L’histoire de la musique occidentale raconte une histoire passionnante de génie musical, de virtuosité et d’expression artistique sans précédent. Néanmoins, c’est une histoire qui ne met en vedette que quelques privilégiés, et le canon est actuellement critiqué pour cette raison même. Alors pourquoi ne pas l’étendre ? Pourquoi ne pas inclure les innombrables artistes, compositeurs et musiciens qui ont été marginalisés pour leur race ou leur sexe, ces figures intrinsèques et cachées, que l’histoire a laissées derrière elles ? Pourquoi ne pas faire de la place dans nos programmes de concerts et nos collections de CD pour les voix qui n’ont pas été entendues, les partitions qui restent inédites et la musique qui n’a pas été jouée ? Nul doute que nos vies musicales n’en seront que plus riches. Faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des 10 meilleurs compositeurs classiques noirs de tous les temps.

Écoutez les Symphonies nos 1 et 3 de Florence Price, interprétées par The Philadelphia Orchestra sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour découvrir notre sélection des meilleurs compositeurs classiques noirs.

Meilleurs compositeurs classiques noirs de tous les temps

Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges (1745 – 1799)

Vivant dans la France pré-révolutionnaire, Joseph Bologne était un gentilhomme de la chambre du roi, au service du roi Louis XV (d’où son titre noble, « Le Chevalier de Saint-Georges »). Bologne, l’un des meilleurs compositeurs classiques noirs, s’est d’abord fait un nom en tant que virtuose du violon en lançant ses propres œuvres, parmi lesquelles un ensemble de concertos pour violon, de symphonies et de concertantes symphoniques féroces et complexes. Ses concerts sont fréquentés par la reine Marie-Antoinette, et en 1775, il est nommé directeur de l’Opéra de Paris. Bologne a ensuite écrit six de ses propres opéras, notamment L’Amant Anonyme (L’Amant anonyme) qui a été créé en 1780.

George Bridgetower (1778 – 1860)

George Bridgetower était un enfant prodige qui est devenu une sensation internationale du violon à un jeune âge. En 1803, Bridgetower a joué pour Ludwig van Beethoven à Vienne et il fut tellement impressionné qu’il composa sa Sonate « Kreutzer », notoirement l’une des sonates les plus complexes et exigeantes du répertoire, pour le jeune violoniste et lui dédia l’œuvre. Malheureusement, à la suite d’une dispute entre Beethoven et Bridgewater, son nom a été effacé de la partition et avec lui sa place dans les livres d’histoire. Bridgetower était aussi un compositeur à part entière et a étudié avec Joseph Haydn. Malheureusement, beaucoup de ses œuvres ont été perdues, mais quelques trésors subsistent, comme sa Diatonica Armonica, pour piano et Henry : A Ballad for Medium Voice and Piano.

François Johnson (1792 – 1844)

Intrinsèque au développement de la musique américaine, Francis Johnson, l’un des meilleurs compositeurs classiques noirs, est une autre figure dont l’œuvre inestimable est encore à découvrir aujourd’hui. Il est souvent considéré comme l’ancêtre du jazz et du ragtime. Violoniste et joueur de clairon exceptionnel, Johnson a dirigé une célèbre fanfare militaire avec laquelle il a fait une tournée en Europe et a même joué pour la reine Victoria. Johnson a été le premier compositeur noir américain à publier ses nombreuses compositions sous forme de partitions. Au cours de sa carrière prolifique, il a composé plus de 300 œuvres musicales couvrant toute la gamme, notamment des ballets, des opéras, des marches, de la musique de salon et des danses.

Samuel Coleridge-Taylor (1875 – 1912)

Compositeur, chef d’orchestre, poète et militant politique de premier plan, Coleridge-Taylor a fréquenté le Royal College of Music à seulement 15 ans. Sous la direction de Charles Stanford, il a développé un style de composition vif et romantique. Les faits saillants de son œuvre incluent la magnifique Ballade en la mineur pour orchestre, les émouvantes Variations symphoniques sur un air africain, la trilogie épique de cantates The Song of Hiawatha et Deep River, qui a récemment été magnifiquement réinventée par le brillant violoncelliste Sheku Kanneh- Le maçon.

Florence Price (1887 – 1953)

En 1933, l’orchestre symphonique de Chicago créa la Symphonie n° 1 en mi mineur de Florence Price ; c’était la première fois qu’un grand orchestre interprétait une symphonie d’une compositrice afro-américaine. Malgré le vaste catalogue de Price, couvrant tout, des œuvres chorales à grande échelle aux sonates, bon nombre de ses œuvres précieuses sont encore découvertes et seules quelques-unes ont été enregistrées. Parmi celles-ci, la Sonate pour piano en mi mineur est un point culminant, démontrant le lyrisme émouvant et le flair de la composition de Price.

