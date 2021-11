Meilleurs contrôles d’écran tactile pour PUBG: New State

La sortie du très attendu Battle Royale PUBG: New State aura suscité l’intérêt des joueurs nouveaux et expérimentés. Avec un manque surprenant de didacticiel, de nombreux nouveaux joueurs se demanderont quel contrôle configurer, tandis que les vétérans de PUBG voudront comparer le contrôle du jeu par rapport à PUBG mobile.

Dans PUBG : État neuf, il existe trois principaux schémas de contrôle à pied, avec trois autres au choix dans les véhicules. L’option de déplacer les boutons à l’écran et de personnaliser vos commandes est détaillée et permet un schéma de contrôle sur mesure, mais cela peut être écrasant. Voici les meilleures commandes d’écran tactile pour PUBG : New State.

Quelles commandes tactiles sont les meilleures dans PUBG : New State ?

Source : Android Central

À moins que vous ne soyez un expert PUBG, la première option par défaut est certainement celle à utiliser, la configuration vous donnant plus de liberté pour placer vos pouces sur un écran plus encombré que PUBG Mobile. Le côté gauche de l’écran est utilisé pour le mouvement, tandis que le côté droit vous permet de viser. Pour tirer avec votre arme dans cette configuration, vous devez appuyer sur un bouton fixe, et même si certains peuvent penser que cela est restrictif, la capacité de se déplacer et de viser librement représente un excellent compromis. Les autres schémas de contrôle corrigent le mouvement ou la visée, bien que la deuxième option puisse potentiellement vous permettre de tirer plus rapidement une fois que vous vous en êtes familiarisé.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Android Central

La conduite peut parfois sembler saccadée et incohérente, le deuxième ensemble de commandes du véhicule à écran tactile minimisant cela autant que possible. Dans cette configuration, un joystick remplace les boutons directionnels par défaut, vous donnant plus de contrôle sur votre véhicule. L’inconvénient ici est que l’accélération et la marche arrière sont également contrôlables à partir du joystick, bien qu’un bouton d’accélération sur le côté droit de l’écran vous permette d’avancer en n’utilisant le joystick que pour des virages précis. Lorsqu’il est utilisé de cette manière, le joystick est un système de sensations plus confortable et naturel par rapport aux autres options de contrôle du véhicule.

Source : Android Central

Chaque schéma de contrôle peut être modifié dans le menu des paramètres en appuyant sur le bouton Modifier au milieu de la configuration d’écran tactile de votre choix, ce qui vous permet de faire glisser les boutons vers les emplacements préférés à l’écran. Cela se traduit par une expérience sur mesure, vous donnant la possibilité de modifier vos commandes préférées. Il existe également des menus permettant de modifier la sensibilité et la manière dont les différentes actions sont déclenchées et les boutons utilisés, représentant un énorme potentiel d’optimisation.

Notre choix

PUBG Nouvel État

Une vraie évolution

Bénéficiant de visuels de niveau supérieur et de nouvelles fonctionnalités de jeu, PUBG New State a le potentiel de changer la donne pour les joueurs mobiles. La bataille royale a également grandement bénéficié du retour de PUBG Studios à la barre. Le jeu est sorti maintenant.