Meilleurs cristaux pour le Scorpion, cristaux de guérison et pierres précieuses par signe

Les Scorpions sont le signe fou, mauvais et dangereux à connaître du zodiaque. Si vous êtes un Scorpion, il est probable que vous ayez rencontré des personnes qui lèvent les sourcils ou grimacent lorsque vous révélez votre signe. Nous avons TOUS un peu peur du scorpion puissant, intrépide et légèrement occulte.

Le Scorpion est un signe d’eau, ce qui signifie que ces bbs sont intenses, intuitifs, un peu psychiques et émotionnels. Ce signe est également gouverné par deux planètes : Mars et Pluton. Mars leur apporte une puissance, une force, un courage et une ambition incroyables. Les Scorpions savent ce qu’ils veulent, croient totalement en leur capacité à y parvenir et ne laisseront personne se mettre en travers de leur chemin. Pluton leur apporte un véritable intérêt et une connexion avec le ventre de la nature humaine, la vie et la mort, l’occulte, le mystérieux, l’inconnu et ~ ce qui se cache en dessous ~. Les secrets, le crime, la psychologie et l’occultisme figurent tous dans leur historique de visionnage de Netflix.

De plus, les Scorpions sont v privés, alors oubliez de ne jamais voir cet historique de visionnage de Netflix – ils ne partagent pas leurs comptes de streaming ! Ils aiment apprendre et analyser les autres, mais ne laissent pas et ne laisseront pas ce regard curieux se poser sur leurs propres affaires. Cela peut les rendre encore plus énigmatiques et dangereux qu’ils ne le sont en réalité. Les Scorpions sont également extrêmement fiers et réagissent TRÈS mal à toute menace, déloyauté, réprimande ou défi. Réfléchissez à deux fois avant d’en croiser un : ils ne sont pas à la merci de « pardonner et oublier ».

Ces cristaux, que vous les portiez, que vous les transportiez avec vous ou que vous les exposiez dans votre maison ou votre bureau, aideront les Scorpions à dire leur vérité et à s’exprimer, à se détendre et à baisser leur garde (un peu) et à entrer davantage en contact. avec leur merveilleuse intuition. Scorpion, laissez ces cristaux illuminer votre vie !