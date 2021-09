Meilleurs contrôleurs pour Xbox Cloud Gaming (xCloud) sur iOS 2021

Meilleur

Les jeux mobiles se sont beaucoup améliorés récemment avec la sortie de Xbox Cloud Gaming (xCloud) sur iOS. Le seul problème est que bon nombre des meilleurs jeux sur iOS nécessitent que vous ayez un contrôleur quelconque pour jouer. Il existe des centaines d’options parmi lesquelles choisir, mais seules quelques-unes offrent les commodités et le confort dont vous avez besoin. Ce sont les meilleurs contrôleurs pour Xbox Cloud Gaming (xCloud) sur iOS.

Meilleur dans l’ensemble : Backbone One pour iOS

Source : Joe Wituschek / iMore

Vous ne pouvez vraiment pas battre le Backbone One en termes de commodité et de compatibilité iPhone. Il a été créé spécifiquement pour les appareils iOS, après tout, et ne fonctionne même pas avec Android. La meilleure partie est qu’il maintient votre iPhone en place au centre avec un contrôleur de chaque côté, ce qui le fait ressembler beaucoup à un commutateur Nintendo. De cette façon, vous pouvez toujours voir les boutons et l’écran d’un coup d’œil tout en tenant facilement votre téléphone dans vos mains. Il y a un dongle de foudre à l’intérieur du contrôleur, et vous pouvez connecter un chargeur à un port extérieur pour une charge directe pendant que vous jouez.

Lorsque vous connectez le Backbone pour la première fois à votre téléphone, une notification apparaîtra vous demandant de télécharger l’application Backbone. Ce logiciel n’est pas nécessaire pour utiliser la manette, mais il crée une interface qui vous permet de passer facilement d’un jeu à l’autre. À bien des égards, il fonctionne comme l’écran d’accueil d’une console et améliore vraiment l’expérience. L’application vous permet également de régler les paramètres, les options de chat vocal et de vous connecter avec d’autres utilisateurs de Backbone.

Il n’y a vraiment que deux inconvénients à connaître. Le plus flagrant étant qu’il s’agit d’un appareil très coûteux, même si je considère que cela en vaut la peine si vous jouez régulièrement à xCloud. Deuxièmement, en raison de la nature de la façon dont il se connecte à votre iPhone, il sera un peu bancal. C’est assez standard pour les contrôleurs de téléphone de ce type, mais quelque chose qui pourrait néanmoins vous déranger.

Avantages:

Créé pour les iPhones Design confortable Taille compacte Logiciel incroyable Charge directe

Meilleur dans l’ensemble

épine dorsale un

Transformez votre téléphone en commutateur

Insérez votre iPhone, connectez-y la manette via Bluetooth et vous êtes prêt à jouer à vos jeux Xbox Game Pass préférés.

Meilleur rapport qualité/prix : Razer Kishi pour manette iOS

Source : Rebecca Spear / iMore

Le Razer Kishi est en fait le contrôleur que j’utilise moi-même. Tout ce que j’ai à faire est de glisser mon iPhone au centre, puis les côtés du dongle et du contrôleur le maintiennent en place. J’aime vraiment la disposition et la sensation des boutons dans mes mains. Il y a des inserts en caoutchouc amovibles de chaque côté, que j’échange pour s’adapter à mon appareil spécifique. Il est compatible avec de nombreux iPhones, mais d’après mon expérience limitée, j’ai remarqué qu’il convient mieux à certains téléphones qu’à d’autres.

Il existe également une application Razer compatible, mais ce n’est pas si génial. Cependant, vous pourrez interagir avec les menus Apple Arcade et xCloud sans problème. J’aime le fait que ce contrôleur propose une charge directe, donc je peux continuer à jouer et le faire charger si la batterie devient faible. Comme pour tout contrôleur mobile qui se fixe de cette façon, il est un peu bancal, mais rien d’anormal. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le contrôleur se réduit à une forme plus compacte et se glisse facilement dans des sacs ou de grandes poches pour le transport. Ainsi, je peux l’emmener partout avec moi.

Le Razer Kishi est sorti il ​​y a quelques années et est devenu l’un des contrôleurs mobiles les plus populaires sur le marché. Parce qu’il ne s’agit plus d’un nouveau produit, la plupart des magasins ont un peu baissé le prix. Assurez-vous simplement d’acheter la version iOS et non celle d’Android, car cela détermine le type d’ajustement et de dongle intérieur que vous recevez.

