Meilleurs disques durs externes et SSD pour Chromebox en 2021

Meilleur

disques durs externes et SSD pour Chromebox Android Central 2021

Les Chromebox ne sont pas des ordinateurs portables. Vous n’en jetez pas un dans un sac à dos et l’installez chez Starbucks. Au lieu de cela, il est assis tranquillement derrière un écran quelconque et est toujours prêt. Cela signifie qu’il n’y a aucune raison d’essayer de se débrouiller avec 16 ou 32 Go de stockage. La plupart des modèles sont faciles à démonter et à mettre à niveau si vous êtes du genre bricoleur, mais ajouter plus de stockage est aussi simple que de brancher un câble. Ce sont les meilleurs disques durs externes et SSD pour votre Chromebox.

Le choix abordable : Disque dur externe portable WD My Passport 1 To



Choix du personnel

WD My Passport est le meilleur disque dur Chromebox que vous puissiez acheter à un prix avantageux. Il s’agit d’un lecteur de disque rotatif, vous ne battrez donc aucun record de vitesse de lecture, mais il est parfait pour stocker des photos, de la musique et des vidéos. Il est également disponible en options de 1 To à 5 To.

À partir de 52 $ chez Amazon À partir de 55 $ chez Best Buy

Quand vous voulez aller vite ! : Disque SSD externe SAMSUNG T5 Portable SSD 1 To



Si vous avez besoin d’une grande augmentation du stockage pour votre Chromebox mais que vous avez besoin de vitesses SSD, le lecteur Samsung T5 est l’un des meilleurs moyens d’y parvenir. Il utilise le propre V-NAND de Samsung pour offrir des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 540 Mo/s sur une connexion USB 3.1, est évolutif avec un port USB-C et n’est pas beaucoup plus gros qu’une carte de crédit. Vous pouvez stocker et récupérer toutes vos données très rapidement si c’est ce dont vous avez besoin, et il est disponible en versions 1 To et 2 To.

À partir de 110 $ chez Amazon À partir de 110 $ chez Best Buy

Emportez tout avec vous : SanDisk Extreme Portable SSD



Si la portabilité des médias est un critère de premier plan, vous voudrez certainement un SSD, mais SanDisk va encore plus loin en plaçant le disque dans un boîtier robuste qui comprend une boucle pour se connecter à un cordon. Il utilise USB-C et USB 3.1 pour des vitesses de lecture rapides, et les options de capacité commencent à 250 Go et vont jusqu’à 2 To.

À partir de 82 $ chez Amazon À partir de 90 $ chez Best Buy (500 Go)

Apportez le vôtre : Boîtier de disque dur ORICO USB 3.0 SATA



Un boîtier de disque vous permet d’utiliser en toute sécurité presque n’importe quel disque de 3,5 pouces comme périphérique USB 3.0 qui peut se brancher directement sur votre Chromebox. Ouvrez-le simplement et insérez n’importe quel disque dur à l’intérieur, faites-le glisser pour le fermer et vous êtes prêt à le brancher. Vous n’avez besoin d’aucun outil et cela ne prend que quelques minutes.

18 $ sur Amazon

Emplacement dans un SSD : Boîtier de disque dur USB 3.0 Sabrent 2,5 pouces



Le boîtier de disque dur de 2,5 pouces de Sabrent est idéal si vous souhaitez utiliser un SSD SATA interne existant avec votre Chromebook. Le boîtier maintient le SSD en toute sécurité et vous disposez d’un câble USB 3.0 pour connecter le lecteur à votre Chromebook. L’abordabilité en fait un excellent choix.

10 $ sur Amazon

Utilisation avec un boîtier de disque : SSD interne Samsung 860 EVO 2,5 pouces SATA III



Encore une fois, nous recommanderons le SSD de Samsung pour être parmi les disques les plus rapides et les mieux conçus que vous puissiez acheter. Le prix varie en fonction de la quantité de stockage que vous souhaitez, mais votre meilleur rapport qualité-prix serait le lecteur de 500 Go. Acheté avec le boîtier Sabrent 2,5 pouces, il donne à votre Chromebox un accès instantané à une importante collection multimédia pour moins de 100 $.

À partir de 65 $ chez Amazon À partir de 60 $ chez Best Buy

Utilisation avec un boîtier de disque : SSD WD Blue 3D NAND SATA III 2,5 pouces



Tout comme avec les disques externes, WD parvient à réduire les prix de Samsung d’une bonne marge tout en offrant un disque SSD avec des vitesses de lecture comparables. Choisissez parmi des tailles de disque allant de 250 Go à 2 To et insérez-le dans un boîtier de disque pour ajouter tout le stockage supplémentaire dont vous avez besoin à votre Chromebox.

