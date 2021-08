Meilleurs disques de blues d’échecs : un top 10 essentiel

Chess Records, fondé à Chicago en 1950, est l’une des maisons de disques les plus importantes de tous les temps. La société a été fondée par Leonard Chess et son frère, Phil, qui étaient tous deux des immigrants juifs de Pologne (leur nom de famille d’origine était Czyż), et la “musique de course” qu’ils ont enregistrée sonne toujours aussi fraîche que lorsqu’elle a été coupée dans cet après-midi en plein essor. ville de guerre. Les meilleurs disques de blues d’échecs ont jeté les bases du rock’n’roll tel que nous le connaissons – et leur influence continue de se faire sentir aujourd’hui.

Lorsque les gens parlent du « son des échecs », ils ne font généralement pas référence à une partie de la brillante musique rock’n’roll des débuts de Chicago – par des pionniers tels que Chuck Berry et Etta James – mais aux disques de blues de grands comme Des eaux boueuses, Loup hurlant, copain gars, et John Lee Hooker, coupés en singles et en albums via Chess ou sa filiale Checker.

La Motown de leur époque, Chess Records était la bande originale d’une grande partie de l’Amérique noire des années 50. Ici, nous choisissons 10 des meilleurs singles de blues d’échecs de tous les temps.

Muddy Waters : Je ne peux pas être satisfait

Muddy Waters a donné au label Chess son premier succès rentable avec « I Can’t Be Satisfied », une version électrifiée d’une chanson qu’il avait à l’origine jouée pour le musicologue Alan Lomax en tant que blues acoustique.

En 1948, Waters a fait une percée musicale cruciale avec cette nouvelle marque de country-blues à haute tension. La chanson est sortie chez Aristocrat Records, le nom original de Chess. Lorsque Leonard Chess a entendu Waters chanter les paroles de la chanson pour la première fois, avec une guitare slide, il a dit : « Qu’est-ce qu’il dit ? Qui va acheter ça ? Persuadé par la productrice Evelyn Arons, Leonard a tout de même pris le pari, et les 3 000 premiers exemplaires se sont vendus en une journée. Le single est maintenant salué comme l’un des premiers chefs-d’œuvre du blues de Chicago.

Eaux boueuses : Hoochie Coochie Man

Les frères Chess ont réalisé que les milliers de sudistes noirs qui avaient déménagé à Chicago pour trouver du travail paieraient pour des disques – en particulier pour la musique de Muddy Waters. Il n’est donc pas surprenant que l’artiste pionnier revendique deux des meilleurs disques de blues d’échecs de cette liste.

Au début des années 50, Waters voulait enregistrer avec un groupe et il a composé une série de superbes singles pour Chess, soutenu par des musiciens du calibre de Little Walter (harmonica), Otis Spann (piano) et le grand auteur-compositeur et producteur de blues. Willie Dixon (basse).

Ce plus brillant des groupes de blues était absolument sans égal sur ‘Hoochie Coochie man’, une composition de Dixon. Parmi les autres classiques de Waters pour les échecs de l’époque, citons « Mannish Boy » et « Rollin’ Stone », la chanson qui a inspiré le nom de l’un des groupes de rock les plus célèbres de tous les temps. Lorsque Mick Jagger et ses collègues ont fait un pèlerinage au studio de Chess dans les années 60, ils ont enregistré une piste instrumentale intitulée « 2120 South Michigan Avenue », l’adresse de la société.

Petit Walter : Juke

Le pouvoir de Petit WalterL’harmonica de ajouta de l’intensité à de nombreux disques de blues de l’époque et, en 1952, il se vit offrir la chance d’enregistrer en solo. Il a enregistré « Juke », sous le nom de Little Walter & His Night Cats, pour la division Checker des échecs, et il a atteint la première place des charts R&B en septembre de la même année, devenant le premier des 15 disques de Walter à figurer dans les charts. L’instrumental palpitant mettait en vedette Waters et Jimmy Rogers à la guitare.

Les instrumentaux ont été un élément clé du succès des premiers échecs. Les frères ont lancé le label en juin 1950 avec une ballade instrumentale du saxophoniste de jazz Gene Ammons, “My Foolish Heart”, qui a été un succès dans les charts R&B.

Lowell Fulson: Reconsidérer bébé

Le succès de Lowell Fulson en 1954, un blues de 12 mesures avec des paroles simples mais mémorables et un rythme entraînant, est devenu un standard du blues, enregistré par des artistes aussi divers que Elvis Presley, T-Bone Walker, et Eric Clapton. La chanson de Fulson a passé 15 semaines dans les charts et a été incluse dans la liste des 500 chansons du Rock And Roll Hall Of Fame qui ont façonné le rock, cimentant à jamais son statut de l’un des meilleurs disques d’échecs.