Avantages:

Se fixe directement à l’iPhone Les boutons et les joysticks se sentent bien Charge passthrough Installation facile

Les inconvénients:

Une application un peu bancale n’est pas géniale

Meilleure valeur

Razer Kishi pour iOS

Contrôleur mobile pratique

Glissez votre iPhone au milieu de cette manette et vous êtes prêt à partir. Les boutons sont agréables et le design est intuitif.

Meilleure compatibilité : manette Xbox One

Source : Rebecca Spear / iMore

Étant donné que la même entreprise fabrique le contrôleur Xbox One, vous pouvez vous attendre à ce qu’il fonctionne très bien avec tous les jeux xCloud. De plus, Microsoft sera en mesure d’aider à la fois au dépannage du contrôleur et du jeu si nécessaire. Les boutons s’enfoncent en douceur et il s’associe facilement avec à peu près n’importe quel appareil de jeu. Le dos est texturé et le contrôleur a également un bon poids. Cependant, il fonctionne avec deux piles AA, vous devrez donc être prêt à les remplacer le moment venu.

Beaucoup de gens pensent que c’est le meilleur contrôleur de console jamais conçu. En fait, de nombreux autres contrôleurs auraient obtenu leur conception en copiant celui-ci. On dit souvent que c’est la meilleure option pour les personnes ayant de plus grandes mains, donc si c’est vous, cela pourrait valoir la peine d’y aller. Vous devrez acheter un clip pour téléphone ou un support pour iPhone pour l’utiliser plus facilement. Sinon, vous regarderez l’écran inconfortablement pendant des heures.

L’un des plus grands avantages du contrôleur Xbox One est qu’il est disponible en plusieurs couleurs magnifiques, vous pouvez donc choisir le look que vous préférez. Les contrôleurs Xbox Series X/S fonctionnent également, mais ils sont plus coûteux et plus difficiles à obtenir pour le moment, je recommande donc avant tout le contrôleur Xbox One.

Avantages:

De belles options de couleurs Une sensation agréable dans vos mains Créé par Microsoft

Les inconvénients:

Vous aurez besoin d’acheter un clip de téléphone Utilise des piles AA

Meilleure compatibilité

Manette Xbox One

Fabriqué par Xbox pour Xbox

Avec de belles options de couleurs, un poids élevé et un design incroyable, le contrôleur Xbox One est parfait pour tout joueur xCloud.

Meilleure batterie intégrée : manette PS4 DualShock

Source : Rebecca Spear / iMore

Microsoft a beaucoup fait pour rendre le Xbox Game Pass accessible à plus de joueurs, notamment en rendant le contrôleur PS4 DualShock compatible avec xCloud. Il y a un débat houleux pour savoir si le contrôleur Xbox ou le contrôleur PS4 se sent mieux entre vos mains. Mais vraiment, cela se résume à une préférence. Une fois que vous l’avez, tout ce que vous avez à faire est de connecter votre iPhone au contrôleur PS4, et vous devriez être prêt à partir.

Notez que xCloud fonctionne également avec la manette PS5 DualSense. Cependant, aucun retour haptique ne peut être ressenti lors de son utilisation. Étant donné que les contrôleurs PS4 sont moins chers et plus faciles à obtenir pour le moment, je les recommande plutôt que le contrôleur PS5. Sauf si vous en avez déjà un, bien sûr.

Cependant, vous aurez besoin d’une sorte de support pour iPhone ou de clip de téléphone pour le rendre plus pratique à utiliser. Sinon, vous devrez soutenir votre téléphone ou le regarder d’en haut, ce qui n’est pas l’angle le plus confortable pour les longues périodes. Il peut durer de quatre à huit heures avec une seule charge et se recharge à l’aide d’un câble micro USB.

Avantages:

Les boutons et les joysticks fonctionnent de manière fiable Une sensation agréable dans vos mains* Beaucoup de couleurs Batterie interne

Les inconvénients:

Vous voudrez acheter un clip de téléphone ou un support

Meilleure batterie intégrée

Manette PS4 DualShock

Jouez avec votre favori

Le DualShock est le contrôleur préféré de nombreux joueurs. Si vous savez que vous aimez la sensation, cela fonctionnera très bien avec xCloud.

