Meilleurs crochets d’oreille pour vos AirPods 2 en 2021

crochets d’oreille pour vos AirPods 2 iMore 2021

Pourquoi avez-vous besoin des meilleurs crochets d’oreille AirPods 2 ? Vous avez débattu des AirPods 1 contre AirPods2 et vous avez choisi les AirPods 2. Alors que les AirPods 2 sont des accessoires fantastiques pour votre iPhone ou iPad, vous pouvez les trouver glisser hors de vos oreilles, et la dernière chose que vous voulez est de perdre l’un des vos AirPod. Si vous cherchez quelque chose qui peut aider ces AirPods à mieux s’adapter et à rester dans vos oreilles, il existe d’excellentes options pour les crochets d’oreille et d’autres couvertures qui les rendront bien ajustés. Notez que toutes ces options conviendront toujours si vous possédez les AirPod d’origine : les AirPods 1 et AirPods 2 ont la même taille et la même forme.

Idéal pour la plupart : EarBuddyz 2.0



Les Earbuddyz 2.0 sont les meilleurs crochets d’oreille AirPods 2 pour à peu près tout le monde. Ils recouvrent l’oreillette de vos AirPod d’un silicone fin, confortable et flexible qui épouse les contours de votre oreille interne. Il vous permet de faire du jogging, de danser ou de vous déplacer sans avoir à vous soucier de la chute de vos AirPod. Il est même étiqueté « L » et « R », afin que vous ne les mettiez jamais dans la mauvaise oreille par accident.

À partir de 11 $ chez Amazon 11 $ chez Walmart

Douze en un : Ensemble d’accessoires HOOXIN AirPods



Obtenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour un prix modique : poignées, embouts, clips, sangles et peau. Quel que soit le type de crochets d’oreille ou de clips que vous voudrez peut-être essayer, vous les trouverez tous dans cet ensemble afin que vous puissiez voir ce qui vous convient le mieux. Choisissez parmi plusieurs couleurs amusantes.

À partir de 9 $ sur Amazon

Super sécurisé : AhaStyle 3 paires de crochets d’oreille AirPods



Les crochets d’oreille AhaStyle AirPods maintiendront non seulement vos AirPod dans vos oreilles grâce aux crochets d’oreille, mais amélioreront également l’isolation acoustique grâce aux embouts en caoutchouc. Vous obtenez trois paires, plus une pochette de rangement, car vous ne pouvez pas charger les AirPod avec des crochets attachés. Choisissez parmi une variété de couleurs.

9 $ sur Amazon

Achetez en vrac : OneCut 5 paires d’embouts auriculaires en silicone



Fabriqué en silicone durable et doux, le OneCut fournit un crochet confortable qui s’adapte à votre oreille pour empêcher vos AirPod de se déplacer ou de tomber. Ce qui est bien avec ces derniers, c’est que vous obtenez cinq paires pour un prix modique. Choisissez parmi une poignée d’options de couleurs.

8 $ sur Amazon

Fiable : jeu d’accessoires Filoto AirPods 2



Pourquoi s’arrêter à garder vos AirPods dans vos oreilles alors que vous pouvez avoir le package complet ? L’ensemble d’accessoires Filoto AirPods est livré avec des crochets pour maintenir vos AirPods bien ajustés, un cordon pour maintenir vos AirPods 2 attachés, un étui en silicone pour votre étui AirPods, un mousqueton pour garder vos AirPods clipsés où vous le souhaitez et un étui de transport. Choisissez parmi une vaste sélection de couleurs.

À partir de 12 $ chez Amazon 12 $ chez Walmart

Choix de remise en forme : crochets de gymnastique TEEMADE



Les crochets de gymnastique TEEMADE sont des crochets d’oreille fiables et abordables pour les personnes qui aiment faire du jogging, de la course, du vélo, et peuvent être les meilleurs crochets d’oreille AirPods 2 pour transpirer au gymnase. Des crochets plus longs font le tour de l’oreille et garantiront la sécurité de vos AirPods 2, vous n’aurez donc pas à vous soucier de leur apparition au milieu de votre routine de Zumba à la maison.

À partir de 6 $ sur Amazon

Sécurisez et écoutez votre musique préférée avec les meilleurs crochets d’oreille AirPods 2

Alors, quels seront les meilleurs crochets d’oreille AirPods 2 pour vous ? Si vous trouvez que vos AirPods 2 ont du mal à rester dans vos oreilles, l’une des options énumérées ci-dessus vous aidera sans aucun doute, mais nous adorons l’EarBuddyz 2.0. C’est un moyen très simple de vous assurer que vos AirPod restent dans vos oreilles, et ils sont assez abordables. Le silicone fournira une certaine isolation du bruit ambiant et les crochets s’insèrent confortablement dans le cartilage de votre oreille. Choisissez parmi quatre couleurs différentes : transparent, noir, joli en rose et bleu ciel.

Si vous n’êtes pas tout à fait sûr du style de crochet d’oreille que vous trouverez le plus confortable, je vous recommande l’ensemble d’accessoires HOOXIN AirPods. Ce kit comprend tous les types de crochets d’oreille et d’embouts auxquels vous pouvez penser, et son prix est abordable. Vous pouvez conserver l’ensemble complet et utiliser différents crochets pour différentes occasions ou diviser l’ensemble pour le partager avec vos amis et votre famille.

Notez que l’étui AirPods est conçu pour s’adapter parfaitement aux AirPods, donc n’importe lequel de ces skins rendra les AirPods trop volumineux pour être placés dans l’étui de chargement. Vous devrez retirer les skins de vos AirPod à chaque fois avant de charger. Vous recherchez les meilleurs boîtiers AirPods et AirPods 2 ? Nous avons ce qu’il vous faut (jeu de mots.)

