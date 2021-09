Meilleurs contrôleurs tiers pour Nintendo Switch 2021

Meilleur

manettes tierces pour Nintendo Switch iMore 2021

Les Nintendo Switch Joy-Cons sont des contrôleurs fantastiques, mais ils sont chers. Certains des meilleurs contrôleurs tiers Switch peuvent être de meilleures options. Que vous préfériez le plus petit Joy-Cons ou le plus lourd contrôleur Pro, chacun a sa préférence. Si vous voulez un contrôleur de jeu plus traditionnel pour votre Switch et que vous voulez dépenser moins d’argent, vous avez d’autres options. Voici nos contrôleurs tiers préférés pour Nintendo Switch.

Contrôleur sans fil solide : Contrôleur sans fil amélioré PowerA



Le favori du personnel

Il s’agit probablement de la meilleure manette tierce Switch, car c’est la plus proche de la manette Nintendo Pro. Il est sans fil et dispose de commandes de mouvement, de 30 heures d’autonomie et de la même disposition que le contrôleur Pro pour le Switch. Comme les autres contrôleurs de PowerA, il prend également deux piles AA.

Écouteurs s’il vous plaît ! : Contrôleur audio filaire PDP Faceoff Deluxe+



Il s’agit de la première manette Nintendo Switch à disposer d’une prise casque. N’est-ce pas? Cela aurait dû être fait plus tôt ! Vous pouvez régler le volume de la musique pendant le jeu en utilisant le D-pad, et il existe des façades interchangeables. De plus, vous ne vous sentirez pas trop attaché car il est livré avec un câble de 10 pieds.

25 $ chez Amazon À partir de 25 $ chez Walmart

Copies Joy-Con: KINVOCA Joycon Pad



Si vous devez remplacer vos Joy-Cons ou si vous souhaitez un ensemble supplémentaire pour les jeux multijoueurs, cette paire de contrôleurs fera l’affaire. Ils glissent sur et hors de votre Switch, incluent des commandes de mouvement et même un grondement. Choisissez parmi six options de couleurs différentes.

À partir de 37 $ sur Amazon

Manette de jeu sans fioritures : manette de commutation filaire HORIPAD pour Nintendo



Si vous êtes d’accord pour sacrifier le grondement, le contrôle des mouvements et les capacités NFC, la manette câblée Nintendo Switch HORIPAD est une option très économique. Il est livré avec un câble de 10 pieds, ce qui le rend suffisamment long pour être assis à une distance confortable de votre téléviseur. Il dispose également d’un pavé directionnel détachable, vous pouvez donc choisir entre celui-ci ou des boutons.

20 $ chez Amazon 20 $ chez Walmart

Option filaire abordable : contrôleur PowerA Wired Plus



Le câble inclus mesure 8 pieds de long, ce qui vous donne une longueur suffisante. De plus, les sticks analogiques sont disponibles en trois tailles différentes, ce qui vous permet de personnaliser la sensation de sensibilité physique. Malheureusement, la manette filaire PowerA ne prend pas en charge NFC (donc pas d’amiibo) et n’a pas de commandes de mouvement.

Sensation GameCube classique : contrôleur de style GameCube sans fil PowerA



Le contrôleur GameCube régnera toujours en maître pour certains fans de Nintendo, et le contrôleur de style GameCube sans fil PowerA apporte ce style et cette sensation classiques à la Nintendo Switch. Avec des commandes de mouvement à bord, cela ressemble beaucoup plus à une manette Nintendo Switch qu’à d’autres manettes de jeu. Cependant, il n’y a pas de capacités de grondement ou de NFC. De plus, au lieu d’être rechargeable, il a besoin de deux piles AA.

Parfait pour les jeux rétro : manette Bluetooth sans fil 8Bitdo SN30 Pro avec manette de jeu classique



La Nintendo Switch propose une tonne de jeux rétro et de style rétro disponibles dans le Nintendo eShop, alors pourquoi ne pas utiliser une manette qui incarne parfaitement cette nostalgie ? Les boutons de sélection et de démarrage fonctionnent respectivement comme les boutons – et +, et le 8Bitdo SN30 ajoute même deux joysticks pour que vous puissiez jouer à tous vos jeux comme un contrôleur Pro.

57 $ sur Amazon

Utilisez votre propre contrôleur : Mayflash Magic-NS



Peut-être faites-vous partie de ces gens qui sont totalement amoureux de la manette Xbox ou même de la PS5 DualShock. Ou peut-être que vous ne voulez tout simplement pas acheter un contrôleur de plus. Heureusement pour vous, il existe une solution qui vous permet d’utiliser ces contrôleurs avec votre Switch. Le Magic-NS permet une connexion sans fil pour les contrôleurs PS5, PS4, PS3, Wii U Pro, Xbox One S ou Xbox Series X, afin que vous puissiez jouer confortablement avec n’importe lequel de ces contrôleurs familiers !

20 $ sur Amazon

Prendre le contrôle

La Nintendo Switch est une console incroyable, et elle peut être encore mieux appréciée avec la manette appropriée. Une manette d’apparence conventionnelle est essentielle pour les jeux multijoueurs, les jeux de tir et les RPG d’action. D’un autre côté, si vous obtenez l’un des meilleurs contrôleurs tiers Switch, il n’est pas nécessaire d’en offrir plus pour le contrôleur Pro si vous ne le souhaitez pas.

Notre recommandation numéro un est la manette sans fil Nintendo Switch de PowerA en raison de sa conception ergonomique et légère. Il se sent bien dans des mains de taille adulte et offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour une session de jeu intense. Gardez juste à l’esprit qu’il ne prend pas en charge les amiibo.

Si vous préférez quelque chose d’un peu moins cher, jetez un œil à la manette HORIPAD Wired Nintendo Switch. C’est l’un des contrôleurs les moins chers de cette liste, mais vous offrira toujours une meilleure expérience de jeu que les Joy-Cons. Maintenant, lancez-vous dans le jeu !

