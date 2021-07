Meilleurs disques durs externes et SSD pour Chromebooks 2021

Meilleur

Les Chromebooks souffrent des mêmes limitations que les autres ordinateurs portables, selon la configuration du modèle que vous choisissez, ce qui signifie que vous pourriez avoir besoin de l’un de ces excellents disques durs externes ou SSD. Parfois, vous pouvez manquer d’espace de stockage. Si vous ne parvenez pas à remplacer le disque SSD, vous devrez rechercher une solution de stockage externe. Nous en avons rassemblé quelques-uns qui fonctionnent avec tous les meilleurs modèles de Chromebook.

Stockage de grande valeur : Western Digital My Passport



Le WD My Passport n’est pas le périphérique de stockage portable le plus attrayant que vous puissiez acheter, et il n’a pas non plus beaucoup de cloches et de sifflets comme autres options, mais ce que ce lecteur externe offre est une valeur incroyable. C’est un disque dur, il n’est donc pas aussi rapide qu’un SSD, mais il offre beaucoup d’espace pour stocker toutes vos données numériques.

Performances robustes : ADATA SD600Q 240 Go SSD externe durable portable ultra-rapide



Lorsque vous avez besoin d’un stockage externe qui peut prendre un coup ou peu, ce disque dur SD600Q robuste d’ADATA est ce qu’il vous faut. Cette chose peut tomber jusqu’à 1,22 mètre et répond à la norme militaire américaine MIL-STD-810G 516.6. C’est dur. Vous pouvez choisir des capacités jusqu’à 1 To.

Capacité encombrante : Seagate Expansion Desktop



Le Seagate Expansion Desktop est le disque dur externe parfait pour ceux qui connectent leur Chromebook à un moniteur externe tout en travaillant à domicile. Ce que vous obtenez, ce sont des tonnes de stockage, allant de seulement 4 To à 14 To. Parce qu’il s’agit d’un disque dur complet, vous avez besoin d’une source d’alimentation externe à partir d’une prise, donc l’utilisation portable est limitée.

Compagnon pratique : SSD portable SanDisk Extreme



Ce SSD Extreme de SanDisk est disponible dans des tailles comprises entre 250 Go et 2 To et est spécialement conçu pour que vous puissiez le transporter avec votre Chromebook. La découpe dans le coin supérieur peut même permettre de connecter le SSD à un sac et l’USB Type-C assure la compatibilité avec les derniers appareils.

Utilisez-le partout : Samsung T5 Portable SSD 1 To – Disque SSD externe USB 3.1



Bien que le Samsung T5 ne soit pas compatible Thunderbolt, il offre des vitesses de transfert ultra-rapides allant jusqu’à 540 Mo/s. Ce SSD portable est disponible dans des configurations de 1 To ou 2 To, ce qui devrait être plus que suffisant, et peut même être protégé par mot de passe avec un cryptage matériel AES 256 bits.

SSD DIY : SSD Western Digital Blue



Si vous préférez faire cavalier seul et utiliser vous-même un SSD avec un boîtier, allez-y avec ce SSD WD Blue. Tout ce dont vous avez besoin est un boîtier SSD externe et vous pouvez connecter ce disque de grande valeur à votre Chromebook et profiter de plus d’espace à utiliser.

Boîtier SATA : Boîtier Sabrent SATA vers USB



Si vous vous contentez d’utiliser un SSD de style ancien comme le WD Blue, vous aurez besoin d’un boîtier avant de le brancher sur votre Chromebook. Le boîtier Sabrent SATA vers USB offre des vitesses de lecture et d’écriture de plus de 400 Mbps grâce à la compatibilité USB 3.0.

Vitesses ultra-rapides : SSD Crucial P2 NVMe PCIe M.2



Le Crucial P2 est disponible en différentes tailles à partir de 250 Go et jusqu’à 2 To, tout en offrant des vitesses de transfert ultra-rapides. Bien que vous ayez besoin d’un boîtier, c’est un moyen d’obtenir un SSD externe plus fiable pour votre Chromebook sans vous ruiner.

Boîtier NVMe : boîtier NVMe enfichable USB-C vers M.2



Le boîtier enfichable USB-C vers NVMe offre une installation facile pour votre SSD m.2 de rechange. Il est compatible avec Thunderbolt 3 et offre des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s, tout en incluant les câbles nécessaires pour que vous puissiez simplement insérer votre SSD et commencer à transférer des fichiers.

Suggérer le meilleur disque dur externe pour Chromebooks

Il n’y a pas de mauvais choix lorsqu’il s’agit de choisir un disque dur ou un SSD pour votre Chromebook. Tout dépend de la façon dont vous utilisez votre ordinateur portable, du type de stockage que vous recherchez et de la capacité dont vous avez besoin. Maintenant que beaucoup d’entre nous travaillent à domicile, un stockage portable et abordable pourrait être plus important que jamais.

Le SSD portable de Samsung offre des vitesses de transfert solides, mais si vous voulez quelque chose qui offre un peu plus de valeur, le Western Digital My Passport est un excellent deuxième qui sacrifie un peu les performances. Vous pouvez également emprunter la voie du bricolage et utiliser un SSD interne comme le WD Blue avec les meilleurs boîtiers de disque dur externes.

