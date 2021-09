Meilleurs disques durs externes pour PS4 en 2021

Meilleur

Les propriétaires de PlayStation 4 ne manquent pas de choix en matière d’extension de stockage. Sortir le lecteur interne est assez facile, mais si vous ne voulez pas vous encombrer, il existe une alternative beaucoup plus pratique. Branchez simplement un disque dur USB sur votre PS4 et vous aurez instantanément tout le stockage dont vous pourriez avoir besoin. Tout ce dont vous avez besoin est de choisir le bon lecteur pour vos besoins. Voici quelques options solides pour les meilleurs disques durs externes PS4 disponibles pour vous aujourd’hui. Gardez à l’esprit que la PS4 prend en charge jusqu’à 8 To de stockage externe.

Meilleur en taille et en fiabilité : Seagate Game Drive 2 To



Ce disque Seagate est super fin et peut s’adapter à peu près n’importe où. Non seulement cela, mais il est officiellement sous licence PlayStation et a un design parfait qui s’intégrera parfaitement. Cette édition est livrée avec 2 To, mais pour un peu plus, vous pouvez passer à 4 To.

Le meilleur du stockage massif : WD 5 To My Passport Portable Externe HDD



Les options portables de Western Digital pour les disques durs sont livrées avec de grandes options de stockage. Vous pouvez acheter un disque dur de 5 To pour un peu plus de 100 $, et les prix vont certainement baisser maintenant que les SSD sont plus courants. Quelle que soit l’extension portable WD que vous choisissez, vous savez que vous obtenez une excellente qualité d’une grande marque.

Meilleur rapport qualité-prix : Disque dur externe Seagate Expansion Desktop 4 To HDD



Si vous voulez quelque chose à moins de 100 $ et que vous voulez vous assurer de ne plus jamais avoir à vous soucier de manquer de stockage sur votre PlayStation 4, la série Seagate Expansion est faite pour vous. Ces disques durs externes fonctionnent de 3 To à 16 To, mais l’option 4 To devrait vous couvrir.

Pour les amateurs de couleurs : Samsung T7 Portable SSD 1 To



Bien qu’il ne s’agisse techniquement pas d’un disque dur, les SSD sont quand même bien meilleurs. Samsung propose le SSD portable T7 dans une variété de tailles, mais le 1 To devrait parfaitement répondre à vos besoins. Cela coûtera environ 150 $ selon l’endroit où vous l’obtenez, ce qui est plus cher que les disques durs comparables. Il fournira cependant des performances plus rapides.

Structure fiable : WD 500 Go My Passport Go SSD



Une autre option SSD, celle-ci coûte moins de 100 $ car vous pouvez acheter un modèle de 500 Go. Cela devrait être plus de personnes qui ont besoin d’un peu de stockage supplémentaire, mais peut-être pas autant qu’un 4 To offre. C’est toujours un excellent choix et une entreprise fiable, vous ne pouvez donc pas vous tromper.

À l’épreuve des enfants : SP 1 To Disque dur externe portable robuste Armor A30



Si vous avez des enfants à la maison, vous savez qu’aucune technologie n’est sûre. Les petites mains ont l’habitude de saisir des objets et de les laisser tomber avant que vous ne puissiez traverser la pièce. C’est pourquoi le disque dur Silicon Power est parfait pour vous. Le boîtier intégré est antichoc et a une texture résistante aux rayures.

Pourquoi utiliser un disque dur externe plutôt qu’un disque dur interne ?

Si vous avez une PS4, il vaut la peine de vous procurer l’un de ces disques durs pour vous assurer de ne jamais manquer d’espace. Toutes les options de cette liste offrent un moyen fiable d’augmenter votre stockage sans vous ruiner, et honnêtement, vous ne pouvez pas demander beaucoup plus. L’utilisation d’un disque dur externe évite d’avoir à démonter votre PlayStation et de la remonter comme vous le feriez avec un disque dur interne, mais cela présente également de nombreux avantages.

Par exemple, l’utilisation d’un disque dur externe rend tous vos fichiers de jeu beaucoup plus portables. Quand vient le temps des fêtes de fin d’année ou de cette session de jeu chez Joe, vous pouvez emporter tous vos jeux préférés avec vous simplement en les débranchant de votre PlayStation et en les mettant dans votre sac. De cette façon, vous n’avez pas besoin de commencer une deuxième partie de Last of Us Part 2 ou de retélécharger Fall Guys pour jouer en famille pendant les vacances.

Notre préféré est le Seagate Game Drive. C’est un design épuré qui n’enlève rien à une belle disposition du système de divertissement. Mais si vous voulez quelque chose qui se démarque au lieu de le cacher, le Toshiba Canvio Advance est fait pour vous. Ce lecteur externe est audacieux, avec plusieurs options de couleurs au choix. Malgré nos favoris, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec l’un de ces lecteurs.

Protégez vos disques durs

Vous craignez pour la protection pendant que vous voyagez ? Ne transpirez pas. Les boîtiers pour disques durs externes sont incroyablement bon marché. Si vous n’achetez pas l’extension portable Seagate, elle est livrée avec un étui pour un petit supplément. Vous pouvez toujours opter pour une option distincte. Il existe même des boîtiers rigides ventilés pour sécuriser votre disque dur mais également vous permettre de l’utiliser sans retirer le boîtier.

