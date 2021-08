Meilleurs disques durs durcis de 2021 : le meilleur stockage à l’épreuve des chutes

Besoin d’un disque dur robuste pour le travail sur le terrain ? Les meilleurs disques durs robustes (et plus fréquemment maintenant, les disques SSD robustes) pourraient bien être ce dont vous avez besoin. Ces solutions de stockage de fichiers externes robustes présentent un certain niveau de résistance à l’eau, d’étanchéité aux chutes et à la poussière, de sorte qu’elles survivront facilement aux déversements, à la poussière et aux chocs et chocs inhabituels.

Beaucoup disposent même d’une protection de qualité militaire ou aéronautique (IP68, MIL-STD-810G) suffisante pour survivre aux intempéries et aux chutes brutales.

De tels niveaux de construction et de construction font des meilleurs disques durs durcis les solutions de stockage les plus idéales lorsque vous êtes sur le terrain. Ils seront capables de supporter à peu près tout, y compris les températures élevées et basses, ainsi que l’immersion dans des liquides.

Que vous soyez un scientifique travaillant dans des environnements difficiles ou dangereux, un professionnel des sports extrêmes ou un photographe ou vidéaste extérieur, seuls ceux-ci peuvent protéger vos fichiers importants contre les accidents et les éléments difficiles.

Assurez-vous que vos fichiers importants survivront dans les environnements les plus difficiles avec l’un des meilleurs disques durs robustes. Ceux-ci peuvent résister à des températures élevées, à des déversements de liquides, à des chocs et à des chutes, tout en préservant la sécurité de vos informations importantes.

1. Buffalo MiniStation Extreme NFC

Sécurité sans fil

Caractéristiques

Capacité : 2 To

Interface : USB 3.0

Raisons d’acheter

+Sécurité NFC+Conception robuste

Raisons à éviter

-Pas le lecteur le plus rapide

Le Buffalo MiniStation Extreme NFC est très flexible et est livré avec un boîtier robuste résistant à la poussière et à l’eau, ainsi qu’un câble USB 3.0 intégré. C’est en fait notre premier choix dans notre meilleure liste de disques durs externes.

Non seulement vos données sont protégées des chocs et des chutes grâce à la coque robuste, mais elles sont également dotées de fonctions de sécurité AES 256 bits et de fonctions NFC (Near Field Communication).

Essentiellement, il vous permet de déverrouiller le lecteur pour accéder à vos fichiers rapidement et facilement en appuyant sur la carte NFC fournie sur le corps du lecteur. Génial!

2. Adata SE730

Merveille à l’épreuve des éclaboussures

Caractéristiques

Capacité : 250 Go

Interface : USB 3.1

Raisons d’acheter

+Résistant aux éclaboussures+Rapide

Raisons à éviter

-Pas la plus grande capacité

L’Adata SE730 fait partie de notre liste des meilleurs disques durs robustes grâce à son boîtier intelligent qui utilise un port dissimulé pour garantir sa résistance à l’eau, de sorte que les éclaboussures et même les gouttes très rapides dans l’eau ne dérangeront pas ce disque. Il a un indice de protection IP68, il est donc également étanche à la poussière, et il a été testé contre les chutes pour vérifier qu’il est conforme aux normes militaires MIL-STD-810. Il dispose d’un disque SSD, il est donc agréable et rapide ainsi que robuste.

3. Transcender StoreJet 25M3

Grand espace, corps robuste

Caractéristiques

Capacité : 2 To

Interface : USB 3.1

Raisons d’acheter

+Étui de protection triple couche+Grande capacité

Raisons à éviter

-Pas le disque dur externe le plus fin

Le Transcend StoreJet 25M3 est recouvert de trois couches, dont une coque en silicone absorbant les chocs et un boîtier extérieur renforcé. Il a également été soumis à des tests de chute selon les normes militaires américaines, et cela se voit. Il s’agit d’un disque dur très robuste qui peut supporter la plupart des chocs et des chutes – idéal si vous emportez souvent votre disque dur externe avec vous. Il est également livré avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un bouton de sauvegarde automatique à une touche et un bouton de reconnexion rapide pour vous assurer qu’il n’y a aucun problème lorsque vous le débranchez.

4. SSD externe Adata SD700

Un téraoctet au creux de la main

Caractéristiques

Capacité : 256 Go, 512 Go ou 1 To

Interface : USB 3.0

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Indice IP68

Raisons à éviter

-Pas d’USB Type-C

L’Adata SD700 conviendra à ceux qui recherchent un périphérique de stockage robuste qui peut fournir une capacité suffisante sans coûter trop cher. Il fonctionne superbement bien et reste le seul SSD que nous ayons vu qui soit classé IP68.

Grâce au disque SSD qui réside dans ce disque dur externe, il est beaucoup plus rapide que les disques externes qui utilisent des disques durs rotatifs traditionnels – vous obtenez donc d’excellentes vitesses de transfert ainsi qu’une protection renforcée.

Il est également disponible dans des capacités allant jusqu’à 1 To, vous n’avez donc pas à vous soucier de manquer d’espace de stockage simplement parce qu’il utilise un SSD – ce lecteur atteint vraiment toutes les bonnes notes.

5. Armure assistée en silicone A80

Rapide et étanche

Caractéristiques

Capacité : 500 Go, 1 To, 2 To

Interface : USB 3.1

Raisons d’acheter

+Très bonnes vitesses+Compact

Raisons à éviter

-Câble USB court

Le Silicon Power Armor A80 prouve que vous n’avez pas besoin d’être grand et encombrant pour être robuste et étanche. Il s’agit d’un disque dur incroyablement compact qui parvient à s’adapter à beaucoup d’espace de stockage et à l’étanchéité IPX7, lui permettant d’être immergé dans jusqu’à 1 m d’eau pendant 30 minutes maximum. Il est également étanche à la poussière et peut supporter jusqu’à 300 kg de pression.

