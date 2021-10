Meilleurs disques d’échecs rock’n’roll : un top 10 essentiel

Chess Records, le label fondé à Chicago en 1950 par les frères Leonard et Phil, s’est fait un nom avec les disques de blues avant d’exercer une influence considérable sur le monde de la musique des années 50 et 60 avec leurs disques R&B et rock’n’roll. C’était parce que Mick Jagger avait quelques albums d’échecs (par Des eaux boueuses et Chuck Berry) sous son bras dans une gare où il a été approché par un jeune homme du nom de Keith Richards. Ils se sont liés par amour de la musique et ont nommé leur groupe d’après la célèbre chanson de Muddy Waters « Rollin’ Stone ». Les meilleurs disques d’échecs rock’n’roll influencés les pierres sans fin, et c’est l’obsession des Stones pour eux qui a contribué à faire connaître le label dans le monde dans les années 60.

Les frères Chess étaient d’excellents hommes d’affaires et ils savaient comment trouver de la bonne musique et s’assurer qu’elle soit suffisamment connue pour atteindre un large public. Une grande partie du commerce du label a été faite pour le marché des jukebox, et dans Berry et certains des premiers musiciens d’échecs, ils ont trouvé des gens qui pouvaient fournir hit après hit.

Pour célébrer leur héritage durable, nous présentons 10 des meilleurs singles rock’n’roll d’échecs de tous les temps.

Jackie Brenston et ses chats Delta : Rocket 88

Au début des années 50, l’Amérique était devenue folle de « boogie ». À l’époque, Ike Turner était un jeune du Mississippi, qui agissait en tant que découvreur de talents. En 1951, il produit « Rocket 88 », interprété par le groupe de Turner, avec le saxophoniste Jackie Brenston au chant et Turner au piano. Le couple était co-auteur de la chanson. Ce n’était pas révolutionnaire et avait l’influence des groupes de boogie locaux, mais le long solo de saxophone était plus sauvage qu’un solo de Louis Jordan et Brenston grogna et hurla la voix.

Les paroles sont antérieures à certains des mélanges de métaphores sexe/voiture de Chuck Berry et « Rocket 88 » est généralement cité comme le premier single rock’n’roll, un point de repère historique qui le marque à jamais comme l’un des meilleurs rock’n’ d’échecs. rouler les records.

À cette époque, promouvoir des disques était un travail difficile. Les frères Chess ont dû partir sur la route pour livrer des disques à tous les distributeurs et DJ à leur portée et essayer de les persuader de jouer la musique. C’est exactement ce qu’ils ont fait avec « Rocket 88 ». Les stations de radio ont adoré et Chess Records a eu un hit sur les mains.

Chuck Berry : rouler sur Beethoven

Phil Chess a dit qu’il considérait Chuck Berry, pas Elvis Presley, le vrai roi du rock’n’roll, et les côtés de Chuck pour Chess Records montrent pourquoi. La première compilation d’échecs de Berry, « Twist », présente tout ce qu’il y a de bon chez lui, y compris son travail de guitare époustouflant, son chant, sa capacité d’écriture surprenante (« Retournez, Beethoven, et dites à Tchaïkovski la nouvelle ») et son pur panache.

Bien que « Roll Over Beethoven » soit une belle représentation de son travail des années 50 avec les échecs, Berry aurait facilement pu prendre les 10 emplacements dans cette liste des meilleurs disques rock’n’roll d’échecs, avec des classiques tels que « Johnny B Goode », » Maybellene », « Promised Land », « Sweet Sixteen », « School Days » et « No Particular Place To Go » étant tous des candidats dignes de ce nom. Pas étonnant John Lennon a dit : « Si vous essayiez de donner un autre nom au rock’n’roll, vous pourriez l’appeler Chuck Berry.

Etta James : Je veux juste te faire l’amour

Etta James est l’une des chanteuses préférées de Keith Richards et, comme de nombreux fans, la légende des Stones a admiré sa version de « I Just Want To Make Love To You », un Willie Dixon classique rendu célèbre par Muddy Waters.

James avait chanté des chœurs sur certains disques de Chuck Berry, dont « Back in The USA », et était très apprécié par Leonard Chess. Le copropriétaire du label était l’un des cerveaux derrière son brillant album de Muscle Shoals Tell Mama.

