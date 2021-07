Meilleurs contrôleurs pour Xbox Game Pass (xCloud) pour Android 2021

Meilleur

manettes pour Xbox Game Pass (xCloud) pour Android Android Central 2021

Lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux via le nouveau service bêta de Microsoft, autrefois connu sous le nom de Project xCloud, vous aurez besoin du meilleur téléphone pour le streaming. Il existe également de nombreux titres parmi lesquels choisir, alors assurez-vous de vérifier les meilleurs jeux Game Pass auxquels vous pouvez jouer sur votre téléphone. Mais pour les contrôleurs, il y en a beaucoup qui feront l’affaire. Ce sont nos choix pour le meilleur autour.

Meilleur contrôleur global: Razer Kishi Mobile Game Controller



Choix du personnel

La meilleure option en matière de vrai jeu mobile, le Razer Kishi transforme votre téléphone en une machine de type Switch. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se replie petit, parfait pour être rangé dans un sac. Il dispose également d’un pass-through USB-C pour que vous puissiez charger votre téléphone pendant que vous jouez. Dans l’ensemble, la qualité est bonne avec des boutons solides et cliquables et une excellente ergonomie. Celui-ci est difficile à battre.

Une option incroyable : le contrôleur de jeu mobile GameSir X2 Type-C



La manette Gamesir X2 est l’une des meilleures du marché en ce moment et nous a séduits dans notre test de la manette. Non seulement il est incroyablement polyvalent, mais il en fait un compagnon incroyablement léger et solidement construit, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous essayez de jouer. Avec votre téléphone clipsé, le Gamesir X2 reflète presque une Nintendo Switch et devrait jouer extrêmement facilement pour tous les joueurs qui connaissent déjà la console de Nintendo.

60 $ chez Best Buy

Idéal pour les joueurs rétro : RunSnail 8Bitdo SN30 Pro Manette Bluetooth sans fil



Vous avez envie d’une manette de style rétro pour vos besoins de jeu modernes ? Alors ne cherchez pas plus loin que le nouveau SN30 Pro de 8BitDo. Arborant ce look classique avec un thème Xbox contemporain, le SN30 Pro est également le meilleur rapport qualité-prix de notre liste aujourd’hui. Il comprend un clip pour monter votre téléphone sur le contrôleur, jusqu’à 18 heures d’autonomie et des boutons remappables. C’est vraiment une bonne affaire.

Une autre valeur impressionnante : le contrôleur de jeu sans fil SteelSeries Stratus Duo



Si vous recherchez l’un des meilleurs rapports qualité-prix, ne cherchez pas plus loin que le SteelSeries Stratus Duo. Il peut se connecter à votre PC avec l’adaptateur inclus, mais nous sommes plus intéressés par ses capacités de jeu Android. C’est un très bon contrôleur avec une excellente qualité de construction. Vous aurez cependant besoin du clip supplémentaire (vendu séparément) si vous souhaitez attacher votre téléphone.

Un classique réinventé : Microsoft Xbox Core Controller



En parlant de Xbox Game Pass, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec le nouveau contrôleur Xbox Core. C’est l’une des meilleures options ergonomiques sur le marché, et il y a une raison pour laquelle vous voyez autant de copieurs. Il se marie parfaitement avec votre téléphone, se sent bien dans la main et fonctionne tout simplement. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire sur ce contrôleur, mais même si ce n’est pas le meilleur rapport qualité-prix, c’est toujours une excellente option pour tout le monde.

Pack avancé : PowerA MOGA XP5-X Plus



PowerA n’est pas assis sur le lancement du jeu en nuage Xbox. Non, il sort tout droit de la porte avec l’un de ses poids lourds. Le MOGA XP5-X Plus est similaire au contrôleur Xbox One, mais il contient un clip inclus et une banque d’alimentation pour une expérience de jeu mobile ultime. Pour ce que vous obtenez, c’est une très bonne affaire, surtout si vous aimez l’apparence du contrôleur Xbox One et que vous voulez cette esthétique Xbox supplémentaire.

