour le Samsung Galaxy Tab S7 FE est le Samsung Keyboard Book Cover officiel. Il est conçu pour être utilisé spécifiquement avec cet appareil et la Tab S7+ et bénéficie d’un design mince, d’une installation facile via des aimants et d’un compartiment dédié pour le S Pen. Il n’y a rien de plus parfait qu’un clavier conçu sur mesure pour l’appareil.

160 $ ​​chez Samsung 160 $ ​​chez Best Buy

Basique et fiable : Clavier pour tablette SPARIN



Conçu pour fonctionner avec presque toutes les tablettes ou smartphones compatibles Bluetooth, ce clavier n’est pas livré avec un étui, vous devrez donc utiliser le vôtre pour soutenir la tablette. Fini en noir basique, il est suffisamment fin et léger pour se glisser dans votre sac à dos ou votre mallette avec la Tab S7 FE et peut fonctionner jusqu’à 30 jours d’utilisation continue et six mois avec le mode veille automatique. Cependant, gardez à l’esprit que la tablette est alimentée par une paire de piles AAA qui ne sont pas incluses, vous devrez donc vous procurer un pack.

18 $ sur Amazon

Fixation magnétique : étui clavier Foluu



Tout comme l’étui officiel de Samsung, ce clavier est logé dans un étui intelligent qui se connecte magnétiquement pour mettre en veille/réveiller l’appareil lorsqu’il est ouvert ou fermé. Le clavier se fixe via des aimants et est détachable pour que vous puissiez l’utiliser avec ou sans la couverture folio. Disponible en noir ou en gris, il peut se connecter sans fil via Bluetooth ou microUSB.

45 $ sur Amazon

Touche d’élégance : l’étui clavier YSMILE



Ajoutez une touche d’élégance à votre tablette avec ce combo clavier et étui. L’étui, disponible en trois couleurs, est fabriqué en cuir PU durable, tandis que le clavier peut fonctionner jusqu’à 60 heures par charge de sa batterie lithium-polymère intégrée. Ajustez l’angle pour regarder des films, écrire ou surfer sur le Web et rangez facilement votre S Pen en haut.

27 $ sur Amazon

Illuminez votre vie : clavier Bluetooth sans fil rétroéclairé Coastacloud



Ce clavier Bluetooth sans fil portable de haute qualité est livré avec sept couleurs de rétroéclairage parmi lesquelles vous pouvez choisir pour compléter votre jeu, votre journée de travail ou toute autre activité que vous avez en cours. Il existe également trois niveaux de luminosité pour que vous puissiez voir les choses clairement tout en brûlant l’huile de minuit ou avoir un peu de lumière supplémentaire dans une pièce sombre pendant la journée. Il est même livré avec un support de support qui peut accueillir la tablette et la soutenir à plusieurs angles.

20 $ sur Amazon

Marque de confiance : Clavier sans fil multi-appareils Logitech K480



Vous ne pouvez pas vous tromper avec n’importe quel périphérique informatique de Logitech, et ce clavier ne fait pas exception. Bien qu’il ait un support intégré, il est également trop court pour accueillir la tablette en mode paysage, mais vous pouvez l’utiliser pour soutenir l’appareil en orientation portrait. Utilisez le cadran Easy-Switch pour basculer entre votre tablette, votre smartphone et d’autres appareils Bluetooth.

35 $ ​​sur Amazon

Quelle coque Galaxy Tab S7 FE choisir ?

Il y a longtemps eu un débat sur la question de savoir si une tablette peut vraiment remplacer un ordinateur portable pour certains travailleurs, leur permettant de faire tout ce dont ils ont besoin sans avoir à investir des centaines, voire des milliers de dollars dans un ordinateur portable coûteux. Cependant, lorsque l’on regarde des appareils haut de gamme comme le Samsung Galaxy Tab S7 FE, cela semble certainement possible. Mais une partie importante de l’équation consiste à ajouter un clavier à cette configuration.

Idéalement, le meilleur clavier pour la Galaxy Tab S7 FE serait une variété Bluetooth pouvant se connecter sans fil à la tablette. Mais la meilleure configuration globale est un étui pour clavier qui comprend à la fois un étui de protection et un clavier intégré et amovible. Il ne fait aucun doute que le propre Book Cover de Samsung est le compagnon idéal de la Galaxy Tab S7 FE. Ils vont ensemble comme du beurre de cacahuète et de la gelée.

Mais vraiment, vous pouvez utiliser n’importe quel clavier Bluetooth universel avec l’appareil si vous voulez juste des touches physiques qui faciliteront la saisie des rapports et la réalisation d’autres activités liées au clavier. Gardez à l’esprit que si vous réfléchissez toujours à la mise à niveau ou non de la Galaxy Tab S6 vers la Galaxy Tab S7, les claviers sans étui de cette liste fonctionneront avec les deux, vous pouvez donc en prendre un et décider plus tard.