6. Lacie Rugged Mini

Minuscule mais robuste

Caractéristiques

Capacité : 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To

Interface : USB 3.0

Raisons d’acheter

+Pas mal de vitesse+Facilement portable

Raisons à éviter

-Pas le plus robuste -Pas de SSD

Si vous voulez quelque chose de petit, mais toujours extrêmement durable, alors le LaCie Rugged Mini pourrait être le meilleur disque dur durci pour vous. LaCie est une marque extrêmement fiable en matière de disques durs externes, et son expertise transparaît avec cet appareil. Ce n’est pas un SSD, mais il fonctionne toujours extrêmement bien en ce qui concerne les vitesses de transfert brutes, et sa petite taille le rend facile à transporter. Mais, sa petite taille signifie également que ce n’est pas le disque le plus durable de cette liste, mais pour un usage quotidien, c’est l’un des meilleurs disques durs robustes que vous puissiez acheter aujourd’hui.

7. Adata HD710

Meilleure performance

Caractéristiques

Capacité : 1 To

Interface : USB 3.1

Raisons d’acheter

+Très robuste+Rapide

Raisons à éviter

-La conception « extrême » peut ne pas plaire

L’Adata HD710 est certainement un disque dur robuste accrocheur, et c’est aussi l’un des meilleurs, grâce à un boîtier durable fait d’un matériau en silicone unique qui comprend une résistance aux chocs de qualité militaire qui est également étanche et anti-poussière. Il peut supporter d’être immergé dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau pendant jusqu’à 60 minutes, et avec une capacité de 1 To, il offre également beaucoup d’espace de stockage.

8. Lacie Rugged RAID

Prise en charge RAID pour la vitesse ultime

Caractéristiques

Capacité : 4 To

Interface : USB 3.0, Thunderbolt

Raisons d’acheter

+Très rapide+Grande protection

Raisons à éviter

-Cher

Si vous avez besoin de protéger une énorme quantité de données, avec des vitesses de transfert de données incroyablement rapides, alors le Lacie Rugged RAID est le meilleur disque dur robuste pour vous. Avec deux disques durs configurés en configuration RAID 0, ce disque est capable d’une vitesse impressionnante de 240 Mo/s. Vous pouvez également l’utiliser en RAID 1, qui reflète vos données et vous donne essentiellement une sauvegarde intégrée au cas où un lecteur serait endommagé. Il est également conçu pour durer avec un boîtier protégé contre l’eau, la poussière et les chutes.

(Crédit image : G-Technology)

9. G-Technology ArmorATD

Disque dur tout-terrain robuste

Caractéristiques

Capacité : 1 To – 5 To

Interface : connectivité USB-C

Raisons d’acheter

+Fonctionne avec macOS et Windows prêt à l’emploi+Résistance aux chocs triple couche+Résistance à l’écrasement jusqu’à 1000 lb

Raisons à éviter

-Pourrait être plus rapide

La marque G-Technology de Western Digital n’est pas étrangère à la garantie de la sécurité de vos données, et G-Technology ArmorATD le fait en offrant plusieurs couches de protection physique. Parmi les meilleurs disques durs robustes, il est livré avec trois couches de résistance aux chocs, une résistance à l’écrasement jusqu’à 1 000 lb et une résistance à la pluie et à la poussière, ce qui en fait le meilleur compagnon pour tous ceux qui luttent toujours contre les éléments.

Pourquoi les SSD sont-ils si chers ?

Anthony Spence, spécialiste marketing chez Silicon Power, répond à cette question

Les disques SSD sont encore chers car ils sont coûteux à produire et doivent concurrencer d’autres composants pour les lignes de production. Une façon de réduire les coûts a été d’augmenter le nombre de bits par cellule.

C’est un moyen infaillible de réduire les coûts et d’augmenter la capacité, mais cela a des effets négatifs considérables sur les performances, la fiabilité et l’endurance, cette dernière étant très importante si vous souhaitez utiliser vos disques pour l’agriculture Chia ou comme disques NAS.

Chaque bit supplémentaire rend plus longue la lecture et l’écriture à partir d’une cellule, les besoins en tension augmentent également, tout comme la consommation d’énergie. Une tension plus élevée entraîne des températures plus élevées, ce qui facilite un phénomène appelé fuite d’électrons et peut entraîner une corruption des données.

De plus, chaque bit ajouté aux cellules augmente le besoin de technologies complètes de correction d’erreurs. Ces solutions contribuent au maintien d’une bonne intégrité des données, mais elles le font au prix d’une latence plus élevée et de performances aléatoires plus faibles (généralement mesurées en IOPS).

Malgré les inconvénients mentionnés, les réductions importantes en termes de coûts et une capacité de stockage toujours croissante constituent un compromis équitable. De nos jours, la plupart des consommateurs peuvent accéder aux vitesses fulgurantes des SSD à des prix très bas, avec dans certains cas des prix commençant à moins de 100 $ pour près de 1 To (par exemple, le Silicon Power PC60).

Il est important de se rappeler que les cellules NAND ne sont pas le seul élément qui a un effet sur les performances du flash, des choses comme l’interface utilisée, le surapprovisionnement (dédiant une partie du stockage disponible au contrôleur), la mise en cache SLC, le contrôleur, l’inclusion de la DRAM, entre autres, joue également un rôle important.

Comme la plupart des achats, tout se résume au final au consommateur et à ses besoins spécifiques. Tout comme QLC ne ferait pas la différence pour un fournisseur 5G à la recherche d’options de stockage pour ses stations de base, les solutions SLC seraient exagérées pour le consommateur moyen.