Meilleurs commentaires : Carnet #3 | Daily Sound & Fury 10z viral

Ici, à Top Comments, nous accueillons les lecteurs de longue date ainsi que les nouveaux lecteurs de Daily Kos à nous rejoindre à 22 heures, heure de l’Est. Nous nous efforçons de nourrir la communauté en rassemblant certains des commentaires les meilleurs, les plus drôles, les plus amusants et les plus informatifs du site, et nous dépendons de votre aide !! Si vous voyez un commentaire d’un autre Kossack qui mérite une plus grande reconnaissance, veuillez l’envoyer soit à topcomments sur gmail, soit à la boîte aux lettres du groupe Top Comments avant 21h30, heure de l’Est. Veuillez inclure quelques mots sur la raison pour laquelle vous l’avez envoyé ainsi que votre nom d’utilisateur (même si vous pensez que nous le connaissons déjà :-), afin que nous puissions vous créditer de la découverte !