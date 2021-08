Meilleurs colliers GPS pour chiens, chats et autres animaux | La vie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si votre animal de compagnie ou votre animal de compagnie fait partie de votre famille et que vous ne voulez pas qu’il lui arrive quoi que ce soit de mal s’il se perd, ces localisateurs GPS et colliers vous tiendront informé de leur emplacement à tout moment.

Nos animaux de compagnie sont plus que des animaux qui nous accompagnent, ils font partie de notre famille et s’ils se perdent un jour (ce qui pourrait arriver), nous ne nous le pardonnerons sûrement jamais. Pour cela il est important de faire localiser votre chien ou votre chat.

Il existe une grande variété de produits qui vous permet de localiser des produits, des voitures ou votre animal de compagnie à tout moment grâce au Balises GPS intégrables aux colliers. Ces localisateurs enverront un signal constant à votre mobile pour savoir où il se trouve.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Les colliers GPS pour chiens et chats sont des produits que vous pouvez utiliser lorsque vous sortez avec votre animal de compagnie. Ils ont également tendance à avoir une bonne batterie qui dure plus d’une semaine dans la plupart des modèles. Il existe même des produits à batterie d’un an.

Bien entendu, il faut savoir que pour utiliser ces localisateurs vous aurez besoin d’une carte SIM avec un débit de données pour envoyer les informations à l’application mobile. Certaines entreprises incluent un abonnement annuel qui comprend la carte SIM et des données illimitées dans le monde entier.

Ce sont quelques-uns des les meilleurs colliers GPS que vous pouvez acheter dès maintenant. Ils ne coûtent pas cher non plus bien que certains nécessitent un abonnement mensuel ou annuel pour fonctionner.

Le GPS pour animaux de compagnie le plus populaire : Tractive

Traqueur GPS Tractive Dog pour 49,99 €

Ce localisateur de chien de Tractif C’est un produit doté de la technologie GPS et d’une carte SIM intégrée pour envoyer des informations où que vous soyez. C’est l’un des plus populaires sur Amazon.

Il dispose d’une application qui vous indique à tout moment où se trouve votre ami à quatre pattes et un historique de localisation. Vous pouvez également créer des zones limitées, si le chien les quitte ou y pénètre, il vous enverra un avertissement.

Il fonctionne dans plus de 150 pays et vous avez besoin d’un abonnement au format mensuel, annuel, 2 ou 5 ans. Votre batterie dure jusqu’à 7 jours.

Le collier GPS coûte 49,99 euros sur Amazon. Les frais d’abonnement de base 9,99 euros par mois, 59,99 euros par an ou 99,99 euros pour le forfait 2 ans. Le plan premium avec jusqu’à 5 ans d’abonnement et toutes les fonctions débloquées coûte 225 euros.

Il existe également un modèle spécifique pour les chats qui coûte également 49,99 euros plus l’abonnement.

La meilleure alternative : Kippy Evo

Collier GPS Kippy Evo pour animaux de compagnie à 49,99 €

Ce collier et localisateur GPS pour chiens et chats Kippy Evo C’est un produit très similaire à Tractive, peut-être son plus gros concurrent.

Il a des fonctions très similaires. Par exemple, depuis l’application, vous avez des informations instantanées sur l’endroit où se trouve votre animal de compagnie. Vous pouvez également créer des zones où si vous partez ou entrez, vous serez averti par une notification.

Il a également des notes de moniteur d’activité indiquant quand et comment votre animal se déplace, comme s’il avait son propre bracelet qui mesure son activité.

Il est totalement étanche et la batterie dure environ 10 jours. Il dispose même d’un éclairage de secours qui s’allume lorsque vous ne le trouvez pas dans l’obscurité. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 49,99 euros en trois couleurs différentes.

Coût des abonnements 7,99 euros par mois, soit 4,99 euros par mois si vous payez une année entière. Ils ont également des forfaits de 2 ans pour 4,16 par mois ou le moins cher, 3,33 euros par mois avec une couverture de 5 ans.

Avec batterie de 2 semaines : TKStar

Collier GPS pour chiens et chats TKStar à 39,90 €

Une option très avantageuse est la Collier GPS TKStar. Compatible avec les chiens et les chats, ce collier n’a pas de carte SIM, vous devrez donc en ajouter une que vous louez.

La bonne nouvelle est que lorsque vous choisissez la SIM, vous pouvez opter pour une avec un débit de données inférieur (ces colliers n’utilisent pas beaucoup de données) et moins cher. Il y a même des opérateurs qui en ajoutant une ligne de plus vous proposent des offres très intéressantes.

Sinon il dispose d’une application et d’une version web qui vous permet d’accéder à la localisation de votre animal en temps réel sur Google Maps. Il dispose également d’un capteur de choc, d’alertes de clôture géographique pour vous empêcher de quitter une zone et d’une alarme de batterie faible.

D’après ce que rapportent les personnes qui l’ont acheté, l’autonomie atteint jusqu’à 2 semaines.

Si vous vous dépêchez, vous pouvez le trouver sur Amazon avec une remise supplémentaire de 5% pour qu’il reste à seulement 39,90 euros.

Le moins cher : Vodafone Curve

Mini traceur GPS Vodafone Curve pour 15 €

est Traqueur GPS Vodafone Curve Il fonctionne aussi bien avec les animaux de compagnie qu’avec les clés, les portefeuilles, les sacs à dos ou tout ce que vous voulez y mettre. Mais pour les animaux de compagnie, c’est aussi une bonne option.

Il dispose d’une application qui indique l’emplacement exact de l’appareil à l’aide du GPS. Il a un historique de l’endroit où il s’est trouvé, créant des zones de sécurité pour vous alerter lorsqu’il vous quitte.

Comprend une carte SIM Vodafone Smart qui coûte 2 euros par mois. La batterie dure 7 jours et est étanche.

Le prix normal de ce localisateur est de 40,90 euros, mais désormais vous pouvez le trouver pour seulement 15 euros sur Amazon grâce à un coupon de 24 euros que vous trouverez sur leur page.

Meilleure option sans GPS : Apple AirTag

Dispositif de suivi Apple qui vous permet de localiser vos objets via l’application Find sur votre iPhone ou iPad via Bluetooth. Si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12, utilisez la technologie ultra large bande pour localiser avec une précision centimétrique.

Tandis que le Apple AirTag Ce ne sont pas des produits avec GPS, mais plutôt ils fonctionnent avec Bluetooth ou ultra-large bande, ces petites balises sont devenues des produits très intéressants pour localiser toutes sortes de produits, y compris les animaux de compagnie et les animaux domestiques.

Cela fonctionne grâce à la localisation de l’iPhone, qui fait partie d’un vaste réseau qui identifie l’un de ces AirTags comme perdu et envoie une notification instantanée avec la dernière localisation à votre mobile.

Ce sont des produits dont la batterie dure environ un an et peut être remplacée quand vous le souhaitez. On les trouve sur Amazon pour 35 euros. Vous pouvez également le trouver pour 35,99 euros dans MediaMarkt.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Tous ces colliers et localisateurs GPS peuvent être trouvés dans des magasins comme Amazon, où la livraison est gratuite. Mais si vous souhaitez avoir ces produits entre vos mains le plus rapidement possible, nous vous recommandons de vous inscrire au préalable à Amazon Prime. avoir une livraison gratuite et rapide.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.