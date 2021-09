Meilleurs contrôleurs de jeux mobiles pour téléphones Samsung Galaxy 2021

in

contrôleurs de jeux mobiles pour téléphones Samsung Galaxy Android Central 2021

Pourquoi auriez-vous besoin d’un contrôleur de jeu pour votre téléphone Samsung Galaxy ? Samsung n’a pas explicitement sauté dans le monde des smartphones spécifiques aux jeux, mais comme vous disposez de certaines des meilleures spécifications pour accompagner des écrans incroyables, les smartphones Samsung, comme le Samsung Galaxy S21, offrent une expérience de jeu parfaite. Pour tirer le meilleur parti de Xbox Cloud Gaming et d’autres jeux sur votre téléphone, vous aurez besoin d’une excellente manette de jeu pour l’associer. Voici les meilleures manettes de jeu Galaxy S10 pour vous aider à démarrer.

La polyvalence à son meilleur : le contrôleur de jeu mobile Razer Kishi



Le contrôleur Kishi de Razer est assez impressionnant. Il s’adapte non seulement à presque tous les smartphones, mais le port USB-C garantit des jeux à faible latence. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les deux côtés glissent ensemble, ce qui facilite la portabilité ou le stockage.

Ultra-polyvalent : GameSir X2 Type-C



Il existe en fait deux versions du GameSir X2, car la société a récemment publié un contrôleur mis à jour avec un D-Pad plus traditionnel. Le X2 peut donner à n’importe quel téléphone Galaxy l’impression qu’il s’agit d’un commutateur Nintendo tout en étant compatible avec à peu près tous les téléphones auxquels vous pouvez penser, y compris le Galaxy Z Fold 2.

Pas seulement pour Android : SteelSeries Stratus Duo – Contrôleur de jeu sans fil



Le Stratus Duo est le dernier grand contrôleur de jeu Android de SteelSeries. Une fois de plus, la société a conçu un contrôleur confortable – cette fois avec une batterie lithium-ion rechargeable et un dongle Wi-Fi qui vous permet de le connecter tout aussi facilement à un PC pour jouer à vos jeux Steam préférés.

Traditionnel, mais personnalisé : Razer Raiju Mobile



Lorsque vous considérez tout ce que le Razer Raiju Mobile apporte à la table – connexions Bluetooth et filaires, quatre boutons multifonctions qui peuvent être remappés, un mode de déclenchement des cheveux pour les déclencheurs gauche et droit et un support de téléphone avec une inclinaison de 60 degrés pour angles de vision confortables – la seule chose qui pourrait vous faire réfléchir est le prix.

Pour l’élite : Xbox Elite Controller Series 2



Celui-ci est peut-être un peu exagéré, mais si vous êtes un joueur mobile sérieux, vous voulez une manette d’élite sérieuse. La manette Xbox Elite (série 2) offre jusqu’à 40 heures d’autonomie et vous pouvez personnaliser à peu près tous les aspects de la manette, y compris les manettes, le d-pad, etc.

Rétro cool : 8Bitdo SN30 Pro+



C’est une excellente manette si vous aimez le design de la manette SNES mais que vous souhaitez également une compatibilité avec des jeux plus modernes. C’est l’un des designs les plus impressionnants pour un contrôleur Bluetooth que nous ayons vu, et 8Bitdo est connu pour fabriquer des produits de qualité.

La meilleure manette de Microsoft : la manette Xbox Core



La manette Xbox Core est le compagnon idéal pour un jeu mobile confortable, à condition que vous disposiez de la version Bluetooth et d’un support ou d’un clip de manette. Cette manette emblématique est disponible dans une large gamme de couleurs et de styles et constitue une excellente option que vous possédez peut-être déjà si vous jouez régulièrement sur Xbox.

Charge sans fil intégrée : embrayage HyperX ChargePlay



À première vue, l’embrayage HyperX ChargePlay peut ressembler à rien de plus qu’une poignée pour votre téléphone, mais il y a tellement plus une fois que vous l’avez retourné. L’embrayage offre une charge sans fil intégrée grâce à la batterie détachable de 3 000 mAh. Vous n’aurez pas à vous soucier de la compatibilité, car l’HyperX a rendu l’embrayage réglable pour un éventail de tailles de téléphone.