Idéal pour les jeux rétro : 8Bitdo Sn30 Pro+

Source : Andrew Myrick / iMore

Le jeu rétro fait fureur en ce moment, et rien ne vaut de jouer à des titres classiques comme d’utiliser une manette au design classique. Le Sn30 Pro+ a ce boîtier gris clair avec des boutons violets et noirs, rappelant le SNES. Cependant, il dispose également de commodités modernes telles que des sticks analogiques, des déclencheurs et des poignées.

Les boutons peuvent être remappés pour s’adapter à vos préférences, et le Bluetooth permet de se connecter facilement à votre iPhone et donc au Xbox Game Pass (xCloud). Il dispose d’un port de charge USB-C et durera jusqu’à 20 heures avant d’avoir besoin d’être rechargé. Notez qu’un clip de jeu mobile n’est pas inclus et devra être acheté séparément.

Avantages:

Design classique Logiciel de cartographie Port de charge Bluetooth USB-C 20 heures d’autonomie

Les inconvénients:

Doit acheter le clip de jeu séparément

Idéal pour les jeux rétro

8Bitdo Sn30 Pro+

Comme une manette SNES

Avec la coloration grise et violette et le placement classique des boutons, cette manette ressemble à une manette SNES de la génération actuelle.

Idéal pour les propriétaires de consoles : PowerA MOGA Mobile Gaming Clip

Source : Richard Devine / iMore

Dans notre revue PowerA MOGA Mobile Gaming Clip, nous avons déclaré qu’il s’agissait du clip de téléphone à obtenir pour xCloud, et nous le pensions. Il est officiellement autorisé pour une utilisation avec la manette Xbox One. Cela signifie qu’il s’adapte parfaitement dessus et qu’il est facile à désinstaller lorsque vous avez terminé. De plus, il est compatible avec une large gamme d’iPhones.

Il existe de nombreux autres clips de jeu, comme le clip de jeu mobile Otterbox. Pourtant, l’option de PowerA est abordable et s’adapte mieux à la Xbox One que beaucoup d’autres. Cela signifie qu’il maintiendra votre iPhone de manière plus sûre sans vaciller presque autant. Vous devrez incliner et ajuster le positionnement de l’écran pour une meilleure expérience. Cependant, comme le contrôleur se trouve sous le téléphone, il peut parfois masquer votre vue des boutons.

Si vous avez déjà une autre console dans votre maison, comme la PS4 ou la Nintendo Switch, il existe probablement un clip de téléphone que vous pouvez utiliser avec ces contrôleurs. Cependant, celui-ci est spécifiquement conçu uniquement pour Xbox One.

Avantages:

Pas cher Grande compatibilité Possibilité d’incliner l’écran Fonctionne avec la manette Xbox One

Les inconvénients:

Peut masquer la vue des boutons Ne fonctionne pas avec d’autres contrôleurs

Idéal pour les propriétaires de consoles

Clip de jeu mobile PowerA MOGA

Lorsque vous avez déjà un contrôleur

Si vous avez déjà une Xbox One dans votre maison, cela vous permettra de connecter le contrôleur directement à votre téléphone pour un jeu facile.

En bout de ligne

Si vous voulez le meilleur contrôleur pour Xbox Cloud Gaming (xCloud) sur iOS, vous devriez vraiment vous procurer le Backbone One. Il a été créé spécifiquement pour les iPhones et a obtenu l’approbation de milliers de joueurs mobiles. Vous pouvez l’emballer et l’emporter partout avec vous ou même charger votre iPhone pendant qu’il est installé.

Si vous recherchez une manette de jeu plus traditionnelle, vous ne pouvez pas vous tromper avec la manette Xbox One. Après tout, Microsoft l’a créé pour Xbox et devrait avoir la meilleure compatibilité de toutes les options disponibles.

Pour ceux d’entre vous qui ont déjà une console Xbox One chez vous, le clip de jeu mobile PowerA MOGA vous permettra de connecter votre manette Xbox One préférée à votre téléphone. Cela rend le jeu mobile incroyablement facile et est beaucoup moins cher sur le portefeuille que les autres options disponibles.

