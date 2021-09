Meilleurs contrôleurs PC 2021 : les meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux PC

Si vous voulez vraiment vous sentir connecté à vos jeux, considérez l’un des meilleurs contrôleurs pour PC comme votre prochain investissement, que vous ayez l’un des meilleurs PC de jeu ou un plus ancien qui puisse encore le couper. Alors que les meilleures souris de jeu et les meilleurs claviers de jeu sont plus rapides, plus précis et plus riches en fonctionnalités que jamais, une manette de jeu offre une expérience unique et transparente qui est inégalée.

Les meilleurs contrôleurs PC sont particulièrement utiles pour les RPG d’action et les jeux de combat qui nécessitent des réactions instinctives. Cela est dû au fait que vous n’utiliserez que le pouce, l’index et le majeur pour un temps de réponse plus rapide et plus efficace. En raison de leur conception plus basique, ces contrôleurs auront l’impression d’être connectés à vos doigts.

Ils sont incroyablement intuitifs à utiliser même si vous débutez dans les jeux PC avec une manette. Étant donné que la plupart des meilleurs jeux PC sont déjà compatibles, connecter un contrôleur au PC est souvent aussi simple que de le brancher. Même si vous jouez à certains des meilleurs jeux PC gratuits et aux meilleurs jeux gratuits sur Steam, vous devriez être capable de plonger directement avec une manette de jeu.

Parfois, un contrôleur est la meilleure solution. Alors, complétez votre arsenal de périphériques de jeu avec l’un des meilleurs contrôleurs de jeu PC ci-dessous. Peu importe que vous recherchiez quelque chose de basique pour vous lancer dans cette prochaine session de jeu ou quelque chose de riche en fonctionnalités, il y a quelque chose ici qui répondra à vos besoins.

La manette sans fil Xbox est aussi universelle que possible. (Crédit image : Microsoft)

1. Manette sans fil Microsoft Xbox

L’étalon-or

Caractéristiques

Connectivité : filaire, Bluetooth

Caractéristiques : poignée texturée, casque stéréo 3,5 mm, batterie remplaçable

Raisons d’acheter

+Confortable+Abordable

Raisons à éviter

– Peu de fonctionnalités

Le contrôleur Xbox de Microsoft est la règle par laquelle les autres contrôleurs de jeu PC sont mesurés depuis l’époque de la Xbox 360, et pour une bonne raison. Il est confortable et lourd avec une disposition des boutons qui semble naturelle. La version la plus récente – conçue pour la console Xbox One – réitère tout ce qui a rendu le modèle de la dernière génération si génial en ajoutant des pare-chocs d’épaule plus cliquables et un pavé directionnel considérablement amélioré.

Le sans fil Bluetooth intégré facilite le couplage avec votre ordinateur de bureau, et le prix est très attractif pour les consommateurs à petit budget. Il est également disponible dans une variété de couleurs et de motifs, ce qui signifie que vous trouverez probablement quelque chose qui correspond à votre plate-forme. Et, même s’il n’y a pas de schéma de couleurs dans lequel vous êtes, Microsoft vous permettra de le personnaliser via le Xbox Design Lab. Ce contrôleur est aussi universel que possible, ce qui en fait un choix fantastique pour à peu près n’importe quelle configuration et l’un des meilleurs contrôleurs PC de 2021.

Si vous recherchez la manette la plus riche en fonctionnalités disponible pour votre PC, la manette sans fil Xbox Elite est votre meilleur choix (Crédit image : Microsoft)

2. Manette sans fil Microsoft Xbox Elite

Le roi du luxe

Caractéristiques

Connectivité : filaire, sans fil (via adaptateur)

Caractéristiques : composants interchangeables, grondement haptique, casque 3,5 mm, personnalisation poussée

Raisons d’acheter

+Des tonnes de fonctionnalités et de personnalisation + Logiciel fantastique

Raisons à éviter

– Très cher

Version premium de la manette Xbox One, la manette sans fil Xbox Elite mérite certainement son surnom. Il comporte un nombre énorme de mises à niveau par rapport au contrôleur Xbox standard, telles qu’une disposition de composants interchangeables et des boutons de palette au verso. Il existe également un régulateur de déclenchement que vous pouvez activer pour des pressions de déclenchement plus sensibles. C’est plus du double du prix, cependant, c’est donc un produit destiné directement à ceux d’entre nous qui veulent vraiment profiter des niveaux de personnalisation du clavier.

Le contrôleur Elite comprend des fonctionnalités logicielles vraiment impressionnantes, qui vous permettent de modifier et d’affiner presque tous les aspects du jeu. Ici, vous pouvez personnaliser de nombreux profils différents, dont le contrôleur peut en contenir deux à tout moment, vous permettant de passer de l’un à l’autre en appuyant simplement sur un interrupteur. Si vous recherchez le contrôleur le plus riche en fonctionnalités disponible pour votre PC, c’est votre meilleur pari, à condition que vous soyez prêt à débourser de l’argent.