Bo Diddley : Bo Diddley

Les frères Chess savaient qu’ils étaient sur un gagnant avec le Mississippi né Bo Diddley et lui a fait signer un contrat à long terme alors qu’il était encore dans la vingtaine. Son single éponyme, également sorti sur la filiale Checker, a établi ce qu’on a appelé le “Bo Diddley Beat”, un groove d’origine africaine tonitruant. Ce disque de 1955 est devenu son single le plus vendu et présentait l’excellente face B “I’m A Man”.

Comme le disait Buddy Guy : « Phil et Leonard Chess coupaient le type de musique auquel personne d’autre ne prêtait attention.

Sonny Boy Williamson II : Ne me lancez pas à parler

Le deuxième Sonny Boy Williamson, l’homme qui a volé le surnom de son homonyme, faisait partie des artistes d’échecs qui ont enregistré des singles qui avaient également de fortes faces B. Sa chanson de 1955 “Don’t Start Me To Talkin'”, par exemple, était accompagnée de l’excellent “All My Love In Vain”. “Don’t Start Me To Talkin'”, quant à lui, est considéré par Bob Dylan être l’un des meilleurs disques de blues d’échecs proposés.

Une fois de plus, Chess a fait appel à sa liste de musiciens fantastiques – Otis Spann (piano), Muddy Waters, Jimmy Rogers (guitare), Willie Dixon (basse) et Fred Below (batterie) – pour donner le support musical parfait aux paroles imaginatives de Williamson. et un doux jeu d’harmonica.

Howlin’ Wolf: Smokestack Lightnin’

Fondateur de Sun Records Sam Phillips a déclaré que perdre Howlin’ Wolf face aux échecs était la plus grande déception qu’il ait jamais connue dans l’industrie du disque. Le chanteur, né en 1910 sous le nom de Chester Arthur Burnett, a créé son chef-d’œuvre, sa propre chanson “Smokestack Lightnin'”, en 1956, avec un groupe comprenant Willie Dixon à la basse et Otis “Smokey” Smothers à la guitare. La chanson fréquemment reprise a été un succès instantané (et a de nouveau été classée au Royaume-Uni près d’une décennie plus tard), et explique pourquoi Phillips a déclaré que la voix de Wolf “est l’endroit où l’âme de l’homme ne meurt jamais”. Wolf a enregistré de nombreux classiques qui pourraient rivaliser pour une place parmi les meilleurs disques de blues d’échecs, y compris le sensationnel “Moanin’ At Midnight” et “Sitting On Top of the World”.

Willie Dixon : 29 manières

Une partie du succès de Chess était due à l’excellent travail de Willie Dixon, l’homme d’A&R, compositeur et fixateur général. Son jeu de basse, souvent en tandem avec la batterie puissante de Fred Below, était essentiel au son des échecs. Dixon a fait irruption en 1956 avec «29 Ways», un joyau de blues au swing doux mettant en vedette un impressionnant solo de saxophone ténor (non crédité, mais censé être de Harold Ashby). Parmi les autres classiques solo de Dixon pour les échecs figurent “Crazy For My Baby” et “Walkin’ The Blues”.

John Lee Hooker : un bourbon, un scotch, une bière

John Lee Hooker a rebondi sur les maisons de disques dans les années 50, mais certains de ses singles pour Chess Records représentent son style acoustique solo inimitable : un travail de guitare saisissant combiné à des coups de pied puissants et introspectifs. Le maestro du blues a enregistré pour Chess à Chicago et Detroit dans les années 50 et 60. Son album de 1959 pour Chess, House Of Blues, en plus d’être un disque par excellence, a inspiré le nom de la chaîne de clubs de blues qui a vu le jour en Amérique du Nord dans les années 90.

Elmore James : Parle-moi bébé

En plus de superstars telles que Muddy Waters, les frères Chess avaient également dans leurs livres des musiciens de blues talentueux comme JB Lenoir, Willie Mabon, Floyd Dixon et Billy Boy Arnold. Parfois, des stars d’autres labels enregistraient pour eux, comme Elmore James, qui a fait plusieurs sessions dans les années 50 et 60.

Il a enregistré une version d’échecs de “Dépoussiérer mon balai» et, en 1960, une version émouvante de sa propre composition « Talk To Me Baby » (également connue sous le nom de « I Can’t Hold Out »), qui a ensuite été enregistrée par Canned Heat. Comme Leonard Chess l’a dit dans un discours au Rock And Roll Hall Of Fame en 1987 : « Les échecs ne sont pas seulement devenus le véritable dépositaire de la musique blues américaine, mais ils ont également présenté de la musique noire pour l’édification du public blanc à travers le monde.

Suivez la liste de lecture Chess Records Essential sur Spotify.