William Grant Still (1895 – 1978)

La musique de William Grant Still est une brillante combinaison d’expérimentalisme, de blues et de jazz, qu’il a perfectionnée sous la direction du compositeur d’avant-garde, Edgard Varèse. Comme Florence Price, Still a été le premier compositeur afro-américain à faire interpréter une symphonie par un orchestre professionnel en Amérique (la spectaculaire Symphonie n° 1, sous-titrée « Afro-américaine ») et à avoir un opéra produit par le New York City Opéra. Au cours de sa vie, Still a constitué un impressionnant catalogue de plus de 200 œuvres dans presque tous les genres. En 1999, il a été intronisé au Mississippi Musicians Hall of Fame.

George Walker (1922 – 2018)

L’un des plus grands compositeurs américains de tous les temps, la musique de George Walker est une synthèse de styles musicaux et d’influences créatives. Son style de composition caractéristique est une fusion de jazz, de blues, d’éléments musicaux classiques et populaires. Dans certaines œuvres, il s’inspire de la musique d’église (Musique pour cuivres, sacrée et profane) ; dans d’autres, il a exploré le sérialisme et la bitonalité, comme la composition pour piano solo de 1960 Spatials. Walker, l’un des meilleurs compositeurs classiques noirs de tous les temps, a remporté de nombreuses bourses et récompenses tout au long de sa carrière, notamment pour être devenu le premier Afro-Américain à remporter le prix Pulitzer de musique pour les lilas, une pièce fascinante pour voix et orchestre.

Julia Perry (1924 – 1979)

Julia Perry a étudié la composition avec Luigi Dallapiccola, Nadia Boulanger, et plus tard à la prestigieuse Julliard School of Music. Son approche néo-classique précoce de la composition a été fortement influencée par la musique afro-américaine, tandis que ses œuvres ultérieures présentent des techniques plus expérimentales. Perry était une compositrice prolifique, avec 12 symphonies, 3 opéras, des concertos et une myriade d’autres petites pièces dans son œuvre. Même après un accident vasculaire cérébral en 1970, Perry a continué à composer après avoir appris à écrire de la main gauche. De la pièce pantonale Homunuculus, pour 10 percussionnistes, à ses superbes œuvres vocales telles que Song for Our Savior et Stabat Mater, la musique de Perry est aussi fascinante que brillante.

Julius Eastman (1940 – 1990)

Compositeur, chanteur, danseur, visionnaire et innovateur, Julius Eastman était un compositeur minimaliste idiosyncratique. Il était lui-même sans s’excuser, déclarant dans une interview de 1976: « Ce que j’essaie de réaliser, c’est d’être ce que je suis au maximum… Noir au maximum, musicien au maximum, homosexuel au maximum. » Cette émotion brute et sans vergogne transparaît dans sa musique. Eastman a écrit de la musique pour défier, et peut-être même appâter, son public. Les titres provocateurs de ses œuvres ont tendance à friser le scandaleux, et la musique elle-même est aussi éclectique qu’erratique. Prenez, par exemple, Femenine de 1974 : seulement quatre pages de musique prennent, en moyenne, environ 70 minutes à jouer. Inflammatoire? Peut-être. Opinion qui divise? Absolument. Mais finalement ? Étonnant. Eastman était un musicien en avance sur son temps. Peut-être que le public n’était pas prêt à l’époque, mais nous sommes prêts pour lui maintenant.

Wynton Marsalis (1961 – )

Wynton Marsalis est un compositeur, une légende du jazz et un pionnier de la musique classique moderne. Il a non seulement été décrit comme l’un des plus grands trompettistes de tous les temps, mais il a également cultivé un style de composition unique, frais et vibrant, imprégnant la musique classique des rythmes et du langage du jazz. Marsalis a enregistré plus de 100 albums, a reçu 9 Grammy Awards, a été nommé NEA Jazz Master, a reçu la Louis Armstrong Memorial Medal et a été le premier compositeur de jazz à remporter le prix Pulitzer de musique pour son oratorio époustouflant Blood on the Fields. . En 2020, Nicola Benedetti a remporté un Grammy Award du meilleur solo instrumental classique pour son enregistrement de Marsalis Concerto pour violon et suite de danse pour violon, qu’il a composé spécialement pour le violoniste de classe mondiale.

Voulez-vous être le premier à connaître les dernières nouvelles du monde classique ? Suivez uDiscover Classical sur Facebook et Twitter.