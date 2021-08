Meilleurs constructeurs de sites Web pour les photographes en 2021

Les meilleurs constructeurs de sites Web pour photographes vous permettent de créer un site Web riche en images faciles à gérer et à afficher pour les utilisateurs.

De nombreux créateurs de sites Web vous aideront à créer un site Web en quelques minutes et en quelques clics, mais ils ne sont pas tous destinés à aider les photographes – ces personnes qui souhaitent montrer de grandes et belles galeries d’images en ligne.

Si vous recherchez le meilleur constructeur de sites Web qui vous aidera à présenter votre travail et vos portefeuilles aussi élégamment que possible, nous avons présenté ici les quatre meilleurs constructeurs de sites Web de photographie. Tous obtiennent des notes élevées pour leur prix, leurs fonctionnalités, leur facilité d’utilisation et le choix de modèles qu’ils proposent pour créer un portfolio de photos sur le Web.

Une fois que vous avez choisi votre favori, vous allez bientôt présenter vos photos à un public potentiel de millions de personnes. Certains sites vous offrent même la possibilité de vendre des copies de vos images via le Web.

Voici donc ce que nous pensons être les meilleurs constructeurs de sites Web pour les photographes.

Exemple de format de site de photographie

1. Formater

La constitution de portefeuille simplifiée

Raisons d’acheter

+Interface en ligne propre et claire+Comprend des options de blog et de magasin

Raisons à éviter

-Peut devenir cher pour beaucoup d’images

Si vous recherchez avant tout la simplicité dans votre créateur de site Web, consultez Format – il n’a pas autant de fonctionnalités ou d’options avancées que certains de ses concurrents, mais cela signifie moins de tracas pour vous et un délai plus court entre les inscriptions. pour le site et mettre vos photos en ligne.

Vous avez le choix entre plus de 60 thèmes différents (plus des thèmes premium supplémentaires si vous suivez cette voie), qui peuvent tous être personnalisés en termes de pages, de mises en page et de couleurs. Chaque thème s’adapte automatiquement au bureau ou au mobile, et vous pouvez prévisualiser tout cela dans votre navigateur.

Comme vous l’espérez, la mise en place d’images sur votre site est simple, et une fois qu’elles sont sur la page, elles peuvent être glissées et déposées selon les besoins. Si vous êtes satisfait de la conception originale du modèle que vous avez choisi – et que les modèles sont tous d’aspect professionnel et propres – alors vous pouvez vraiment être en ligne en quelques minutes.

Nous aimons également Format en raison des extras qu’il apporte. La plate-forme vous permet d’apporter votre propre nom de domaine, de créer une boutique en ligne et d’ajouter un blog, avec des didacticiels vidéo généreusement répartis pour vous aider si vous êtes bloqué. Si vous connaissez un peu le codage de sites Web, vous pouvez également modifier le CSS de votre site. Un essai gratuit de 14 jours est disponible pour tester le service.

Site de photographie d’échantillons Carbonmade

2. Fabriqué au carbone

Conçu pour les créatifs

Raisons d’acheter

+Créateur de portefeuille amusant et intuitif+Changer facilement de thème et de mise en page

Raisons à éviter

-Rivals offrent plus de personnalisation

Sur l’échelle de base à avancée, Carbonmade est quelque part vers le premier, mais son service est spécifiquement pour les créatifs – et cela signifie que faire votre travail dans un thème cool est très simple, et en fait très amusant aussi.

Vous n’avez qu’une poignée de modèles à choisir, donc si vous préférez passer du temps à agoniser sur un choix de centaines, alors Carbonmade n’est peut-être pas pour vous. Une fois que vous y êtes, le constructeur de site dispose de l’un des meilleurs flux de travail que nous ayons vus, vous permettant de créer facilement des projets et des pages, et de télécharger vos photos sur le site.

