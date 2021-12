Meilleurs coussins de refroidissement pour MacBook Pro 2021

Meilleur

En tant que blogueurs technologiques, nous voyageons partout avec nos ordinateurs portables et savons à quel point ils peuvent devenir chauds, en particulier lors de l’exécution de programmes avec une utilisation intensive du traitement. Nous avons donc testé bon nombre des meilleurs coussins de refroidissement pour MacBook et avons trouvé le moyen idéal pour refroidir la chaleur de votre MacBook Pro. Notre favori éprouvé est le Thermaltake Massive TM.

Meilleur dans l’ensemble : Thermaltake Massive TM



Le Massive TM possède de nombreuses fonctionnalités fantastiques, comme une jauge de température, des pieds réglables et un turbo boost pour que vous puissiez refroidir les choses lorsque vous travaillez très dur. Il est également réglable pour un meilleur positionnement pendant que vous tapez.

Compact et coloré : Havit RGB



Le design minimaliste du Havit le rend idéal pour voyager avec votre MacBook Pro. Il est ultra-mince mais peut toujours gérer des ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces. Il est également équipé de ports USB supplémentaires, vous pouvez donc l’utiliser comme hub portable.

Emportez-le n’importe où : Targus Portable Chill Lap Mat



Le Targus Chill Lap Mat est un coussin de refroidissement super léger alimenté simplement en utilisant une connexion USB à votre ordinateur portable. La conception mince est facile à transporter partout où vous travaillez.

Option réglable : coussin de refroidissement pour ordinateur portable Lamicall



Pour un coussin de refroidissement qui s’adapte à la situation, le coussin de refroidissement Lamicall sert également de support réglable qui maintient également votre ordinateur portable au frais. Soulevez la plate-forme de refroidissement dans une position de visualisation confortable et branchez-la sur votre MacBook pour alimenter les ventilateurs.

Multifonctionnel : coussin de refroidissement pour ordinateur portable Kootek



Voici un coussin de refroidissement intelligent qui est livré avec des lumières LED rotatives, cinq ventilateurs et des ports USB supplémentaires pour charger des appareils supplémentaires. Il est également réglable à plusieurs hauteurs de visualisation et comprend un rangement de câble intégré.

Cloches et sifflets : TopMate C11 Laptop Cooling Pad



Voici maintenant le coussin de refroidissement qui a tout pour plaire ; six ventilateurs, un écran LED, une colonne montante réglable, des lumières amusantes et un support de téléphone intégré. Celui-ci offre également un cadre calme si le ronronnement des ventilateurs vous énerve.

En bout de ligne

Le Thermaltake Massive TM est facilement le meilleur coussin de refroidissement pour MacBook Pro avec toutes ses fonctionnalités pratiques. Si vous êtes à la recherche d’un modèle, le Massive TM devrait être votre première considération car il est efficace, ergonomique, silencieux et fait bien son travail. Ce n’est pas le moins cher, mais c’est le meilleur du lot.

Le Targus Portable Chill Lap Mat est mince et facile à emporter pour ceux qui ont besoin d’une option plus légère et plus portable. Il est également largement disponible dans plusieurs grands magasins de détail. Faites attention aux formats de taille de chacun de ces coussins de refroidissement, afin d’obtenir celui qui s’adapte parfaitement à votre Macbook.

