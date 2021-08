Meilleurs crochets d’oreille pour AirPods Pro 2021

Meilleur

crochets d’oreille pour AirPods Pro iMore 2021

Bien que les AirPods Pro d’Apple soient mieux adaptés à votre oreille que les AirPod ordinaires, il y aura toujours des gens qui voudront une sécurité supplémentaire. Les meilleurs crochets d’oreille pour AirPods Pro vous donneront l’esprit tranquille et garantiront que vos AirPods Pro ne glisseront pas de vos oreilles. Bien que nous considérions certainement les AirPods Pro comme l’un des meilleurs écouteurs antibruit que vous puissiez acheter, ils doivent rester dans vos oreilles pour être efficaces.

Stabilité suprême : crochets d’oreille AhaStyle AirPods Pro



Choix du personnel

Ces crochets en silicone légers se glissent directement sur vos AirPods Pro pour les garder en toute sécurité dans vos oreilles. Disponibles en blanc ou en noir, ces crochets d’oreille sont livrés par lot de trois.

Les verrouiller: Proof Labs Ear Hooks pour AirPods Pro



Un autre ensemble de crochets d’oreille en silicone, ceux-ci offrent un confort avec des crochets flexibles et du silicone à double duromètre qui offre à la fois un ajustement sûr et un confort accru.

Acheter en gros : Crochets d’oreille en silicone OneCut pour AirPods Pro



Les crochets d’oreille se salissent ou vous pouvez les égarer car vous devez les retirer et les remettre pour charger vos AirPods Pro. Pour éviter tout tracas, pourquoi ne pas acheter cinq paires de crochets d’oreille à la fois ? Les crochets d’oreille en silicone OneCut pour AirPods Pro se placent directement dans votre oreille pour maintenir ces écouteurs bien en place. De plus, vous pouvez les obtenir en blanc, noir et même transparent.

Une approche différente : le crochet d’oreille Elago AirPods Pro



Les crochets d’oreille d’Elago se fixent à vos AirPods Pro sur la tige et peuvent fonctionner avec les AirPods de première et de deuxième génération. Ceux-ci s’accrochent autour de votre oreille externe plutôt que de reposer contre votre oreille interne.

Sécurité sans crochet : coque DamonLight AirPods Pro



Bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’un ensemble de crochets d’oreille, ces housses DamonLight aideront à sécuriser vos AirPods Pro dans vos oreilles sans avoir besoin d’un crochet intrusif et s’adapteront à votre étui AirPods Pro.

Sécurité universelle : Xoomz AirPods Ear Hooks



Fabriqués à partir d’un matériau TPU flexible, ces crochets d’oreille sont une autre paire qui fait le tour de votre oreille, plutôt que dedans, pour fixer vos AirPods Pro en place. Idéal pour les deux générations d’AirPod standard ainsi que pour les AirPods Pro.

Nos recommandations

Comme mentionné dans notre revue AirPods Pro, vos AirPods Pro cesseront de jouer de la musique lorsqu’au moins un des écouteurs quittera votre oreille. Si vous utilisez vos AirPods Pro, vous aimeriez remarquer tout de suite si l’un des bourgeons est tombé. Bien sûr, si vous obtenez les meilleurs crochets d’oreille pour AirPods Pro, vous n’aurez jamais à vous en soucier.

Si je voulais un ensemble de ceux-ci pour moi-même, je prendrais les crochets d’oreille AhaStyle AirPods Pro. Doux et flexibles, ces crochets s’adaptent parfaitement à votre oreille et sont livrés avec une pochette en silicone – et comme la plupart de ces crochets – ils ne rentrent pas dans l’étui AirPods Pro.

Si vous voulez quelque chose qui s’adaptera à votre étui AirPods Pro, consultez la couverture DamonLight AirPods Pro. Non seulement il est compatible avec les boîtiers, mais ces housses sont également disponibles en trois couleurs : blanc, noir et bleu glacier.

Bien sûr, si vous recherchez quelque chose de plus sûr mais que vous n’aimez pas la conception des crochets intra-auriculaires, donnez une chance aux crochets d’oreille Elago AirPods Pro. Ils s’accrochent autour de votre oreille, rendant vos AirPods plus semblables aux Powerbeats Pro. Pour beaucoup, y compris moi-même, c’est souvent plus confortable que les crochets intra-auriculaires et s’avère plus sûr.