C’est l’une de ces interfaces pour lesquelles vous n’avez vraiment pas besoin d’un manuel d’instructions pour vous déplacer. Tout, du statut publié/non publié de vos pages à l’utilisation de vignettes pour la navigation, est simple à configurer. Les réglages de personnalisation que vous avez, comme la possibilité d’insérer un logo ou un favicon, sont également bien choisis. Il y a quelques extras intéressants comme les messages Carbonmade (qui vous permettent d’interagir avec toutes les personnes intéressées par votre travail) ou la possibilité de connecter votre domaine personnalisé. De plus, si vous avez un compte Dropbox, vous pouvez télécharger des fichiers directement à partir de là.

Vous n’obtenez rien en termes de fonctionnalités avancées, comme les ventes en ligne ou les pages avec protection par mot de passe, mais tout le monde n’en a pas besoin de toute façon – si vous préférez créer votre site, faites en sorte qu’il soit beau, puis continuez votre photographie, Carbonmade vaut vraiment le détour.

Exemple de site de photographie Squarespace (Crédit image : Squarespace)

3. Espace carré

L’un des géants de la construction de sites

Raisons d’acheter

+Beaucoup de modèles de photos soignés+Le créateur de site Web ne pourrait pas être plus simple

Raisons à éviter

-Certains utilisateurs auront besoin de plus de personnalisation

Squarespace est l’un des plus grands noms de la création de sites Web et propose des dizaines de modèles de premier ordre pour publier votre portefeuille de photos sur le Web. Que vous souhaitiez que vos images s’affichent en plein écran ou que vous préfériez l’apparence de la grille, Squarespace devrait avoir quelque chose qui vous convient.

Tout le recadrage et le redimensionnement de l’image sont pris en charge pour vous, de sorte que votre site aura fière allure sur n’importe quel type d’appareil, et il y a en fait beaucoup de flexibilité en ce qui concerne la façon dont vos images sont présentées. Vous pouvez utiliser votre propre image de marque, polices et couleurs, ou utiliser les valeurs par défaut que Squarespace vous donne.

Pour protéger vos images, la plate-forme vous permet de protéger par mot de passe certaines pages de la galerie, et si vous avez besoin d’avoir du texte à côté de vos images, c’est aussi simple à faire. L’intégration d’un formulaire de contact ne prend que quelques minutes si vous souhaitez donner aux clients un moyen de vous contacter.

Tout peut être géré via une interface de navigateur Web attrayante et vous pouvez également ajouter et supprimer des images d’une application iOS si vous en avez besoin. Il est facile de comprendre pourquoi Squarespace est l’un des constructeurs de sites Web les plus populaires et il convient parfaitement aux photographes.

Exemple de site de photographie trempé

4. Trempé

Résultats instantanés sans tracas

Raisons d’acheter

+Mettre en service rapidement+Interface simple et élégante

Raisons à éviter

– Choix limité de modèles

Dunked n’a pas la même gamme de modèles ou la même profondeur de fonctionnalités que certains de ses rivaux, mais tout mettre en œuvre est vraiment simple et très rapide. Jetez un œil aux modèles sur la page d’accueil – si vous en aimez l’un, faites un tour à Dunked.

Comme pour la plupart des services similaires, vous disposez d’une interface de base par glisser-déposer pour placer vos photos au bon endroit. Si nécessaire, les images peuvent être divisées en pages et catégories, donc que vous souhaitiez garder toute votre carrière en ligne ou juste quelques clichés sélectionnés, Dunked le rend possible.

Même si le choix de modèles n’est pas le plus large, ils sont tous conçus pour s’adapter à des écrans de toutes tailles, et si vous connaissez un peu le CSS, vous pouvez modifier divers aspects de la conception du site. quantité massive d’aide au-delà des bases des couleurs et des polices. Les modifications peuvent être appliquées à tout moment et ne prennent que quelques secondes.

Nous aimons l’équilibre de Dunked qui vous permet de démarrer très rapidement, puis de vous offrir quelques options de personnalisation plus tard. Cela va être trop basique pour certains, mais si vous ne voulez pas passer des heures à méditer sur les mises en page, cela pourrait bien vous convenir parfaitement. Vous pouvez essayer le service gratuitement pendant 10 jours.