À partir de 38 $ chez Amazon À partir de 65 $ chez Best Buy

Plug and play : disque dur de bureau Seagate Expansion



Le Seagate Expansion Desktop offre des options de stockage à partir de 4 To et jusqu’à 8 To. Cela devrait être plus qu’assez de stockage, et tout ce dont vous aurez besoin est le câble USB 3.0 inclus et l’adaptateur secteur 18 W pour que votre solution de stockage soit opérationnelle. De plus, vous n’aurez pas à vous soucier de l’emporter avec vous car il se trouve simplement sur votre bureau.

À partir de 95 $ chez Amazon À partir de 95 $ chez Best Buy

Transfert de données rapide : CalDigit Tuff Nano – SSD NVME externe robuste et compact



Ce SSD NVMe externe de CalDigit est livré avec USB 3.2 Gen 2 grâce au connecteur USB Type-C. Cela offre des vitesses allant jusqu’à 10 Go/s et est rétrocompatible avec USB 3.0 et USB 2.0. De plus, avec la certification IP67, ce disque dur portable peut résister à l’eau jusqu’à 3 pieds de profondeur pendant 30 minutes, ainsi qu’à la poussière et à l’absorption des chocs.

177 $ chez Amazon 150 $ chez B&H Photo

Pour vos SSD rapides : Boîtier SSD Sabrent M.2 NVMe



Si vous possédez déjà un SSD NVMe mais que vous ne pouvez pas l’insérer dans votre Chromebox, vous pouvez profiter d’un boîtier tout en conservant la même expérience. Le boîtier Sabrent est fabriqué en aluminium et fournit un port USB 3.1 Gen 2 pour des transferts encore plus rapides, atteignant jusqu’à 10 Go/s. La meilleure partie est que le Sabrent facilite le « remplacement à chaud » et le basculement entre les SSD si vous devez passer à un plus grand à l’avenir.

46 $ chez Amazon 55 $ chez B&H Photo

Stockage plus rapide : SSD WD Black SN750 NVMe



En ce qui concerne les SSD NVMe, ce sont certains des disques durs les plus rapides sur lesquels vous pouvez mettre la main. Avec le WD Black SN750, vous bénéficierez d’options de stockage allant de 250 Go à 2 To et d’une garantie limitée de cinq ans. Cependant, vous devrez vous assurer qu’il fonctionnera avec votre Chromebox avant de l’installer, ou simplement prendre un boîtier externe.

À partir de 62 $ chez Amazon À partir de 60 $ chez Best Buy

Protection thermique supplémentaire : Samsung 970 EVO Plus NVMe SSD



Le SSD 970 EVO Plus NVMe de Samsung offre en lecture et en écriture jusqu’à 3 500 Mo/s et 3 300 Mo/s tout en bénéficiant de la garantie limitée de 5 ans de l’entreprise. Ce SSD offre également une protection supplémentaire contre la chaleur avec la surveillance des températures Dynamic Thermal Guard pour s’assurer qu’il ne chauffe pas trop. Comme pour tous les disques durs, vous devrez vérifier qu’il fonctionne avec votre Chromebox spécifique, ou vous pouvez accrocher un boîtier NVMe et l’utiliser comme lecteur externe.

À partir de 60 $ chez Amazon À partir de 65 $ chez Best Buy

Il est facile d’ajouter de l’espace de stockage supplémentaire à une Chromebox

Les Chromebox font d’excellents ordinateurs pour de nombreuses personnes. Dans les foyers où il y a des enfants, ils sont l’ordinateur de bureau parfait pour les devoirs, et attachés à votre téléviseur, ils apportent Internet et tout ce qui l’accompagne sur votre grand écran.

La connexion d’un lecteur externe à votre Chromebox est facile grâce à Chrome OS qui fonctionne bien avec de nombreux systèmes de fichiers. La plupart des disques externes de nos jours seront essentiellement plug and play, ce qui les rend faciles et pratiques à installer et à utiliser pour quiconque. Votre meilleur rapport qualité-prix vient du WD My Passport, qui vous offre 1 To de stockage pour environ 50 $.

Une autre option consiste à utiliser un boîtier de lecteur qui vous permet de connecter un lecteur interne et de l’utiliser pour vous connecter à votre Chromebox via USB. Pour les disques internes, nous recommanderons le SSD Samsung Evo 860, qui est l’un des disques les plus vendus du marché, et également une bonne option si vous avez un ordinateur portable ou un PC qui pourrait utiliser une mise à niveau de stockage.