Le Logitech F310 est un bon choix pour une alternative peu coûteuse à une souris et un clavier. (Crédit image : Logitech)

3. Logitech F310

La solution budgétaire ultime

Caractéristiques

Connectivité : filaire

Fonctionnalités : boutons programmables, commutateur DirectInput pour une utilisation avec des jeux plus anciens et modernes

Raisons d’acheter

+Très bon marché +Fonctionnellement simple

Raisons à éviter

-Un peu petit

Si vous êtes à la recherche du meilleur contrôleur PC qui ne vous ruinera pas, il est difficile de battre le F310 de Logitech. Il est peut-être basique dans son exécution et ses fonctionnalités, mais il y a quelque chose à dire sur la nature sans fioritures de cette option bon marché. Branchez-le simplement via USB et vous êtes prêt à partir. Compte tenu de la surabondance d’options de personnalisation et de fonctionnalités de tous les contrôleurs haut de gamme, le F310 est étrangement rafraîchissant. Il dispose également d’un pavé directionnel admirable et d’une excellente disposition des boutons.

Comme on pouvait s’y attendre, le prix est livré avec un certain nombre de compromis. Premièrement, le contrôleur est plutôt léger, ce qui confère une qualité malheureusement fragile à l’expérience de jeu avec. De plus, sans fonctionnalité sans fil, l’interface du cordon peut être loin d’être idéale pour certains. C’est aussi un peu les mains petites et les plus grandes sont susceptibles de lutter un peu. Néanmoins, compte tenu de ces mises en garde, le F310 est un bon choix pour une alternative peu coûteuse à une souris et un clavier.

Le Sony DualShock 4 est doté de sticks analogiques tactiles avec juste assez de résistance. (Crédit image : Sony)

4. Sony DualShock 4

Le contrôleur de mouvement

Caractéristiques

Connectivité : sans fil

Caractéristiques : casque 3,5 mm, pavé tactile, capacités de contrôle de mouvement

Raisons d’acheter

+D-pad confortable et fantastique +Commandes de mouvement

Raisons à éviter

-Boutons d’épaule apparents

Le DualShock 4 est le meilleur contrôleur de Sony à ce jour, et heureusement pour nous, il est compatible avec toute la bibliothèque de jeux de Steam. Très confortable dans les mains, le DualShock 4 dispose de sticks analogiques tactiles avec juste ce qu’il faut de résistance, et peut-être le meilleur pad directionnel de tous les temps. Il dispose également d’une technologie de mouvement compatible avec un nombre surprenant de jeux, vous permettant de vous diriger dans des jeux de course ou de viser des tireurs en déplaçant le contrôleur.

Il y a quelques problèmes, cependant. Plus particulièrement, les boutons d’épaule exposés permettent de les cogner accidentellement facilement sur le bureau. Le caoutchouc des sticks analogiques a également tendance à déteindre après une utilisation prolongée. Pourtant, le contrôleur de Sony se classe parmi les meilleures options pour les jeux PC basés sur un contrôleur.

Le savoir-faire du 8BitDo SN30 Pro est étonnamment solide, surtout compte tenu de son prix abordable. (Crédit image : 8BitDo)

5. 8BitDo SN30 Pro

Le champion du rétro

Caractéristiques

Connectivité : filaire, Bluetooth

Caractéristiques : Rumble, bouton de capture d’écran, bouton turbo

Raisons d’acheter

+Robuste +Design rétro

Raisons à éviter

-Petit et légèrement inconfortable

Le fabricant de périphériques 8BitDo s’est fait un nom sur des designs rétro qui s’appuient fortement sur la nostalgie, et le SN30 Pro porte son inspiration sur sa manche. Inspiré des contrôleurs Super Nintendo à l’ancienne, il est idéal pour la bibliothèque toujours croissante de jeux d’inspiration rétro du PC, même s’il ne plaît pas nécessairement à tout le monde. La disposition des boutons sera instantanément familière à tous ceux qui ont grandi avec les plateformes 2D et les JRPG.

Le savoir-faire du SN30 Pro est étonnamment solide, surtout compte tenu de son prix abordable. Il arbore également une paire de sticks analogiques si vous souhaitez l’utiliser pour les tireurs modernes ou les jeux d’action, bien que nous ne le recommandions pas. Son petit facteur de forme le rend inconfortable dans la main lors de sessions prolongées et de jeux plus basés sur les contractions. Quoi qu’il en soit, il existe un certain nombre de jeux qui bénéficieraient de la touche authentiquement rétro que le SN30 apporte au bureau. Cela seul en fait l’un des meilleurs contrôleurs PC du moment.