Dale Hawkins : Susie Q

Sous la filiale Checker Records, lancée en 1952, Chess a publié des disques de Bo Diddley et Dale Hawkins, avec doo-wop, gospel et soul. Hawkins se souvient d’avoir fait des voyages promotionnels dans des stations de disques où les frères Chess distribuaient des chaussures en alligator gratuites en récompense pour avoir joué la musique de leur label. Une chanson pour laquelle ils ont fait cela était « Susie Q », qui était un classique de style rockabilly de 1957, mettant en vedette le riff signature du guitariste d’Elvis Presley, James Burton. Il a été enregistré à la station de radio KWKH à Shreveport, en Louisiane, alors que Hawkins n’avait que 21 ans. Son statut comme l’un des meilleurs disques d’échecs rock’n’roll n’a jamais été contesté : des reprises notables de « Susie Q » incluent celles de The Rolling Stones et Creedence Clearwater Revival.

Les Moonglows : les dix commandements de l’amour

Les Moonglows ont finalement été intronisés au Rock And Roll Hall Of Fame en 2000. Le groupe, lorsqu’il était dirigé par Bobby Lester, s’est concentré sur la musique doo-wop, et leur chanson « Sincerely » a atteint la première place du classement Billboard R&B en 1954. Avec Harvey Fuqua ayant plus à dire (avant qu’il ne devienne un acteur important dans le monde de la Motown), le groupe, alors connu sous le nom de Harvey And The Moonglows, a eu un succès avec « Ten Commandments Of Love ».

Les flamants roses : (Chick-A-Boom) C’est mon bébé

Les frères Chess ont beaucoup aimé le doo-wop rock de The Flamingos – le groupe s’est produit à la bar mitzvah du fils de Leonard, Marshall – et les ont embauchés pour la filiale Chess Checker. À l’époque, certaines stations de radio limitaient le nombre de disques qu’elles jouaient à partir d’un seul label, d’où les ramifications. Lors de leur première session d’enregistrement, ils ont coupé « When », « Need Your Love » et l’enjoué « (Chick-A-Boom) That’s My Baby ».

Bobby Charles : plus tard alligator

L’auteur-compositeur-interprète reclus de Louisiane Bobby Charles (né Robert Guidry) a joué un rôle important dans le rock’n’roll à travers ses chansons – et a écrit l’un des meilleurs disques de rock’n’roll d’échecs lorsqu’il n’était qu’un adolescent. L’homme qui a écrit le Graisses Domino hit « Walking To New Orleans » et Clarence « Frogman » Henry « (I Don’t Know Why I Love You) But I Do » a également écrit « See You Later, Alligator », un succès retentissant pour Bill Haley.

En sortant d’un café un soir, Charles a crié au revoir à un ami avec : « À plus tard, alligator. Alors que la porte se refermait derrière lui, un étranger ivre a répondu: « Au bout d’un moment, crocodile. » Ce couplet l’a inspiré pour écrire sa célèbre chanson. À la demande d’un DJ local, il l’a chanté par téléphone à Leonard Chess et les frères l’ont signé pour l’enregistrer – ce qu’il a fait sous le nom de « Later Alligator » en 1955 – après avoir supposé à tort qu’il était noir.

Tommy Tucker : baskets à talons hauts

Le temps de Tommy Tucker en tant que boxeur Golden Gloves dans les années 50 (quand il était encore Robert Higginbotham) a été référencé dans son single accrocheur de 1963 « Hi-Heel Sneakers », qui est sorti sur le label Checker et a atteint le numéro 1. La chanson était plus tard couvert par Elvis Presley. Malheureusement, Tucker est décédé à l’âge de 48 ans, succombant à des vapeurs toxiques alors qu’il rénovait sa maison à New York.

Little Milton : Nous allons le faire

Little Milton était un superbe chanteur et a connu ses plus grands succès commerciaux avec « We’re Gonna Make It ». Milton avait signé avec Chess en 1961 et le succès de son premier single, « Blind Man », a convaincu Phil et Leonard qu’ils pourraient avoir un succès croisé blues-rock à la manière de Bo Diddley. Ils ont engagé Carl Smith et Raynard Miner, qui avaient écrit « Higher And Higher » de Jackie Wilson, pour composer pour lui. « We’re Gonna Make It », avec son cor audacieux et ses chants de style gospel, a été un grand succès en 1965.

Dave « Baby » Cortez : Rinky Dink

Dave Cortez a eu 79 ans en 2017, mais le musicien surnommé « Baby » n’avait que 24 ans lorsqu’il a été classé dans le Top 10 des charts pop avec la mélodie instrumentale d’orgue « Rinky Dink » pour Chess Records, en 1962. Cela s’est avéré être une nouveauté pour Les échecs et le disque sont également devenus populaires parmi les fans de catch britanniques après avoir été utilisés comme thème de l’émission ITV des années 60, Professional Wrestling, animée par Kent Walton.