Le meilleur de Sony : Sony DualSense



La toute nouvelle manette DualSense de Sony est presque aussi performante que possible, surtout lorsqu’elle est associée à la PS5 ou à votre smartphone Samsung Galaxy. Ce contrôleur ressemble à une combinaison de l’ancien DualShock 4 de Sony et du contrôleur Xbox Core de Microsoft, offrant une ergonomie fantastique. Être à l’aise est essentiel si vous prévoyez de jouer à des jeux pendant des heures et des heures sur votre smartphone.

Profitez de Xbox Cloud Gaming avec les meilleures manettes de jeu Galaxy

Le cloud gaming est la voie de l’avenir, et Microsoft est prêt à jeter son chapeau dans le ring avec Xbox Game Pass. Lors de l’annonce du Samsung Galaxy Note 20, Samsung et Microsoft ont annoncé un nouveau partenariat aux côtés de l’appareil.

xCloud a finalement quitté son statut de “projet” et est officiellement disponible sur Android en tant que Xbox Cloud Gaming. Le partenariat entre les deux sociétés pourrait s’avérer très fructueux, car Microsoft a confirmé une version spéciale de l’application Xbox Game Pass uniquement pour les appareils Samsung. Cela vous donnera un accès facile aux jeux, ainsi que la possibilité de faire des achats in-app pour des articles et des DLC.

Conçu pour Xbox : Razer Kishi pour Android (Xbox)



La manette Xbox Kishi de Razer est presque identique à la version standard, mais avec quelques changements de boutons. Les anciens boutons “gauche, droite et accueil” ont été remplacés par les boutons Affichage, Menu et Xbox. Tout le reste est identique, y compris la flexibilité d’être utilisé avec des appareils de différentes tailles, pour accompagner l’USB-C intégré pour les jeux à faible latence.

Chargez et jouez : PowerA MOGA XP5-X Plus



Ceux qui recherchent une expérience de jeu Xbox plus traditionnelle avec Cloud Gaming sur votre appareil Samsung voudront consulter l’offre de PowerA. Le MOGA XP5-X Plus comprend un clip de téléphone détachable, la possibilité de charger votre téléphone tout en jouant et quelques boutons mappables. Nous sommes déçus qu’il utilise Micro-USB pour charger le contrôleur au lieu de USB-C.

Retro rencontre next-gen : 8Bitdo Sn30 Pro pour Xbox Cloud Gaming



Les contrôleurs de 8Bitdo sont parmi les plus populaires, en particulier pour les joueurs rétro. Donc, si vous aimez le style plus ancien des contrôleurs de jeu, vous adorerez le Sn30 Pro – xCloud Edition. Le SN30 Pro dispose d’un clip de jeu détachable, d’une connectivité Bluetooth et d’une autonomie allant jusqu’à 18 heures.

Le jeu est toujours meilleur avec une manette en main

Les possibilités de jeux mobiles continuent de s’étendre à mesure que de plus en plus de développeurs de jeux prennent le temps d’ajouter la prise en charge des contrôleurs à leurs jeux. Donc, que vous souhaitiez un meilleur contrôle tout en jouant aux meilleurs jeux Android ou que vous souhaitiez découvrir Xbox Cloud Gaming, les contrôleurs Bluetooth peuvent changer la donne pour les jeux mobiles, et il existe de très bonnes options pour rechercher les meilleurs contrôleurs Android. .

Notre meilleure recommandation pour les meilleures manettes de jeu Galaxy S10 va au Razer Kishi, qui offre le meilleur rapport qualité-prix grâce à sa facilité d’utilisation, sa flexibilité à utiliser avec une myriade de tailles d’appareils et son port USB-C intégré. pour les jeux à faible latence. Il y a même un port pass-through pour que vous puissiez garder votre téléphone Galaxy chargé tout au long de ces sessions de jeu plus longues. Et lorsque vous avez terminé, sortez simplement votre téléphone, repliez le contrôleur et rangez le Kishi pour plus tard.

Le Razer Kishi est un excellent contrôleur à part entière, mais il existe des problèmes de compatibilité pour ceux qui ont des téléphones plus gros comme le Samsung Galaxy Z Fold 3. C’est là qu’un contrôleur comme le Gamesir X2 entre en jeu, car le contrôleur peut s’étendre pour tenir assez beaucoup n’importe quel téléphone. Il existe deux versions disponibles, l’une qui se connecte via Bluetooth, mais nous préférons la version USB-C simplement pour réduire les problèmes de latence potentiels.