Plus compact : 8Bitdo N30 Pro 2



Alors que le 8Bitdo SN30 Pro peut être le meilleur pour la plupart, le N30 Pro 2 est une option convaincante car il est un peu plus compact et se décline en quelques couleurs différentes. C’est l’un des contrôleurs officiellement vérifiés par Microsoft pour être compatible avec Xbox Cloud Gaming, et il est suffisamment compact pour être jeté dans votre sac afin que vous puissiez l’emporter partout.

40 $ chez Amazon 35 $ chez Walmart

Une option improbable : Sony DualSense



Lorsque vous examinez les contrôleurs pour Xbox Cloud Gaming, vous ne pensez peut-être pas que le DualSense est exactement compatible. Mais ce n’est pas le cas, car le DualSense s’associe à votre téléphone comme n’importe quel autre contrôleur Bluetooth. Vous devrez peut-être simplement vous assurer que les boutons sont correctement configurés avant de vous lancer.

Pour les professionnels : Manette Elite Series 2 – Noir



La manette Xbox Elite est conçue pour les joueurs professionnels, et ce n’est pas exactement le cas d’utilisation parfait pour Xbox Cloud Gaming. Mais si vous voulez le meilleur contrôleur Xbox que l’argent puisse acheter pour l’utiliser avec votre PC, Xbox et smartphone, il n’y a rien de mieux que le contrôleur Elite.

180 $ chez Amazon 180 $ chez Microsoft

Meilleur clip: Clip de jeu mobile PowerA MOGA



Si vous avez choisi la manette Xbox One, nous vous recommandons fortement d’utiliser un clip pour monter votre téléphone sur la manette. Cela rend simplement le jeu plus pratique et confortable. À cette fin, notre recommandation de clip est le bien nommé PowerA MOGA Mobile Gaming Clip. Il se clipse simplement sur votre contrôleur Xbox One, puis attache votre téléphone. À partir de là, ajustez l’angle à la position souhaitée et vous êtes prêt à partir.

Vous avez de nombreuses options pour trouver les meilleurs contrôleurs pour Xbox Game Pass

Xbox Game Pass lancer le cloud gaming pour Android est un gros problème, et nous en sommes très enthousiastes. Cependant, l’une des principales exigences de Microsoft pour jouer aux jeux Game Pass sur votre appareil est que vous aurez besoin d’un contrôleur externe, car seuls quelques jeux incluent une couche d’entrée tactile. Donc, à cette fin, notre premier choix est le Razer Kishi. C’est une bête polyvalente et un vrai plaisir à utiliser.

Ensuite, si vous voulez quelque chose qui ne vous coûtera pas une tonne, alors le 8BitDo SN30 Pro est fait pour vous. Que vous aimiez ou non le style rétro, c’est toujours le meilleur rapport qualité-prix de cette liste. Non seulement le contrôleur se couple via Bluetooth, mais il comprend un clip pour tenir votre téléphone pendant que vous jouez.

Enfin, il est difficile de se tromper avec le contrôleur Xbox Core et un clip, mais nous pensons que le PowerA MOGA XP5-X Plus est la meilleure option. Non seulement vous obtenez la même ergonomie et la même sensation, mais vous obtenez un clip inclus et une banque d’alimentation de 3 000 mAh. Pour son prix, c’est une offre nettement meilleure que la manette Xbox One standard. Quoi qu’il en soit, il est difficile de faire un mauvais choix ici.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Pratique

Préparez-vous pour la PS5 avec ces contrôleurs

Avec une nouvelle génération de jeux viennent de nouveaux jeux et un nouveau matériel, mais certains de vos anciens contrôleurs peuvent être utilisés avec la PS5 – en quelque sorte. Voici les meilleurs contrôleurs PS5 que vous devriez saisir.